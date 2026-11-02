Co s Rusy? Rada IIHF bude v pondělí jednat o dalším postupu po verdiktu CAS

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  6:52

Ruské vlajky v rukou fandů na stadionu v Petrohradu | foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy Profimedia.cz

Mezinárodní hokejová federace IIHF se bude na pondělním mimořádném jednání Rady zabývat dalším postupem v kauze účasti ruských týmů v mezinárodních soutěžích. O jejich okamžitém návratu do hokejových šampionátů v pátek rozhodl Sportovní arbitrážní soud (CAS). Verdikt ale vyvolal ostrou kritiku řady národních svazů i samotné IIHF.

Ruské týmy vyřadila IIHF ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Federace od té doby zákaz startů opakovaně prodlužovala, naposledy zejména z bezpečnostních důvodů letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS a sportovní soud po slyšení z minulého týdne rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností hokejových MS znovu účastnit.

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S rozhodnutím hned vyjádřila nesouhlas řada národních svazů včetně českého i samotná IIHF. Situace je o to komplikovanější, že nejbližší akce jsou už rozlosované. Týká se to i lednového MS hráček do 18 let, které bude hostit Ostrava. Němečtí pořadatelé mužského turnaje nevyloučili, že se květnového šampionátu vzdají.

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