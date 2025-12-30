Záruba hlásil gól dříve, než ho mohli diváci vidět. Za pokažený přenos se ČT omluvila

Robert Rampa
  15:14
Český reprezentant Matěj Kubiesa ještě ani neměl puk na hokejce, nemohl střílet, přesto už diváci slyšeli komentátora Roberta Zárubu, jak slaví gól. Pondělní přenos hokejových juniorů na mistrovství světa proti Finsku kazil problém se synchronizací zvuku a obrazu, Česká televize se za něj omluvila a vysvětlila ho.
Češi slaví gól proti Finsku po trefě Matěje Kubiesy.

Češi slaví gól proti Finsku po trefě Matěje Kubiesy. | foto: IIHF

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.
Adam Jiříček dává rozhodující gól proti Finsku.
Adam Jiříček slaví rozhodující gól proti Finsku.
Adam Jiříček rozhoduje duel proti Finsku.
18 fotografií

„Galvas na Kubiesu!“ zvyšuje Záruba hlas ve druhé minutě utkání proti Finsku. Jenže divák teprve vidí, jak Galvas s pukem míří v útočném pásmu k bráně.

„A je to gól!“ slyší už fanoušci. Jenže Kubiesa puk ještě ani nepřebral.

„Česko vede 1:0,“ pokračuje Záruba. Až v tenhle moment diváci sledují, jak Kubiesa míří s pukem a pálí ho do brány.

Zaznamenali jste technickou chybu přenosu z juniorského MS?

Není to první technický problém s přenosem během aktuálního juniorského šampionátu v Minnesotě. Zvuk s obrazem neladil už v začátcích předešlých utkání české dvacítky, ale tam technici České televize stihli věci vyladit dříve, než došlo k nějaké významné akci.

Proti Finsku to nestihli, Kubiesa se prosadil už po minutě a 52 sekundách.

Podívejte se na Kubiesův gól:

„Synchronizujeme zvuk a obraz před každým přenosem ze zahraničí. Já na místě, zvukař v Praze. Někdy pak dojde ke zpoždění se začátkem zápasu,“ napsal Záruba v úterý dopoledne na sociální síti X.

A dodal: „Zvukař to většinou dorovná naživo, ale ne vždycky se to povede tak rychle. Při šampionátu juniorů z USA je ještě neobvyklé, že z nějakého důvodu dostává Praha před začátkem TV-přenosu jiné záběry než máme na monitoru v Minneapolisu. Což znemožňuje synchronizaci před začátkem.“

Takový gól jsem nikdy nedal. Jiříček fintou ohromil, fanoušci ho srovnávají s Malíkem

Podobné vyjádření později poskytla ČT na dotaz redakce s tím, že se divákům za technické komplikace omlouvá:

„Při každém zahraničním přenosu probíhá synchronizace obrazu a zvuku ještě před začátkem vysílání, v tomto případě ji však zkomplikovalo rozdílné zpoždění mezinárodního signálu oproti předchozímu utkání a také skutečnost, že pražské pracoviště dostávalo od výrobce signálu v dějišti šampionátu před startem přenosu jiné obrazové záběry než komentátor na místě. To znemožnilo provést přesné, finální sladění ještě před vysíláním. Zvuk byl následně v průběhu přenosu postupně upravován, ne vždy je však možné dosáhnout okamžité nápravy, což se bohužel projevilo v tomto utkání.“

Oršulák splatil trenérovu důvěru. Výborný byl i proti Kanadě, zastal se ho Augusta

Češi porazili Finsko 2:1 v prodloužení a když ve čtvrté minutě nastavení úžasným gólem obránce Adam Jiříček zajistil dva body, zvuk i obraz už ladily tak, jak měly.

„Uvědomujeme si význam mistrovství světa juniorů pro diváky, a proto jsme zajistili, že ze šampionátu nabídneme všechna zbývající utkání skupinové fáze bez účasti českého týmu živě s původním komentářem na platformě ČT sport Plus,“ dodal tiskový mluvčí České televize Michal Pleskot.

Podívejte se na Jiříčkův gól z prodloužení:

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Collegiate Selects vs. SpartaHokej - - 30. 12. 2025:Collegiate Selects vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.33
  • 6.00
  • 6.40
Třinec vs. KometaHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Třinec vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
30. 12. 17:00
  • 1.95
  • 4.26
  • 3.19
Č. Budějovice vs. VítkoviceHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Č. Budějovice vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
30. 12. 17:30
  • 2.25
  • 4.25
  • 2.63
Liberec vs. Ml. BoleslavHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Liberec vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
30. 12. 18:00
  • 1.72
  • 4.54
  • 3.84
Kladno vs. K. VaryHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Kladno vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
30. 12. 18:00
  • 2.50
  • 4.19
  • 2.37
Pardubice vs. LitvínovHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Pardubice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
30. 12. 18:00
  • 1.45
  • 5.20
  • 5.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

Záruba hlásil gól dříve, než ho mohli diváci vidět. Za pokažený přenos se ČT omluvila

Češi slaví gól proti Finsku po trefě Matěje Kubiesy.

