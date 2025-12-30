Záruba hlásil gól dříve, než ho mohli diváci vidět. Za pokažený přenos se ČT omluvila

„Galvas na Kubiesu!“ zvyšuje Záruba hlas ve druhé minutě utkání proti Finsku. Jenže divák teprve vidí, jak Galvas s pukem míří v útočném pásmu k bráně.
„A je to gól!“ slyší už fanoušci. Jenže Kubiesa puk ještě ani nepřebral.
„Česko vede 1:0,“ pokračuje Záruba. Až v tenhle moment diváci sledují, jak Kubiesa míří s pukem a pálí ho do brány.
Není to první technický problém s přenosem během aktuálního juniorského šampionátu v Minnesotě. Zvuk s obrazem neladil už v začátcích předešlých utkání české dvacítky, ale tam technici České televize stihli věci vyladit dříve, než došlo k nějaké významné akci.
Proti Finsku to nestihli, Kubiesa se prosadil už po minutě a 52 sekundách.
Podívejte se na Kubiesův gól:
„Synchronizujeme zvuk a obraz před každým přenosem ze zahraničí. Já na místě, zvukař v Praze. Někdy pak dojde ke zpoždění se začátkem zápasu,“ napsal Záruba v úterý dopoledne na sociální síti X.
A dodal: „Zvukař to většinou dorovná naživo, ale ne vždycky se to povede tak rychle. Při šampionátu juniorů z USA je ještě neobvyklé, že z nějakého důvodu dostává Praha před začátkem TV-přenosu jiné záběry než máme na monitoru v Minneapolisu. Což znemožňuje synchronizaci před začátkem.“
Podobné vyjádření později poskytla ČT na dotaz redakce s tím, že se divákům za technické komplikace omlouvá:
„Při každém zahraničním přenosu probíhá synchronizace obrazu a zvuku ještě před začátkem vysílání, v tomto případě ji však zkomplikovalo rozdílné zpoždění mezinárodního signálu oproti předchozímu utkání a také skutečnost, že pražské pracoviště dostávalo od výrobce signálu v dějišti šampionátu před startem přenosu jiné obrazové záběry než komentátor na místě. To znemožnilo provést přesné, finální sladění ještě před vysíláním. Zvuk byl následně v průběhu přenosu postupně upravován, ne vždy je však možné dosáhnout okamžité nápravy, což se bohužel projevilo v tomto utkání.“
Češi porazili Finsko 2:1 v prodloužení a když ve čtvrté minutě nastavení úžasným gólem obránce Adam Jiříček zajistil dva body, zvuk i obraz už ladily tak, jak měly.
„Uvědomujeme si význam mistrovství světa juniorů pro diváky, a proto jsme zajistili, že ze šampionátu nabídneme všechna zbývající utkání skupinové fáze bez účasti českého týmu živě s původním komentářem na platformě ČT sport Plus,“ dodal tiskový mluvčí České televize Michal Pleskot.
Podívejte se na Jiříčkův gól z prodloužení: