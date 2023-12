A kde je státní znak? Dospělí ho mají, hokejoví junioři stále nosí lva

Pro zasvěcené není úbor na juniorském šampionátu překvapením. Už před odletem do Švédska mluvčí mužských hokejových reprezentací Ondřej Kalát informoval na tiskové konferenci: „Národní tým do 20 let nastoupí se lvem na prsou, dobíhá ještě dvouletý cyklus s firmou Nike.“

Po úvodním přídělu 2:6 od Slováků se kritika nesnesla jen na českou hru, ale i na ošacení reprezentantů. V internetových diskuzích znovu vyskytovaly narážky o zmoklé slepici, pokrokové svazové logo se opět přirovnávalo ke švédské automobilové značce.

Hokejový lid jej na reprezentačních dresech nikdy zcela nepřijal, spíš si na něj zvykl.

Na podzim svaz pod vedením Aloise Hadamczika oznámil, že se po pěti letech vrátí na hokejové dresy státní symbolika. „Uspokojil jsem národ, lidi si státní znak přejí,“ pravil šéf svazu.

S ním už seniorská reprezentace odehrála dva turnaje Euro Hockey Tour - listopadovou Karjalu ve Finsku a Švýcarské hokejové hry před Vánoci.

Ačkoli oslovení experti označili dresy vyráběné společností CCM za poměrně neoriginální a fádní, fanoušci státní znak na hrudi hokejistů ocenili. Státní znak budou dospělí nosit i v dalších přípravných akcích v sezoně.

Jenže nynější dostaveníčko juniorů ve Švédsku spadá pod Mezinárodní hokejovou federaci (IIHF), která spolupracuje s Nike.

„Jde o dlouhodobé partnerství IIHF, do kterého nemůžeme vstupovat,“ vysvětluje pro iDNES.cz generální sekretář svazu Jan Černý. „Přebrandování se bude týkat až příští sezony.“

Kdy Češi oblečou dres se lvem. I na MS v Praze?

Americký gigant dodává zdarma dresy všem týmům na velkých mezinárodních turnajích. Na žádosti o změny jednotlivých reprezentací ale nedokáže pružně reagovat. A nehraje roli, že se o dílčí úpravu žádá s několikaměsíčním předstihem.

I kdyby Česko hypoteticky na Silvestra obsadila horda orků vyznávající zelené barvy, stejně hokejoví vyslanci na nejbližších šampionátech oblečou bíločervený úbor s výraznou lví tlamou.

Jiří Kulich (vpravo) a Matyáš Melovský slaví gól proti Norsku.

Stejně jako nyní junioři nastoupí s původními dresy i reprezentantky na dubnovém mistrovství světa žen v americké Utice. Na přelomu dubna a května ho oblečou i Češi při šampionátu do 18 let ve Finsku.

Reprezentační sezona vyvrcholí seniorským šampionátem v Praze a Ostravě. Bude i při tuzemské sportovní události roku scházet na dresu domácí reprezentace státní znak? Češi to vymysleli šalamounsky.

Pro Prahu využijí reprezentační hábit, který Nike dodal na loňské zimní hry v Pekingu. Při olympiádách se nesmí na sportovních úborech vyskytovat žádná loga - nezáleží, zda je sponzorské, či svazové.

Češi v Číně hráli v originálně zabarveném stejnokroji se státním znakem na hrudi, což například renomovaný The Athletic označil za nejkrásnější dres v historii mezinárodního hokeje.

Olympijský turnaj v ledním hokeji. Česko - Švýcarsko. Na snímku smutný kapitán Roman Červenka snižující na 2:4. (15. února 2022) Olympijský turnaj v ledním hokeji. Česko - Švýcarsko. Čech Lukáš Klok slaví úvodní gól zápasu. (15. února 2022)

Na květnový šampionát ceněný úbor zaopatří Češi svazovým logem lva v oblasti ramen.

Do té doby ale hokejisté budou dál nastupovat s dresy, které minimálně v internetových debatách vzbudí povyk.