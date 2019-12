Slovenské rozpaky. Kouč po dalším propadáku přiznal: Jsem šokovaný

Dvě akce, dvě poslední místa. To není ideální vizitka, tenhle výsledek rozhodně nenaznačuje, že by slovenský hokej šel nahoru. Hráči, trenéři i funkcionáři si také bez vytáček přiznávají, že jde o bídnou bilanci.

Slováci prohráli na úvod turnaje NaturEnergie Challenge ve Švýcarsku s ruským béčkem 2:3 po nájezdech, a tak je čekalo pouze utkání o třetí místo proti Norsku. Od toho dostali lekci a padli jasně 1:4.

Po duelu nebyl zklamaný pouze kouč Ramsay, ale také generální manažer a šéf svazu Miroslav Šatan. Podle něj slovenským hokejistům chybí především víc taktické disciplíny, byť jedním dechem státnicky dodal, že z výsledku nechce dělat žádnou vědu.

„Turnaj nám ukázal hodně věcí a s výsledkem samozřejmě nemůžeme být spokojení. Prvních 40 minut s Ruskem jsme vypadali velmi dobře, vedli jsme 2:0, ale soupeř se dokázal ve třetí třetině vrátit a nás to stálo hodně sil. Proti Norsku jsme byli v úvodu nepřipravení a soupeř nám utekl. Málo střílíme, chybí nám hráč, který by to strhl a motivoval ostatní,“ zamyslel se Šatan mezi slovenskými novináři.

Podle něj je zásadní problém v hlavě. „Jde o její nastavení. Hráči musí chtít vyhrát a když to tak bude, bude to vidět i na ledě.“

Trenér Ramsay se nevymlouval a vzal prohru na sebe. „Z našeho výkonu v první třetině, ve které jsme dostali dva góly, jsem hodně zklamaný. Asi poprvé pod mým vedením jsme jen sledovali soupeře, jak hraje hokej. Nebojovali jsme, nebruslili, byl jsem šokovaný. Nehráli jsme celých 60 minut, jak od hráčů požaduju. Jako trenér jsem za to zodpovědný,“ pravil pro hockeyslovakia.sk.

Jeho budoucnost u slovenského národního týmu tím ale není ohrožená, navzdory dvěma propadákům nejsou žádné indicie, že by měl být odvolán. Na druhou stranu teď bude pod mnohem větším tlakem a v únoru se od něj a jeho svěřenců nečeká na dalším turnaji, který tentokrát hostí Slovensko, nic jiného než úspěch.

I Šatan nakonec optimisticky řekl: „Věřím, že rok 2020 bude pro náš hokej úspěšnější. Stále pracujeme na tom, abychom ke zlepšené hře přidali i taktiku. To je momentálně naše největší slabina.“