ONLINE: Česko - Švýcarsko. Poslední šance na body, kapitánem je jubilant Kubalík

Autor: ,
Sledujeme online   11:40
K povedeným výkonům měli daleko, na body nedosáhli. Čeští hokejisté v neděli odvrací hrozbu, že by úvodní reprezentační akci olympijské sezony opouštěli s prázdnou. Na závěr Finských her čelí Švýcarsku. Národní tým v brance kryje Josef Kořenář, kapitánské role se ujal Dominik Kubalík, jenž hraje jubilejní sté utkání v českém dresu. Duel můžete od 12 hodin sledovat v podrobné online reportáži.

Jáchym Kondelík se snaží udržet puk, napadá ho Andrea Glauser ze Švýcarska. | foto: Reuters

Proti severským celkům parta pod vedením kouče Radima Rulíka nestíhala, šance na lepší výsledek navíc ztratila zejména slabým ofenzivním výkonem v úvodních dvou třetinách. Se Švédy padla 1:3, proti Finům i přes usilovnou stíhačku ve třetí části pak 2:4.

ONLINE: Česko vs. Švýcarsko

Závěrečné vystoupení hokejistů na Finských hrách sledujeme podrobně.

„Každý přemýšlí samozřejmě o sobě, což nikomu nezazlívám, ale úspěch může mít jen tým,“ zdůraznil Rulík. „Musíme vědět, jaký hokej může být na této úrovni úspěšný. Je potřeba si srovnat hlavu a přepnout.“

Sestava ČR

Kořenář (Kváča) - Košťálek, Šimek (A), Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta, Zábranský, Kučeřík - M. Stránský, R. Zohorna, Kubalík (C) - Kantner, K. Reichel, Chlapík - O. Beránek, Kondelík (A), Lauko - Kurovský, Černoch, Horký

Proti Švýcarům má národní mužstvo poslední šanci na Finských hokejových hrách alespoň zabodovat.

„Teď mají ale taky kvalitní tým, snad osm finalistů z mistrovství světa, nejsou to žádní nazdárci. Čeká nás další těžký soupeř,“ poznamenává šéf české střídačky.

Nejde hrát jen třetinu... Češi až příliš pozdě napravovali dojem. Nestíhali jsme, ví Rulík

Do startující sestavy vedle gólmana Kořenáře vrátil také zadáka Jana Košťálka a v rámci přeskupených útočných formací ještě v sobotu odpočívající Jáchyma Kondelíka, Jakuba Lauka a Daniela Kurovského.

Volno tentokrát dostali obránce Michal Kempný, jenž si totožné jubileum jako Kubalík odbyl proti Finům, a dále forvardi Jakub Flek s Lukášem Sedlákem a Ondřejem Kovařčíkem.

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Výběr alpské země turnaj zahájil triumfem 3:1 nad domácím týmem, v sobotu však utržil debakl 3:8 od Švédů.

Jak si proti němu nyní povedou čeští hokejisté, kteří by v součtu s předešlou sezonou rádi ukončili sérii, co momentálně čítá čtyři porážky v řadě?

Karjala Cup
3. kolo 9. 11. 2025 12:00
Česko Česko : Švýcarsko Švýcarsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kořenář (Kváča) – Košťálek, Šimek (A), Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta, Zábranský, Kučeřík – Stránský, Zohorna, Kubalík (C) – Kantner, Reichel, Chlapík – Beránek, Kondelík (A), Lauko – Kurovský, Černoch, Horký.
Sestavy:
Berra (Aeschlimann) – Heldner, Berni, Chanton, Jung (A), Gross, Geisser – Bertschy (C), Moy, Schmid – Simion (A), Jäger, Knak – Rohrbach, Baechler, Herzog – Kessler, Sigrist, Nussbaumer.

Rozhodčí: Brander, Wuorenheimo – Lindblom, Mäkinen

Přejít na online reportáž

Tabulka Finských hokejových her

PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švédsko2200011:46
2.Švýcarsko210016:93
3.Finsko210015:53
4.ČESKO200023:70
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - 3. kolo - 9. 11. 2025:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
9. 11. 12:00
  • 2.05
  • 3.96
  • 3.12
Sokolov vs. Frýdek-M.Hokej - 21. kolo - 9. 11. 2025:Sokolov vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
9. 11. 16:00
  • 2.15
  • 4.09
  • 2.72
Finsko vs. ŠvédskoHokej - 3. kolo - 9. 11. 2025:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
9. 11. 16:00
  • 2.45
  • 4.07
  • 2.46
Sparta vs. LiberecHokej - 35. kolo - 9. 11. 2025:Sparta vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
9. 11. 18:30
  • 1.66
  • 4.61
  • 4.15
Detroit vs. ChicagoHokej - - 9. 11. 2025:Detroit vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
9. 11. 19:00
  • 1.90
  • 4.22
  • 3.55
Pittsburgh vs. Los AngelesHokej - - 9. 11. 2025:Pittsburgh vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
9. 11. 20:00
  • 3.12
  • 4.12
  • 2.07
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Brněnští hokejisté zasahují před brankou Aleše Stezky.

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

Vladaře vyhnalo Toronto z branky. Boston udolal Carolinu, Nečas pálil za Colorado

Gólman Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje v utkání proti Torontu.

Boston díky gólům ze třetí třetiny urval v NHL těsný triumf 2:1 nad hokejisty Caroliny, zvítězil tak už potřetí za sebou. Hvězdný David Pastrňák tentokrát nebodoval, centr Pavel Zacha asistoval u...

