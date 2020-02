Hrozivý víkend mládežnického hokeje. České výběry byly za otloukánky

Do 19 let (Berlín): 4 zápasy, 4 body, předposlední místo

Do 18 let (Klášterec n. O.): 4 z., 2 b., poslední

Do 17 let (Ufa): 4 z., 2 b., poslední

Do 16 let (Göteborg): 3 z., 1 b., poslední