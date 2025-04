„Srdceryvná porážka po 55 minutách perfektního hokeje,“ píše oficiální web šampionátu.

Moc nechybělo, aby Češi duel dotáhli aspoň k bodu.

„Mrzí nás ten nepovedený závěr. Myslím si, že jsme to měli alespoň udržet do prodloužení, ale v zápase jsme udělali dost chyb. Propadali jsme a pouštěli soupeře do přečíslení. Měli jsme několik vyložených šancí, bohužel jsme je ale nevyužili, abychom odskočili na vyšší rozdíl. Pak jsme udělali chyby v závěru, které nás stály lepší výsledek,“ citoval trenéra Čermáka web hokejového svazu.

V úvodním duelu s obhájci stříbra kouč ještě neměl k dispozici útočníka Benáka. V deváté minutě čeští mladíci poprvé inkasovali z hole Berchilda. Ze dvou úniků mohl vyrovnat Záhejský, ale povedlo se to až zkraje druhé třetiny Mrtkovi, když v čase 20:26 využil přesilovou hru. Asistenci zaznamenal gólman Oršulák. Krátce před druhou přestávkou napálil Horcoff brankovou konstrukci.

Rozhodovalo se ve třetí třetině. Nejprve při Pavlíkově vyloučení dokonal obrat Záhejský. Oršulák, který si v utkání připsal celkem 32 úspěšných zákroků, pak držel těsný náskok až do 56. minuty. Jenže pak vyrovnal Fiddler a o necelé dvě minuty později dal vítězný gól Horcoff, syn bývalého útočníka Shawna Horcoffa, jenž v NHL odehrál přes tisíc zápasů. V posledních sekundách trefil prázdnou českou branku Kvasnicka.

Dalším soupeřem národního mužstva, které loni vypadlo ve čtvrtfinále po porážce se Slovenskem, bude v základní skupině B už dnes Německo. Zápas začne ve 21 hodin českého času.

„Němci nehráli a my hrajeme znovu za necelý den. Utkání s Američany nás stálo dost sil, takže to nebude jednoduché. Strašně důležitý bude začátek, abychom se do toho co nejdříve dostali. Únava v těle určitě je, musíme ji ze sebe co nejdříve shodit,“ uvedl Čermák.

Česko Česko : USA USA 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) Góly:

20:26 Mrtka (Oršulák)

43:33 Záhejský (Černý) Góly:

08:03 Berchild (Mooney, Schock)

55:47 Fiddler (Mooney)

57:43 Horcoff (Moore, Fiddler)

59:53 Kvasnicka (Murtagh) Sestavy:

Oršulák (Trejbal) – Černý, Mrtka, Dravecký, Malínek, Mikel, Seidl – Novotný, Kucharčík, Záhejský – Poletín (C), Čihař, Pekař – Katolický, Pavlík (A), Rozsíval – Fasner, Mikeš, Macek. Sestavy:

Quinlan (Slavick) – Fiddler, Barnett (C), Schock, Trethewey, Lindberg (A), Bracco, Phillips – Gallant (A), Murtagh, McKinney – Kvasnicka, Mooney, Berchild – Potter, Moore, Horcoff – C. Mutryn, Lansing, T. Mutryn – Kevan. Rozhodčí: Magnusson, Wuorenheimo – Makinen, Stromberg Počet diváků: 2367

Švédsko Švédsko : Švýcarsko Švýcarsko 10:3 (2:0, 4:1, 4:2) Góly:

11:21 Ekberg (Gästrin, Boumedienne)

11:30 Nilson (Genborg, Wahlund)

30:33 Ekberg (Klingsell)

32:14 Boumedienne (Ihs Wozniak, Ekberg)

33:15 Gästrin (Boumedienne, Klingsell)

37:08 Ihs Wozniak (Björck)

42:07 Gästrin (Novotny, Boumedienne)

47:41 Ekberg

53:25 Stenberg (Klingsell)

57:56 Ekberg (Ihs Wozniak) Góly:

24:08 Schenk (Aeschlimann, Neuenschwander)

40:47 Schenk (van der Kaaij, Neuenschwander)

52:24 Troxler Sestavy:

Härenstam (Goos) – Annborn, Boumedienne, Sjöström (A), Hallquisth, Wahlund, Bröngel-Larsson – Genborg, Björck, Nilson – Stenberg, Gästrin (C), Klingsell – Ihs Wozniak, Ekberg, Stockselius – Jennersjö (A), Drott, Novotny – Anderberg. Sestavy:

Birchler (Trachsel) – Nappiot (A), van der Kaaij (C), Bichsel, Haas, Pedrotti, Moret, N. Lehmann – Aeschlimann, Schenk, Troxler – von Rohr, Neuenschwander, Bouvard – Dandois, L. Lehmann, Hasler – Aebli, Peter (A), Mundy – Andrey. Rozhodčí: Young (USA), Burzminski – Birkhoff (oba CAN), Schwenk (GER)

Norsko Norsko : Lotyšsko Lotyšsko 1:2N (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0) s.n.0:2 Góly:

11:46 Kihl (Kiønig, J. Pettersen) Góly:

1:43 Klaucāns (Naudins)

Serkins Sestavy:

Timraz-Westin (Freimanis) – Määttänen (C), A. Pettersen, Torstensen, Støve-Bråstein, Kiønig, Sunde, J. Pettersen – Trygg, Eriksen, Aaram-Olsen – Hansson, Koblar, Sørensen – Hyldmo, Kjølmoen, Sandnes – Hjelmaas, Nagell, Kihl – Oelsen. Sestavy:

Kufterins (Capars) – Smits, Sārts, Glāznieks, Naglis, Auziņš, Laugalis, Meikšāns – Utnāns, Serkins (C), Polis – Reidzāns, Murnieks, Flugins – Klaucāns, Gasuns, Naudins – Rutkis, Saperins, Spīgulis – Avotiņš. Rozhodčí: Borga (SUI), Janssen (GER) – Albinati (CAN), Gorcoff (USA) Počet diváků: 435