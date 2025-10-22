„Bude součástí trenérského štábu nového hlavního trenéra Vladimíra Országha na listopadovém Německém poháru i prosincovém Vánočním Kaufland Cupu,“ uvedl svaz. „Jsme velmi rádi, že přes léto se bývalému hlavnímu trenérovi naší reprezentace daří zdravotně natolik dobře, že je připravený z vlastní vůle opět pomoci slovenskému hokeji.“
Ramsay trénoval slovenské hokejisty od roku 2017 a před třemi lety v Pekingu s nimi vybojoval na olympijských hrách bronzové medaile. Letos v dubnu ale musel kvůli zápalu plic předat pravomoci v přípravě svému někdejšímu asistentovi Országhovi.
Na šampionátu ve Stockholmu a Herningu Slovensko pod dočasným koučem nepostoupilo ze základní skupiny a obsadilo celkově 11. místo. Ramsaymu pak vypršela smlouva a Országh se se svazem dohodl na tříleté spolupráci.
První velkou akcí nového hlavního trenéra budou únorové olympijské hry v Miláně. A slovenská média uvedla, že podle dřívějších vyjádření prezidenta slovenského svazu Miroslava Šatana by u toho měl být i Ramsay.