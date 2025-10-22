Bývalý kouč Ramsay se vrací na Slovensko, u reprezentace má pomáhat Országhovi

Autor: ,
  14:38
Do realizačního týmu slovenské hokejové reprezentace se vrací bývalý hlavní kouč Craig Ramsay. Čtyřiasedmdesátiletý Kanaďan nemohl ze zdravotních důvodů vést mužstvo na letošním mistrovství světa, kde ho zastoupil Vladimír Országh, který se poté v červenci ujal funkce oficiálně. Nyní slovenský svaz na sociálních sítích oznámil, že Ramsayho stav po zápalu plic se přes léto zlepšil a brzy dorazí na Slovensko.

Trenér slovenských hokejistů Craig Ramsay diskutuje s rozhodčími během zápasu s Německem na MS. | foto: Reuters

„Bude součástí trenérského štábu nového hlavního trenéra Vladimíra Országha na listopadovém Německém poháru i prosincovém Vánočním Kaufland Cupu,“ uvedl svaz. „Jsme velmi rádi, že přes léto se bývalému hlavnímu trenérovi naší reprezentace daří zdravotně natolik dobře, že je připravený z vlastní vůle opět pomoci slovenskému hokeji.“

Ramsay trénoval slovenské hokejisty od roku 2017 a před třemi lety v Pekingu s nimi vybojoval na olympijských hrách bronzové medaile. Letos v dubnu ale musel kvůli zápalu plic předat pravomoci v přípravě svému někdejšímu asistentovi Országhovi.

Na šampionátu ve Stockholmu a Herningu Slovensko pod dočasným koučem nepostoupilo ze základní skupiny a obsadilo celkově 11. místo. Ramsaymu pak vypršela smlouva a Országh se se svazem dohodl na tříleté spolupráci.

Slovenský hlavní kouč Craig Ramsay na střídačce

První velkou akcí nového hlavního trenéra budou únorové olympijské hry v Miláně. A slovenská média uvedla, že podle dřívějších vyjádření prezidenta slovenského svazu Miroslava Šatana by u toho měl být i Ramsay.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sokolov vs. ChomutovHokej - 14. kolo - 22. 10. 2025:Sokolov vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
22. 10. 16:30
  • 2.30
  • 4.10
  • 2.51
Frýdek-M. vs. VsetínHokej - 14. kolo - 22. 10. 2025:Frýdek-M. vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
22. 10. 17:00
  • 3.15
  • 4.30
  • 1.90
Litoměřice vs. TřebíčHokej - 14. kolo - 22. 10. 2025:Litoměřice vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:00
  • 1.85
  • 4.41
  • 3.25
Pardubice B vs. PřerovHokej - 14. kolo - 22. 10. 2025:Pardubice B vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:00
  • 2.68
  • 4.19
  • 2.15
Kolín vs. Poruba 2011Hokej - 14. kolo - 22. 10. 2025:Kolín vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:00
  • 2.44
  • 4.00
  • 2.40
Tábor vs. JihlavaHokej - 14. kolo - 22. 10. 2025:Tábor vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:00
  • 3.10
  • 4.40
  • 1.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Boj o olympiádu a NHL. Jiříček a Špaček v rolích kamarádů i soků. Kdo bude slavit?

Premium

Jde o zcela unikátní situaci. Český hokej se nemůže pyšnit velkým množstvím špičkových obránců, přesto ti dva možná nejtalentovanější bojují na stejném území. David Jiříček a David Špaček válčí o...

22. října 2025

Mladému hokejistovi z Liberce zachránili na tréninku život, srdce ho na led nepustí

Nedávný trénink libereckých hokejových juniorů se změnil v nečekané drama. Útočníkovi Patriku Křížkovi se náhle zastavilo srdce a přežil jen díky duchapřítomnosti trenérů a rychlému příjezdu...

22. října 2025  11:38

Velký návrat kamaráda. Pastrňák vítal Marchanda v Bostonu, ten se rozplakal

Jakmile NHL zveřejnila rozpis zápasů pro sezonu 2025/26, fanoušci Bruins si toto datum zakroužkovali výraznou fixou. Zápas hokejistů Bostonu s Floridou nesliboval jen příjezd posledních vítězů...

22. října 2025  11:34

Skalp Sparty a nekončící pohoda. Chceme odčinit minulou sezonu, hlásí Kovařčík

V úterním šlágru hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem (1:4) táhl speciální tým během pětiminutové přesilovky, kterou hosté ve třetí třetině dostali po tvrdém faulu Adama Rašky. Nejprve vymazal...

22. října 2025  10:10

Kaše po vlastním gólu: Mrzí mě to, ale nám se nesmí stávat, že máme tolik vyloučení

David Kaše nastoupil za trápící se Litvínov poprvé po měsíční pauze způsobené zraněním. K odvrácení desetizápasové série proher však 28letý hokejový útočník svému týmu nepomohl. Naopak byl u tří...

22. října 2025  9:14

Pastrňák se Zachou byli u dvou tref, Nečas dal gól Vejmelkovi

V úterním programu hokejové NHL se prosadila pětice Čechů. Body útočníků Davida Pastrňáka (0+2) s Pavlem Zachou (1+1) pomohly Bostonu jen ke zmírnění prohry 3:4 s Floridou. Po jedné přihrávce brali...

22. října 2025  7:10,  aktualizováno  8:55

Jágr hledá formu a otevřeně hlásí: Je dost pravděpodobné, že přijdu a řeknu konec

Už před uplynulou sezonou avizoval konec. „Asi jsem lhal,“ pousměje se zpětně Jaromír Jágr. Z legendárního útočníka stále vyzařuje energie, kterou ho v životě nabíjí snad jedině hokej. I ve...

22. října 2025  7:26

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

22. října 2025  6:31

Raškův ostrý faul? Musí to líp vyhodnotit, pravil Nedvěd. Duel ovlivnila i kontroverze

Ne že by do té doby byla Sparta lepší, ale stále držela s třineckými hokejisty nerozhodný stav. Fanoušci očekávali dramatický závěr, jenže ve 48. minutě útočník Adam Raška tvrdě nalétl kolenem do...

21. října 2025  22:16

Olomoucká pohádka pokračuje, je čtvrtá. I díky výzvě a vlastenci Kašeho

Dvě třetiny se trápili. Nakonec ale lze konstatovat, že olomoučtí hokejisté i po úterý pokračují ve své pohádce. Všemi odepisovaní, přece očividní adepti na baráž, se po šestnácti kolech vyhřívají na...

21. října 2025  21:59

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

21. října 2025  21:04,  aktualizováno  21:21

České Budějovice udržely oporu. Lídr extraligové produktivity Olesen prodloužil smlouvu

Má našlápnuto k nejlepší sezoně v kariéře. A vysloužil si i nový kontrakt. Dánský hokejový útočník Nick Olesen prodloužil s Českými Budějovicemi smlouvu o dva roky. Jihočeši si pojistili jeho služby...

21. října 2025  18:16,  aktualizováno  18:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.