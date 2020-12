Lenc koronavirus nemá a může se v Moskvě připojit k reprezentaci

8:08

Pozitivní zpráva pro Radana Lence, je negativní. Český útočník absolvoval kontrolní test na covid-19, který nákazu vyloučil. Do Moskvy se tak liberecký forvard netrmácel zbytečně a může zapojit do přípravy hokejové reprezentace na Channel One Cup.