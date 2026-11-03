Češi se k bojkotu Ruska připojí: Ať o nás nikdo nepochybuje, stranou nezůstaneme

Robert Rampa
Aktualizujeme   15:47

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách | foto: Jakub StadlerMAFRA

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko? Hokejový svaz se dosud oficiálně nepřidal k iniciativě severských zemí, ale zdá se, že jde pouze o otázku času. Generální sekretář svazu Jan Černý ve vyjádření pro iDNES.cz ujistil, že Český hokej stojí pevně za názorem nepouštět Rusko do mezinárodního hokeje a že s ním odmítá hrát. Chce ale, aby takové rozhodnutí padlo na oficiální půdě jednání výkonného výboru. To se uskuteční příští čtvrtek.

„Ať nikdo nepochybuje o postoji Českého hokeje. Odmítáme návrat ruských reprezentačních týmů do mezinárodních soutěží za současné situace a jsme jednoznačně na stejné straně jako Finsko, Švédsko a další federace. Se všemi jsme v kontaktu, stejně jako s Kanadou a dalšími zeměmi. Náš postoj je dlouhodobě neměnný, opakovaně jej veřejně vyjádřil i prezident Alois Hadamczik,“ řekl mimo jiné sekretář svazu Černý.

Finsko v pondělí spustilo lavinu reakcí evropských hokejových federací, když jako první oznámilo pevný postoj: Finsko po dobu trvání války nebude hrát žádné zápasy proti Rusku, i když Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) minulý týden umožnila jeho návrat.

S Ruskem hrát nebudeme! Finsko dává dohromady země, které se nebojí bojkotu

Postupně se k němu přidalo Norsko, Dánsko, Lotyšsko a možná trochu překvapivě i Švédsko. Předseda švédské hokejové federace Anders Larsson totiž ještě v pátek tvrdil, že bojkot není cestou vpřed.

Redakce proto průběžně zjišťovala i stanovisko českého svazu. Sekretář Černý ubezpečil, že Česko se k bloku zemí připojí:

„Příští týden se výkonný výbor bude zabývat konkrétním postupem v otázce nenastupování k utkáním proti Rusku. Nikdo však nemusí mít obavy, že by Český hokej společný postup ostatních federací oslaboval nebo zůstával stranou. Rozdíl je pouze v načasování formálního rozhodnutí, nikoliv v našem přesvědčení.“

Svým způsobem totiž nejde o nejakutnější záležitost, kterou svaz potřebuje vyřešit. Ač to může znít bizarně a květnový šampionát v Německu je to hlavní, co většinu hokejových fanoušků zajímá.

Česko ale nejprve potřebuje vyřešit lednové mistrovství světa žen do 18 let v Ostravě. I na něm se totiž po rozhodnutí CAS mají představit Rusky.

„Aktuálně řešíme nejpalčivější téma, kterým je organizace lednového mistrovství světa žen do 18 let v Ostravě. Ve čtvrtek budeme jednat s představiteli vlády a očekáváme jasné stanovisko k platným restrikcím a možnostem neudělení víz ruské reprezentaci. Z ruské strany již dostáváme požadavky na kroky směřující k jejich reintegraci, a to musíme bezprostředně řešit,“ vysvětluje Černý.

Měli by případný zápas s Ruskem na MS bojkotovat i Češi?

CAS sice nařídil Mezinárodní hokejové federaci (IIHF), aby okamžitě začala naplňovat rozhodnutí, které umožňuje Rusku návrat do soutěží, ale záležet taky bude na tom, jak se k věci postaví vlády jednotlivých zemí.

Kanada už směrem k juniorskému šampionátu na konci roku oznámila, že na akce dotované federální vládou Rusy pouštět nebude, stejně tak Finsko oznámilo, že se raději pořádání juniorského turnaje za rok vzdá.

Chvíli nebylo jasné, jak se lednovému turnaji v Ostravě postaví česká vláda. Na jednu stranu ministr pro sport Boris Šťastný vydal jasné odsuzující stanovisko, na druhou stranu ministr zahraničí Petr Macinka prohlásil, že účast Rusek v Ostravě apriori nevylučuje.

Předseda další koaliční strany SPD Tomio Okamura řekl, že sportovci by neměli být trestáni za činy své vlády.

V pondělí ale po koaličním jednání vystoupil premiér Andrej Babiš a přítomnost Rusek v Česku naprosto odmítl. Rusky nedostanou víza. „Nedává smysl je tam teď vracet. Je to jako bychom řekli, že ta válka je normální a zabíjení lidí na Ukrajině normální. Není to normální,“ řekl Babiš.

Ve čtvrtek rovněž dojde k jednání čtveřice zemí v rámci Euro Hockey Tour (Česko, Finsko, Švédsko a Švýcarsko), kde by se současná situace měla také řešit. Je tedy možné, že se k iniciativě a bojkotu připojí i obecně neutrální Švýcarsko.

Připravujeme podrobnosti...

Celé vyjádření sekretáře hokejové svazu:

„Aktuálně řešíme nejpalčivější téma, kterým je organizace lednového mistrovství světa žen do 18 let v Ostravě. Ve čtvrtek budeme jednat s představiteli vlády a očekáváme jasné stanovisko k platným restrikcím a možnostem neudělení víz ruské reprezentaci. Z ruské strany již dostáváme požadavky na kroky směřující k jejich reintegraci, a to musíme bezprostředně řešit.

Ať ale nikdo nepochybuje o postoji Českého hokeje. Odmítáme návrat ruských reprezentačních týmů do mezinárodních soutěží za současné situace a jsme jednoznačně na stejné straně jako Finsko, Švédsko a další federace. Se všemi jsme v kontaktu, stejně jako s Kanadou a dalšími zeměmi. Náš postoj je dlouhodobě neměnný, opakovaně jej veřejně vyjádřil i prezident Alois Hadamczik.

Příští týden se výkonný výbor bude zabývat konkrétním postupem v otázce nenastupování k utkáním proti Rusku. Nikdo však nemusí mít obavy, že by Český hokej společný postup ostatních federací oslaboval nebo zůstával stranou. Rozdíl je pouze v načasování formálního rozhodnutí, nikoliv v našem přesvědčení.“

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