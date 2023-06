Hokejisty Slovenska povede i nadále jako hlavní kouč Kanaďan Ramsay

„Příští šampionát v Česku bude prakticky jako náš domácí. Věřím, že budeme pokračovat v naší hře, která je útočná, rychlá a dosáhneme úspěchu,“ řekl Ramsay na úterní tiskové konferenci v Bratislavě, kde vedení svazu oznámilo, že uplatnilo opci ze smlouvy na jeho služby.

„Každý rok říkám, že je to můj poslední. Neplánuji moc dopředu. Před rozhodnutím jsem mluvil s manželkou, která mi řekla, že ví, že se vrátím a nevzdám to. Má to tady ráda a věřím, že se najde příležitost, aby tady mohla trávit více času,“ uvedl zkušený kouč, který kombinuje život v zámoří a na Slovensku.

Slovenský hlavní kouč Craig Ramsay na střídačce

Ramsay vedl Slováky dosud na dvou olympiádách a pěti světových šampionátech, největším úspěchem byl zisk bronzových medailí na hrách v Pekingu 2022. Na letošním MS Slovensko nepostoupilo do čtvrtfinále, Ramsay ale v jeho průběhu překonal rekord Júliusa Šuplera v počtu odkoučovaných zápasů u slovenské reprezentace. Aktuálně jich má 125.

„Škoda, že rekordní zápas proti Kazachstánu se nám nepodařilo vyhrát. I proto na něj budu mít trpkou vzpomínku. Na druhé straně si ale vážím toho, co se nám spolu podařilo dosáhnout. Nejen mně, ale celé slovenské reprezentaci za šest let naší společné cesty. Nikdy to nebylo jen o hráčích, o jednotlivcích nebo o trenérovi. Vždy to bylo o nás,“ řekl Ramsay, který dnes od svazu dostal na památku tradiční slovenskou fujaru.