Češky před MS nestačily na USA. Obhájkyním titulu podlehly 1:6

„Zápas nám ukázal, že můžeme i s takovými týmy hrát, i když jsme prohrály. Pro nás je důležité, že jsme s nimi udržely nějakým způsobem krok. Nepodlehly jsme tomu, že je to Amerika a hrály jsme s nimi hokej,“ uvedla po utkání na sociálních sítích ženské hokejové reprezentace Hymlárová, která v druhé třetině v přesilové hře snížila na 1:5.

Hokejistky USA budou na domácí půdě útočit na jedenácté zlato, kterým by se přiblížily rekordním dvanácti titulům Kanaďanek. „Je to možná nejlepší tým na světě, jsou to rychlé holky. Pro nás je jedině dobře hrát takovéhle přátelské zápasy a zvyknout si na tu rychlost. Ve skupině A budeme hrát i proti Kanadě a Finkám, které jsou na tom rychlostně podobně,“ řekla Hymlárová.