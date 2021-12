Kanada bere do Moskvy tři bronzové z Pchjongčchangu. Bow se omluvil

Generální manažer Shane Doan zařadil původně do šestadvacetičlenného výběru i kladenského gólmana Landona Bowa, který se však z účasti omluvil. Turnaje se nezúčastní ani obránce Alex Grant z Jokeritu Helsinky, protože celý tým finského účastníka KHL je po pozitivních testech na covid-19 v karanténě.

Obránce Jason Demers získal stříbro na mistrovství světa v roce 2017 v Paříži a Kolíně nad Rýnem. Po konci smlouvy s Arizonou zůstává v této sezoně bez angažmá. V NHL sehrál rovněž za San Jose, Floridu a Dallas 699 zápasů a připal si 214 bodů (45+169) a dalších 16 bodů (3+13) přidal v 61 duelech play off.

Bohaté zkušenosti z NHL má také šestatřicetiletý Fehr, jenž po minulých dvou sezonách strávených v Ženevě také zůstává v tomto ročníku bez klubové příslušnosti. Někdejší hráč Washingtonu, Winnipegu, Toronta, San Jose a Minnesoty v základní části nastoupil do 652 duelů a zaznamenal 221 bodů (113+108). V bojích o Stanleyův pohár si v 70 utkáních připsal 12 bodů (9+3).

Gólman Justin Pogge z Kolína nad Rýnem je juniorským mistrem světa z roku 2006 a obránce Brandon Gormley z Dinama Riga získal v roce 2012 s týmem do 20 let na světovém šampionátu bronz. Koučem Kanady je bývalý kouč Montrealu, New Jersey či Bostonu Claude Julien.

Kanada do Channel One Cupu vstoupí ve středu v 16:30 duelem s domácím Ruskem, v pátek se utká se Švédskem a v sobotu s Finskem. Od 26. do 31. prosince se ještě představí na Spenglerově poháru v Davosu, kde budou jejími soupeři v základní skupině pražská Sparta a domácí Davos.