Jak na mistrovství bez Krejčího? Otevírá se šance pro Zachu, říká Nedvěd

Reprezentační trenér Radim Rulík s ním počítal do první formace, v přesilovce měl zásobovat střelce přesnými přihrávkami. Jenže David Krejčí neplánovaně ukončil kariéru a domácí mistrovství budou muset Češi zvládnout bez něj. Co jeho absence pro národní tým znamená? „Je to pro nás obrovská ztráta, s Davidem jsme počítali, měl to být pro nás klíčový hráč,“ podotkl generální manažer výběru Petr Nedvěd.