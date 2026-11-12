Místo medaile jen porážky. Češkám se na MS vůbec nedaří, povede se jim zázrak?

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  14:15
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Němka Franziska Feldmeier a Češka Adéla Šapovalivová během střetu u mantinelu v...

Němka Franziska Feldmeier a Češka Adéla Šapovalivová během střetu u mantinelu v hokejovém utkání na mistrovství světa žen 2026. | foto: AP

Američanka Kelly Panneková zakončuje na českou bránu.
Česká brankářka Šenková zasahuje proti americké střele.
Američanky slaví gól proti výběru Česka.
Anežka Cabelova (vpravo) se snaží odzbrojit Američanku Emmu Peschelovou.
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Na turnaj vyrážely namotivované, odhodlané nechat za sebou horší výsledky z poslední doby a zase se vrátit na medailové příčky. Jenže šampionát se českým hokejistkám od ideálu pořádně vzdaluje, herně se jim nedaří, ve skupině vyhrály jen jednou. Což na ženském mistrovství znamená prakticky konec...

Na postup to přeci stačilo, tak proč národní tým hned zatracovat?

Vždyť v mužském hokeji už roky platí: Nejdůležitější je dostat se do čtvrtfinále a to zvládnout.

Co bylo ve skupině, najednou nehraje roli. Když vyhrajete mezi nejlepší osmičkou a postoupíte do bojů o medaile, je úplně jedno, jak se vám vedlo před tím.

Jenže mezi ženami znamená zpackaná skupina zpravidla souboj s Kanadou nebo Spojenými státy. A mezera mezi zámořskými giganty a zbytkem světa je zkrátka obrovská.

Česká hokejistka Kristýna Kaltounková v utkání s Německem na MS světa žen 2026.

S USA české hokejistky odehrály poslední skupinové klání, padly vysoko 1:8. Ve čtvrtfinále je čeká druhý obr, v pátek se od 15 hodin utkají s Kanadou.

„Kanaďanky budou podobně náročné soupeřky, fyzicky možná ještě náročnější. Tlačí se hodně do branky, do střel. Nejdůležitější bude dostávat puky jednoduše z našeho pásma a využít nějakého brejku,“ řekl asistent trenéra Ivo Mocek novinářům na místě.

Češky potřebují bez nadsázky zázrak. Kanadu totiž stejně jako Američanky ještě nikdy v historii neporazily.

Debakl na závěr. Hokejistky na MS podlehly Američankám vysokým rozdílem

Navíc Kanaďanky hrají ve velké formě, skupinu prolétly bez zaváhání, ke všemu s oslnivým skóre 26:1. To se o Češkách říct nedá...

Straší je především koncovka, umění dávat góly. Dlouho se trápily s nováčkem z Rakouska, musely otáčet a nakonec vydřely ubojovanou výhru 4:1.

„Holky si chtějí dávat přihrávky do prázdné brány. Ale je potřeba hrát i jednodušeji,“ popisoval Mocek.

Německá brankářka Sandra Abstreiter zachraňuje střelecký pokus české hokejistky Natálie Mlýnkové v utkání na MS světa žen 2026.

Proti Švýcarkám a Němkám se prosadily pokaždé jen jednou, v obou případech braly pouze bod. Přitom právě v těchto zápasech měly Češky ukázat, že mají větší kvalitu než soupeřky a zasloužit si lepší nasazení do play off. Nestalo se, padly v prodloužení a nájezdech.

Přitom se krátce před turnajem zdálo, že hokejistky na střelbě zapracovaly. Na Euro Hockey Tour ve Švédsku daly sedm gólů Švýcarkám, díky čtyřem trefám porazily i silné Finky.

Jenže mistrovství je vrátilo do srpna nebo na olympiádu, kde měly s proměňováním šancí problémy.

I proto se jim medaile tuze vzdálila. Aby navázaly na bronz z roku 2022 a 2023 a čtvrtá místa z posledních dvou šampionátů, potřebují zdolat Kanaďanky.

Poprvé v historii.

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