Přibrždění střelci i bratři v útlumu. Kdo zatím v extralize nenaplňuje očekávání?

Sparťanský obránce Aaron Irving se raduje z gólu proti Třinci.

Svižný program se zastavil, přednost na chvíli dostane reprezentační hokej. Necelá polovina základní části je pryč, extraligové týmy mají prostor na odpočinek i hodnocení. Někde bude pozitivní, jinde...

Pastrňák má 399. gól v NHL, Colorado smetlo Oilers. Zápas hrůzy pro Vejmelku

David Pastrňák slaví gól Bruins proti Torontu.

Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 2:1 po nájezdech nad Pittsburghem. Domácí Devils s Ondřejem Palátem v sestavě se tak průběžně dostali do čela Metropolitní divize, vedení...

8. listopadu 2025  21:36,  aktualizováno  9. 11. 8:53

Dojemné gesto. Legendě Pirátů se vrátil postupový prsten, který dala na charitu

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Když s Piráty na jaře 2012 vybojoval extraligu, dostal stejně jako celý tým zlatý, postupový prsten. Když klubového moderátora 11 let poté postihla mrtvice, věnoval zlatý šperk do aukce, aby...

9. listopadu 2025  6:50

Jako vyhrabané rolexky. Čajka se musí v hodinářském ráji s nákupy krotit

Premium
Petr Čajka z Bielu v zápase s Ambri Piottou

Od našeho spolupracovníka ve Švýcarsku Ze čtvrti Mett mu stačí dvacet minut svižné chůze podél říčky Schüss, která zásobuje místní jezero. Když se ohlédne směrem vpravo, v dáli spatří Tissot Arenu, domov hokejistů EHC Biel. Ještě pár...

9. listopadu 2025

Nejde hrát jen třetinu... Češi až příliš pozdě napravovali dojem. Nestíhali jsme, ví Rulík

Finští hokejisté se radují z gólu proti Česku.

I kdyby čeští hokejisté z druhého utkání sezony nakonec vytěžili body, jistě by cítili, že jejich hra dost drhne. Nakonec ale na Finských hrách opět padli, opět zaslouženě. Domácí celek si vítězství...

8. listopadu 2025  21:20

Kolín zdolal Litoměřice a je druhý. Zlín se trápí, prohrál počtvrté za sebou

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Hokejisté Kolína porazili v souboji o druhé místo v tabulce první ligy Litoměřice 5:3. Středočeský celek ztrácí na Slavii 12 bodů, vedoucí Pražané zdolali v páteční předehrávce 20. kola B-mužstvo...

8. listopadu 2025  20:55

Česko - Finsko 2:4. Druhá prohra v sezoně, hokejisté se vzchopili až v závěru

Arttu Ruotsalainen z Finska saví se spoluhráči gól proti Česku.

Ani druhý zápas v sezoně čeští hokejisté vítězně nezvládli. Ve finském Tampere nestačili v rámci Euro Hockey Tour na domácí výběr 2:4. Trefy národního týmu obstarali Dominik Kubalík a Radim Zohorna.

8. listopadu 2025  15:40,  aktualizováno  18:51

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté od 6. do 9. listopadu hrají na Finských hrách (dříve Karjala Cup). V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy...

8. listopadu 2025  18:34

Jednoznačná záležitost. Švédové si smlsli na Švýcarech, nasázeli jim osm branek

Švédští hokejisté slaví gól proti Švýcarům.

Švédští hokejisté porazili na Finských hrách Švýcarsko 8:3. Seveřané navázali na úvodní domácí výhru z Ängelholmu nad Čechy (3:1) a vedou tabulku úvodního turnaje Euro Hockey Tour v sezoně s plným...

8. listopadu 2025  15:15

Vítězství na závěr turnaje. Rozhodující gól daly hokejistky Švýcarkám v oslabení

Nebezpečná situace před českou bránou, finské střele se staví do cesty Daniela...

České hokejistky zakončily vystoupení na turnaji Euro Hockey Tour ve švédském Ängelholmu výhrou nad Švýcarkami 1:0. Rozhodující gól vstřelila v oslabení Barbora Juříčková, čisté konto uhájila díky...

8. listopadu 2025  14:24

S McDavidem bych závodit nechtěl, culí se Kousal. Mluví o snech, rodině i přátelství

Sparťanský hokejista Pavel Kousal v podcastu Terezy Gojšové.

S kým by si chtěl zahrát v jedné formaci, kdyby si mohl vybrat jakékoliv hokejisty z celého světa? Zná význam čísla 23, jež nosí na zádech? Jaký sport si oblíbil nebo jaké jídlo nejčastěji vaří?...

8. listopadu 2025  9:30

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Minnesota pětkrát překonala Ritticha, Chmelař prožil divoký debut v NHL

Brána Davida Ritticha v obležení hráčů Minnesoty.

Hokejisté Islanders v pátečním programu NHL podlehli na domácím ledě 2:5 Minnesotě. Všech pět branek inkasoval český gólman New Yorku David Rittich. Naopak vítězně skončila premiéra ve slavné soutěži...

8. listopadu 2025  7:18,  aktualizováno  8:10

Hokejová Slavia přehrála béčko Pardubic a první ligu vede o 13 bodů

Hokejisté pražské Slavie se radí.

Hokejisté Slavie vyhráli v Chrudimi nad béčkem Pardubic 2:1 a vedou první ligu již o 13 bodů. Dvakrát se favorit z Prahy prosadil v přesilové hře a vybojoval osmé vítězství z posledních devíti...

7. listopadu 2025  20:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.