Co s Rusy? Rada IIHF bude v pondělí jednat o dalším postupu po verdiktu CAS

Ruské týmy vyřadila IIHF ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Federace od té doby zákaz startů opakovaně prodlužovala, naposledy zejména z bezpečnostních důvodů letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS a sportovní soud po slyšení z minulého týdne rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností hokejových MS znovu účastnit.
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S rozhodnutím hned vyjádřila nesouhlas řada národních svazů včetně českého i samotná IIHF. Situace je o to komplikovanější, že nejbližší akce jsou už rozlosované. Týká se to i lednového MS hráček do 18 let, které bude hostit Ostrava. Němečtí pořadatelé mužského turnaje nevyloučili, že se květnového šampionátu vzdají.