Nesouhlas, odsouzení, jasný postoj. Je mi z toho smutno, hlesl Moták k návratu Rusů

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  20:42
Trenér Zdeněk Moták na prvním tréninku reprezentace.

Trenér Zdeněk Moták na prvním tréninku reprezentace. | foto: ČTK

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.
Trenér Zdeněk Moták uděluje pokyny na prvním tréninku reprezentace.
Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.
Trenér Zdeněk Moták na prvním tréninku reprezentace.
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Po prvním reprezentačním tréninku nejdřív nominovaní Češi čelili otázkám na jeho samotný průběh. Dalo se však očekávat, že se řeč dostane i na téma, které v posledních dnech rezonuje hokejovým prostředím vůbec nejvíce. Tedy na návrat Rusů do mezinárodních soutěží.

„Nelíbí se mi to. Nesouhlasím s tím. Víc asi nevím, co k tomu říct,“ začal brankář Dominik Frodl, jenž mezi novináře v holešovické hale dorazil jako první.

V pátek vrátil Sportovní arbitrážní soud (CAS) s okamžitou platností ruské hokejisty do mezinárodních soutěží, rozhodnutí se tak má týkat pěti světových šampionátů v následujícím roce včetně juniorského mistrovství na přelomu let.

„Nevím, co se s tím dá dělat, nedá. Ale určitě to odsuzuju,“ uvedl s kamennou tváří jinak běžně usměvavý gólman z Karlových Varů.

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Právě v extraligovém celku se se spoluhráči stihli o pátečním verdiktu pobavit ještě před začátkem reprezentační pauzy. „Ale nešlo o nic drastického,“ líčil Frodl.

Po pár hodinách v národním týmu zatím ani nebyl příliš prostor rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu probrat mezi parťáky se státním znakem na hrudi.

„Člověk si o tom něco přečte v novinách, ale že bychom to řešili denně v kabině... Myslím si, že všichni mají tak nějak podobný názor,“ naznačil třicetiletý brankář.

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.

Oznámení okamžitě vyvolalo reakce z celého světa. Češi ho mezi prvními kritizovali, v prohlášení hokejový svaz potvrdil, že se jeho postoj nemění a s účastí Rusů na turnajích během válečné agrese na Ukrajině i nadále nesouhlasí.

„Určitě to není jednoduchá situace pro nikoho. Mám právo asi mluvit jenom za sebe. A já určitě stojím na straně svazu, za tím stanoviskem, které vydal,“ potvrdil útočník Jan Myšák.

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„Je mi z toho smutno,“ hlesl kouč národního týmu Zdeněk Moták. Také on stojí za stanoviskem svazu, a to i v případě, že by vedení rozhodlo o neúčasti české reprezentace na vrcholné akci.

„Ale nechtěl bych spekulovat. Informace máme asi všichni kusé,“ řekl dvaašedesátiletý trenér.

Častu obavou po připuštění Rusů na vrcholné akce je samotná bezpečnost akce. Tedy důvod, kterým IIHF argumentovala i ohledně nyní už dřívějšího vyloučení sborné.

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„Asi záleží na pořadatelích, jaké by vůbec vytvořili podmínky na hru. Je to čerstvá informace, ale musíte se na ni připravit a umět reagovat,“ doplnil Moták.

Zklamání s verdiktem vyjádřila i Mezinárodní hokejová federace (IIHF), přesto ho respektuje. Kriticky se k situaci vyjádřili také například Němci, kteří mají pořádat mužský seniorský šampionát v příštím roce.

Právě směrem k mistrovství světa už se začali vyjadřovat i sponzoři turnaje. Česká sázková kancelář Tipsport odmítá reklamu při zápasech Rusů, logo si nechá zakrýt i švédská společnost na vybavení pro komerční interiéry AJ Products.

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