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POHLED: Dovolit návrat Rusů do hokeje ještě za války... To by Češi těžko obhájili

Robert Rampa
  10:26
Český hokej stojí před zásadním politickým rozhodnutím. A o to významnějším, že jedním z hlavních kandidátů v podzimních volbách na post prezidenta světového hokeje bude Čech Petr Bříza. Jedná se totiž o návratu Ruska (a Běloruska).

Eduard Šalé a Petr Bříza s trofejí pro bronzový tým světového šampionátu juniorů | foto: AP

Ač NHL veřejnosti dává najevo zdrženlivost a trpělivost, s níž počká, jak se rozhodne zbytek světa – zejména Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a Mezinárodní hokejová federace (IIHF), v zákulisí tlačí na to, aby v roce 2028 na Světovém poháru Rusové nechyběli.

Z byznysového pohledu to kanadsko-americká soutěž nedokáže pomíjet. Ruští hokejisté ligu hrají a v zámoří bydlí, takže na obdobu olympiády, kterou pořádá, chce všechny své největší osobnosti.

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Znamená to víc diváků, víc peněz.

Jenže od invaze na Ukrajinu v roce 2022 naráží na silný odpor zejména evropských zemí.

Finska, Švédska, Lotyšska i Česka.

A na českém postoji bude možná od podzimu záležet daleko víc než dosud.

Současný prezident IIHF – Francouz Luc Tardiff – končí a jedním z favoritů na jeho místo je viceprezident IIHF i viceprezident českého hokeje Bříza. Ten se etabloval jako zkušený politik, opatrnými vyjádřeními nezpůsobuje rozruch, nevydává rychlé soudy a snaží se působit klidně a konstruktivně.

Publicista Luboš Brabec na síti X navíc připomněl, že Bříza pár týdnů před invazí neměl problém s tím, že Rusové v přípravném turnaji Euro Hockey Tour proti Finsku vyjeli v historických dresech s nápisem CCCP.

Jakub Flek v obležení ruských protivníků.

Fin Juuso Heitanen ohrožuje branku Ruska během zápasu na Channel One Cupu.

„V tuto chvíli je sport přece apolitický. Sovětský a ruský hokej slaví 75 let, vychovali spoustu světových hráčů. Ty dresy jsou hráčský a historický symbol, nikoliv politický. Rusové mají svou historii, nepouštějme se do politické debaty,“ hájil dresy Bříza.

Kdyby se stal prezidentem IIHF, musel by jako první muž světového hokeje řešit návrat Rusů a připomeňme: invaze na Ukrajinu stále nevypadá tak, že se chýlí ke konci.

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Umíte si představit, že by pod českým vedením došlo k návratu Rusů? Jak by Bříza takové rozhodnutí vysvětloval?

Jednou z cest, o níž se v hokejovém prostředí mluví, je počkat na MOV. Letos v květnu už doporučil zrušit sankce vůči běloruským sportovcům, navíc Bělorusko i Rusko se oficiálně s hymnou a vlajkami účastnily letošních paralympijských her v Itálii.

Situace se významně posouvá. Jako by čtyři roky izolace byly dostatečným trestem.

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Ostatně Bělorusko se může zúčastnit mistrovství světa do 18 let. Hrát tam má třeba proti Česku... Přesto když v úterý večer NHL vypustila zprávu, že trojice Finsko, Švédsko a Česko už nejsou proti a že by Světový pohár kvůli ruské účasti nebojkotovaly, působilo to mimozemsky. „Mluvili jsme s IIHF, pokud se Rusko zúčastní, problém s tím mít nebudou,“ vyřkl Bill Daly, druhý nejvýše postavený muž NHL.

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Už v březnu redakce MF DNES informovala o tom, že NHL dostala jasně najevo, že po dobu války na Ukrajině je to „buď oni, nebo my“. Rusko, nebo Švédsko, Finsko a Česko.

Finové hned ve středu vydali oficiální prohlášení: „Na našem postoji se nic nemění.“

Obdobně reagoval český svaz: „Určitě ne. Jsme proti.“

Ostatně nadále drží i politiku, že do reprezentace nesmí nikdo z krajanů působících v KHL.

Aleksander Barkov s pohárem pro mistry světa, předává mu prezident Mezinárodní hokejové federace Luc Tardif.

Na detailní dotazy MF DNES ale svaz nereagoval, po jednání výkonného výboru jen vydal zprávu, že novým generálním manažerem reprezentace se stává Patrik Eliáš a coby asistent ji doplní ještě Richard Král.

Co se tedy stalo? Testovala NHL reakci ostatních? Nebo opravdu někdo z IIHF prohlásil, že by k bojkotu nedošlo, a zapomněl se o tom poradit s jednotlivými zeměmi?

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