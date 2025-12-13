Voženílek do Sparty? Bylo by to fajn, láká Chlapík. Curych hostil koncert jedné lajny

Ve čtvrtek proti Finsku zářila elitní lajna Červenka, Sedlák, Kaše. Dva dny nato si ale opravdové galapředstavení přichystalo trio Voženílek, Špaček, Chlapík. A to proti Švýcarům, které straší zejména poslední jmenovaný. Sparťan Filip Chlapík alpskou zemi už před měsícem srazil ve vzájemném duelu dvěma góly a asistencí, teď je dvěma zásahy zničil i na jejich ledě. Českým hokejistům pomohl k vítězství 5:3.
Fotogalerie3

Český útočník Filip Chlapík slaví gól v utkání Euro Hockey Tour proti domácímu Švýcarsku. | foto: Andreas Becker AP

„Vyvedl se mi poslední zápas, takže sebevědomí jsem měl trošku větší,“ přiznával útočník, který si znovu vysloužil ocenění pro hráče utkání.

Odměna? Hodinky, v tamních končinách vyhlášený artikl.

„Nejsem hodinkář, ale chtěl jsem si je kupovat a teď jsem je dostal. Tak to můžu odložit,“ usmál se. Během sobotního večera si je vysloužil dalším skvostným výkonem.

Švýcarsko – Česko 3:5. Národní tým slaví další výhru, se Švédy se utká o první místo

Jednou vyslal střelu z úhlu a dokonale přesnou ranou překvapil gólmana Genoniho, který se nezvládl úplně nalepit na bližší tyč a spojnici.

„Když je možnost, občas to zkusím. Bylo to chtěné. Vím, že gólmani chodí v takových situacích dolů, i jsem to s nimi řešil. V NHL padne takových gólů několik. Špáča (Michael Špaček) na mě byl naštvaný, zprvu to bral jako zbytečný pokus a že jsem mu to měl dát, abychom zůstali v pásmu. No, naštěstí mi to vyšlo,“ smál se Chlapík, jak se vyhl hrozící „rozepři“.

Trefa z nulového úhlu v podání Filipa Chlapíka proti Švýcarsku:

Pak za to osmadvacetiletý střelec vzal ještě jednou v 56. minutě a zápas rozhodl. Puk zaplul přesně do růžku. Gólu ale předcházelo skvělé čtení hry, jak posléze i autor poznamenal.

„Viděl jsem jejich křídlo na mantinelu, tak jsem si kotouč navedl na střed, otevřel se mi prostor a já to tam hodil.“

Na čtyři zásahy mu proti jeho oblíbenému soupeři stačily dva duely v rozmezí čtyřiatřiceti dnů.

Vítězný gól Filipa Chlapíka v utkání proti Švýcarsku:

„Kluci mi v kabině gratulovali, nějaké narážky a příjemné poznámky se tam objevily,“ pravil nesměle. „Ale jsme hlavně rádi za výhru a je jedno, kdo góly dává.“

Právě Chlapík se v reprezentaci celkově posunul na čtrnáct branek. S momentální formou si říká o pozici minimálně na mistrovství světa, pokud by náhodou už v únoru jako vcelku nečekaný žolík nezamířil na tu nejuznávanější sportovní akci, pod pěti kruhy.

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Ale to bychom předbíhali. Slávistický odchovanec, který roky válí za Spartu a od podzimu už i s kapitánským céčkem, zdaleka nevynikal sám. Zdá se, že v národním týmu se rýsují hlavně silné trojičky.

Elitní formace kolem Červenky už je ozkoušená i ozdobená titulem z domácího světového šampionátu.

Teď ale Curych hostil a přihlížel koncertu druhé formace, která se zasloužila o čtyři z pěti sobotních branek. Se zmiňovaným Špačkem, který skóroval ve 25. minutě a dával na 2:1, se Chlapík zná už od mládežnických kategorií, momentálně jsou už rok spoluhráči také v pražském celku.

Krásné zakončení bekhendem předvedl Michael Špaček:

Hezky k nim zapadl také o rok starší Daniel Voženílek, jehož šťastná teč se ujala ve 39. minutě.

„Vožuch nás skvěle doplnil, dravostí i tím, jak vybojovával puky. Snažili jsme těžit z toho, že jsme všichni silní na puku,“ líčil hlavní muž večera. „Navíc se Špáčou jsme teď na Spartě spolu nehráli, o to víc jsem se těšil.“

Když zmiňoval, jak všem třem v soudržné partě klape komunikace i mimo led, přítomní žurnalisté se hned museli zeptat, zdali by nechtěl mít Voženílka na křídle i v klubu.

Švýcarský brankář Leonardo Genoni likviduje šanci českého útočníka Daniela Voženílka v utkání Euro Hockey Tour.

„Po zápase už jsem mu i říkal, jestli nechce přijít,“ smál se Chlapík, který lanařil nesmrtelný třinecký přízrak, co některé sparťanské fanoušky dodnes straší vyrovnávacím gólem z loňského šestého semifinále play off v poslední sekundě. Dnes už je, naštěstí pro ně, druhou sezonou v Zugu.

„Všichni vědí, co má za kvality. Nevím, jak to tam mají ošéfované, ale bylo by to fajn mít ho ve Spartě, uvidíme,“ dodával k možná budoucímu kolegovi v klubové šatně. Kdo ví.

Nyní sám Chlapík mohl teoreticky snadno dotáhnout hattrick, když Švýcaři zkusili v závěru risk bez brankáře. Taky po něm pošilhával, ale ne na úkor delšího střídání. „Nesoustředil jsem se na to.“

Český útočník Michael Špaček perfektním bekhendovým blafákem překonává švýcarského brankáře Leonarda Genoniho.

Víc se zabýval týmovým výkonem. A na něm obzvlášť ocenil, že Češi při povedeném ofenzivním představení ustáli i zdařilé kontry Švýcarů. Třikrát vedli, třikrát náskok ztratili, ale počtvrté, po onom Chlapíkově zásahu, to už ne.

„Bylo to nepříjemné, ale nesesypali jsme se a ukázala se naše síla, že jsme jeli dál a věřili. A nakonec jsme vyhráli. Pokračujeme dál s tím, že budeme chtít zvítězit i v turnaji. Porazit tak silné týmy by pro náš nároďák i zemi byla skvělá vizitka.“

Zbývá „jen“ zdolat Švédsko. Soupeře, který v olympijské sezoně ještě neprohrál. O to se Chlapík a spol. pokusí od nedělních 11.45 hodin.