Český reprezentant Matěj Kubiesa ještě ani neměl puk na hokejce, nemohl střílet, přesto už diváci slyšeli komentátora Roberta Zárubu, jak slaví gól. Pondělní přenos hokejových juniorů na mistrovství...

30. prosince 2025  15:14

ONLINE: Sparta hraje semifinále Spengler Cupu, s univerzitním výběrem prohrává

Sledujeme online
Pavel Kousal střílí v utkání s Kanadou na Spengler Cupu.

Finále mají na dosah. K postupu do boje o celkové prvenství na Spengler Cupu potřebují hokejisté Sparty zvládnout ještě jeden zápas, v semifinále vánočního turnaje ve Švýcarsku nastupují proti výběru...

30. prosince 2025

Opora českého soupeře nepojede na OH. Trenéra viní ze msty a nenávisti

Slovák Andrej Golian brání v akci francouzskému útočníkovi Timu Bozonovi.

Olympijskou nominaci zveřejnili jako první. A hned vyvolali pozdvižení! Francouzi, jeden ze tří soupeřů národního týmu ve skupinové fázi, překvapivě odletí do Milána bez ofenzivního tahouna Tima...

30. prosince 2025  14:30

Nový mezinárodní turnaj? Inspirací byl i Spengler Cup, prozrazují v Pardubicích

Jan Mroviec jako PR manažer a tiskový mluvčí v Dynamu Pardubice a jeden z...

Zatímco nejlepší hokejisté světa budou v únoru v Miláně hrát o olympijské medaile, extraligové celky čeká nezvykle dlouhá, téměř měsíční pauza. Pardubické Dynamo ji namísto přátelských zápasů s...

30. prosince 2025  13:29

Už zase blbne s dětmi. Hlavovi o litvínovském zázraku a domácí pohodě

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga....

Zamračené pohledy, dusno, blbá nálada. Střih. Úsměvy, legrácky, pohoda. Atmosféru v extraligovém Litvínově proměnil vánoční zázrak, což se propisuje i do soukromého života hokejových chemiků. „Doma...

30. prosince 2025  12:28

Oršulák splatil trenérovu důvěru. Výborný byl i proti Kanadě, zastal se ho Augusta

Michal Oršulák zasahuje v utkání proti Finsku.

Od nuly ho dělila chvilka. Pouhých dvacet vteřin! Nebýt vyrovnávací trefy Finů, napsal by Michal Oršulák ještě o trochu poutavější příběh. I tak po klíčovém zápase skupinové fáze na světovém...

30. prosince 2025  11:31

Nečas byl mezi střelci Colorada, Mrázek střídal odvolaného Dostála

Martin Nečas (vpravo) z Colorado Avalanche u mantinelu bojuje s Joelem...

V bohatém pondělním programu hokejové NHL se z Čechů prosadil jen Martin Nečas. Gólem podpořil triumf vedoucího mužstva soutěže z Colorada 5:2 nad Los Angeles. Naopak David Pastrňák s Bostonem...

30. prosince 2025  7:19,  aktualizováno  9:10

Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček
30. 12.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

30. prosince 2025  8:50

Slovenští junioři svedli na MS velkou bitvu s Američany, Kanada zničila Dány

James Hagens z USA slaví gól proti Slovensku.

Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali druhou těsnou porážku. Po úvodní prohře 2:3 se Švédy a následném důležitém triumfu 4:1 nad Německem podlehli obhájcům zlata...

30. prosince 2025  8:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Takový gól jsem nikdy nedal. Jiříček fintou ohromil, fanoušci ho srovnávají s Malíkem

Adam Jiříček dává rozhodující gól proti Finsku.

Možná i jeho samotného překvapilo, kolik prostoru za finskými hráči dostal. S příležitostí pak naložil bravurně, puk si prohodil mezi nohama a zavěsil nad beton i lapačku brankáře Petteriho...

30. prosince 2025  8:36

Adámek o Motákově konci: Loučení bylo emotivní, Žabka je neskutečně pracovitý

Třinecký obránce Marian Adámek sleduje kladenského útočníka Samuela Vigneaulta.

Také třinečtí hokejisté byli zaskočeni, když se v sobotu dozvěděli, že jejich trenér Zdeněk Moták končí, že rezignoval. Obránce Marian Adámek přiznal, že loučení s koučem, který mužstvo vedl tři a...

30. prosince 2025  7:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.