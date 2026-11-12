Na postup to přeci stačilo, tak proč národní tým hned zatracovat?
Vždyť v mužském hokeji už roky platí: Nejdůležitější je dostat se do čtvrtfinále a to zvládnout.
Co bylo ve skupině, najednou nehraje roli. Když vyhrajete mezi nejlepší osmičkou a postoupíte do bojů o medaile, je úplně jedno, jak se vám vedlo před tím.
Jenže mezi ženami znamená zpackaná skupina zpravidla souboj s Kanadou nebo Spojenými státy. A mezera mezi zámořskými giganty a zbytkem světa je zkrátka obrovská.
S USA české hokejistky odehrály poslední skupinové klání, padly vysoko 1:8. Ve čtvrtfinále je čeká druhý obr, v pátek se od 15 hodin utkají s Kanadou.
„Kanaďanky budou podobně náročné soupeřky, fyzicky možná ještě náročnější. Tlačí se hodně do branky, do střel. Nejdůležitější bude dostávat puky jednoduše z našeho pásma a využít nějakého brejku,“ řekl asistent trenéra Ivo Mocek novinářům na místě.
Češky potřebují bez nadsázky zázrak. Kanadu totiž stejně jako Američanky ještě nikdy v historii neporazily.
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Debakl na závěr. Hokejistky na MS podlehly Američankám vysokým rozdílem
Navíc Kanaďanky hrají ve velké formě, skupinu prolétly bez zaváhání, ke všemu s oslnivým skóre 26:1. To se o Češkách říct nedá...
Straší je především koncovka, umění dávat góly. Dlouho se trápily s nováčkem z Rakouska, musely otáčet a nakonec vydřely ubojovanou výhru 4:1.
„Holky si chtějí dávat přihrávky do prázdné brány. Ale je potřeba hrát i jednodušeji,“ popisoval Mocek.
Proti Švýcarkám a Němkám se prosadily pokaždé jen jednou, v obou případech braly pouze bod. Přitom právě v těchto zápasech měly Češky ukázat, že mají větší kvalitu než soupeřky a zasloužit si lepší nasazení do play off. Nestalo se, padly v prodloužení a nájezdech.
Přitom se krátce před turnajem zdálo, že hokejistky na střelbě zapracovaly. Na Euro Hockey Tour ve Švédsku daly sedm gólů Švýcarkám, díky čtyřem trefám porazily i silné Finky.
Jenže mistrovství je vrátilo do srpna nebo na olympiádu, kde měly s proměňováním šancí problémy.
I proto se jim medaile tuze vzdálila. Aby navázaly na bronz z roku 2022 a 2023 a čtvrtá místa z posledních dvou šampionátů, potřebují zdolat Kanaďanky.
Poprvé v historii.