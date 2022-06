Kämpf prožívá báječné časy: Světový bronz je vrchol kariéry

„Zatím jsem vyhrál jen baráž o extraligu s Chomutovem, medaile z mistrovství světa je vrchol a dosud můj největší úspěch,“ usmíval se do klubové kamery Pirátů Kämpf, který se po náročné sezoně na skok vrátil do Chomutova, kde se jeho hvězdná kariéra rozjížděla.

Na letošním roce těžko hledá kaňky, jedna se ale přece jen najde. S jeho Torontem vypadl v play off NHL už v prvním kole 3:4 na zápasy s obhájci Stanley Cupu Tampou Bay.

„Už to přebolelo, je to přece jen nějakou dobu, ale v tu chvíli to bylo těžké. Po jednom prohraném zápase, po tom rozhodujícím, je celá sezona pryč. Po osobní stránce převažují pozitiva, sezona se mi docela povedla, dostal jsem se na své bodové maximum, předváděl jsem svůj nejlepší hokej. Ale týmové jsme měli vyšší cíle, i kvalita kádru byla na jiné úrovni, než že bychom měli vypadnout v 1. kole,“ mrzí Kämpfa.

Do Toronta se přesídlil z Chicaga, ve svém prvním ročníku v dresu Javorových listů naskočil do 82 zápasů, dal 11 gólů a zapsal si 15 asistencí. Kariérní vrchol. V sedmi zápasech play off pak přidal dvě branky, ale bolestné vyřazení neodvrátil.

Na světovém šampionátu ve Finsku si zvedl náladu, i když ani souboj o bronz s Američany se nevyvíjel dobře. Za stavu 1:3 by si na Čechy vsadil málokdo. „Každý se mě ptá, co se dělo v přestávce mezi druhou a třetí třetinou, ale nebylo to nic speciálního. Jen jsme si řekli, že budeme hrát naši hru. Věděli jsme, že Američané mají jen čtyři obránce, že jim začnou docházet síly. A to se potvrdilo,“ připomněl rodák z Jirkova fascinující obrat Čechů na 8:4. Sám k němu přispěl dvěma góly. „Nepřestával jsem věřit ani na chvilku, že to otočíme. Když jsme vyrovnali a následně dali další gól, už jsem tušil, že to k bronzu dotáhneme.“

Návrat na širší evropské kluziště mu potíže nedělal. „Člověk pozná, že šířka ledu je jiná, ale já jsem centr a motám se ve středu, takže mi to nedělalo tolik problémů jako jiným hráčům z NHL,“ mávl rukou čtrnáctinásobný reprezentant.

Medaili mužstvo trenéra Jalonena náležitě oslavilo. „Co se dělo v kabině a pak na hotelu, to bylo hodně divoké,“ usmíval se Kämpf.

Po dlouhé sezoně odpočívá doma. „Bude nějaká dovča, pak se ale zase vracíme do Toronta. Manželka je těhotná, máme tam zařízené doktory,“ prozradil. Jméno pro dítě už vybrali, ale ještě ho tají.