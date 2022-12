ONLINE: Švýcarsko - Česko 0:0. Proti domácím bez Chlapíka, chytá Langhamer

Národní tým vstoupil do druhého turnaje nové sezony úspěšně především díky výbornému výkonu Šimona Hrubce, který se vrátil do reprezentace poprvé od nepovedených olympijských her.

„Motali nás. Bylo hrozně důležité, že jsme to udrželi. Jsem moc rád, že jsem byl zase pozvaný. A že jsme vyhráli. Z toho mám radost,“ vyprávěl jedenatřicetiletý brankář po zápase.

Švýcarsko - Česko Utkání sledujeme ONLINE od 20:15

Proti Švýcarsku zůstane Hrubec na střídačce, mezi tři tyče se postaví Marek Langhamer. Reprezentační premiéra čeká Daniela Voženílka a Adama Najmana, který nastoupí v elitním útoku vedle Michaela Špačka a Davida Tomáška.

Kouč Jalonen naopak nemůže počítat s nemocnými obránci Pavlem Pýchou a Davidem Skleničkou, kteří v pátek odcestovali domů. Místo nich se k národnímu týmu připojil Libor Zábranský mladší.

Mimo hru zůstává také Filip Chlapík, jenž při cestě do Švýcarska nešťastně uklouzl při vystupování z autobusu a poranil si kotník. Jeho případný start v nedělním duelu se Švédskem je zatím nejistý.

„Uvidíme zítra ráno, jak to bude vypadat. Zdraví hráčů je pro nás nejdůležitější. Vybíráme si na tomto turnaji smolné okamžiky, ale to je život. Musíme to tak brát a srovnat se s tím,“ uvedl asistent trenéra Libor Zábranský starší.

Švýcaři vstoupili do turnaje porážkou 2:3 v prodloužení se Švédskem, vyrovnané utkání rozhodl v čase 63:05 Marcus Sörensen. „Co jsme se dívali na video, tak výborně bruslí,“ řekl k domácímu výběru Zábranský.

Češi mají dnešnímu soupeři co vracet. První vzájemné střetnutí obou celků v této sezoně vyznělo lépe pro svěřence Patricka Fischera, kteří na finském Karjala Cupu zvítězili 3:2 v prodloužení.