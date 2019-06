Rok změn trvá. Dresy si Král chválí, V Kladně přibudou Číňané

„Dřív jsme řešili hlavně věci, které hořely. Hokej jsme zajistili ekonomicky i sportovně a teď nám vzniká prostor, abychom se zabývali dalšími záležitostmi,“ vysvětluje Tomáš Král.

Tuzemskému hokeji kraluje už 11 roků, ale ten poslední byl do počtu novinek nejbohatší.

Pomohou českému hokeji?

Zrušení baráže a zavedení přímé cesty mezi extraligou a první ligou. Ořezání nabobtnalé juniorské ligy. Pokusy vyvolat diskusi o směrování sportovní chlouby. Nová jména u národních týmů, které na pozici šéftrenéra ve čtvrtek rozšířil Filip Pešán. Změna svazového loga a tím i reprezentačních dresů.

„Na prodeji hokejových věcí nám mnohonásobně vzrostly tržby,“ pochvaluje si Král propíranou proměnu reprezentačních úborů. „A na mistrovství světa jsme vyhráli anketu o nejkrásnější dresy.“

Medailový půst ale trvá dál. I za rok na šampionátu ve Švýcarsku povede reprezentaci Miloš Říha, který po příletu z Bratislavy ronil slzy, emotivně mluvil o nesplněném úkolu a mlžil o svojí budoucnosti u národního týmu. „Překvapilo mě to,“ přiznal Král. „Šeptal jsem mu do ucha, jestli ví, že má smlouvu ještě na jeden rok.“

Český hokej se bude měnit dál. Jedním z hlavních témat „Pešánovy“ tiskovky se stalo zapojení mančaftu China Golden Dragon do třetí nejvyšší české soutěže. „Jejich účast jsme podmínili finanční podporou českého hokeje. Je to celkem významná částka, která by se použila na náklady druholigových klubů,“ nastínil Král.

Čínskou injekci nechtěl šéf svazu blíž specifikovat. Do čtrnácti dnů by mělo být jasněji. Zřejmé naopak je, že by se asijský klub usídlil v Kladně, za které vyjednával Jaromír Jágr. Druhé ligy by se účastnil do ledna a zápasy s Klatovy nebo Pískem by Číňanům posloužily jako příprava na olympiádu v roce 2022. „Podobně hráli loni ve Finsku a myslím, že i ve Švýcarsku. Uvidíme, s čím přijdou,“ dodal Král.

Hokejová vláda se také na výkonném výboru shodla, že definitivně o rok odloží vytvoření prvoligového klubu na Moravě, v němž by se podobně jako v Litoměřicích koncentrovali nadějní mladíci.