Oceňuju, že jsme nepodlehli prostředí, těší Rulíka. Opět vyzdvihl brankáře

Švýcarům opticky patřila první třetina, ve které národní tým přehrávali a velice snadno přecházeli jeho napadání. Jenže se nedokázali prosadit a Češi ve druhé třetině trestali. Trefil se Jakub Rychlovský a David Tomášek.

„Myslím, že v první třetině byli Švýcaři lepší a měli výborný pohyb. Ve druhé jsme se jim vyrovnali odskočili jsme na 2:0. Ale zasloužili jsme si to,“ domníval se Rulík.

Jenže do třetí části zase vstoupili lépe domácí a na rozdíl od první části i zlepšili efektivitu. V rozmezí necelých dvou minut vyrovnali, když Tyler Moy nejprve využil přesilovku a po něm blafákem uspěl i Tristan Scherwey.

„Povedl se jim signál v početní výhodě. Pak jim začalo pomáhat prostředí a fanoušci. Kontaktní gól je hodně nabudil, nám se navíc nepovedla jedna rozehrávka a rázem bylo vyrovnáno,“ okomentoval Rulík drtivý vstup domácích do třetí části.

Český útočník David Tomášek svádí souboj s švýcarským obráncem Romainem Loeffelem na Švýcarských hrách.

Další okamžiky švýcarského tlaku už národní tým přečkal. A to i včetně dvou dalších oslabení, které musel zvládnout. Jednou pomohla tyčka, několikrát obětaví obránci a často i skvělý Josef Kořenář v brance.

„Podržel nás, v kabině jsem ho pochválil. Opět jsme se mohli opřít o velice jistý výkon brankáře. Za góly nemohl a měl tam naopak pár situací, kdy nás zachránil,“ uvedl Rulík.

Kořenář proti Švýcarsku debutoval v národním dresu, stejně tak i Mikuláš Hovorka nebo gólový Rychlovský, který ve druhé třetině otevřel skóre. „A já jsem jen rád, že mu to takhle vyšlo. Dal gól, k tomu jsme vyhráli, pro něho skvělý start v týmu,“ přemítal Rulík.

Prodloužení netrvalo ani dvě minuty, když při bránění protiútoku nešťastně upadl švýcarský útočník Ken Jager a nabídl Michalu Kempnému parádní příležitost. A tou sparťanský obránce nepohrdl a utkání rozhodl.

„Strašně si cením toho, že jsme zápas zvládli a nepodlehli jsme místnímu prostředí. Do konce třetiny už jsme neinkasovali a i výsledek 2:2 na domácí půdě takhle silného soupeře je cenný. A hodně cenné je i samozřejmě vítězství v prodloužení. Jsme za něj velice rádi, protože to byl velmi těžký zápas. Švýcaři mají velice silné mužstvo a pro nás to nebylo jednoduché,“ prohlásil trenér.

Češi zvládli i druhé utkání na Švýcarských hrách a pokud uspějí i v neděli ve 13 hodin proti Švédsku, vyhrají po Karjale i druhý turnaj v sezoně.