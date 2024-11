Zlepšený výkon a pozitivní bilance, těšilo Rulíka. Ocenil habány i nováčky

„Věděli jsme, že Švýcaři nebudou lehký soupeř, protože ani jeden zápas neprohráli v základní hrací době. Měli jsme malinko změněnou sestavu a apelovali jsme na tým, abychom zareagovali na zápas s Finy, což se podařilo,“ ocenil Rulík.

Reakce byla patrná od úvodního buly, český tým Švýcary přebruslil, dobře napadal a poprvé udeřil už ve čtvrté minutě, kdy se trefil Jáchym Kondelík.

„Strašně cenné vítězství. S Finskem nám to nebruslilo, něco jsme si k tomu řekli a tentokrát ta identita, kterou se chceme prezentovat a kterou do nás pan trenér hustí, byla vidět. Ten bruslivý a nepříjemný hokej,“ uvedl Kondelík, jenž přidal i asistenci.

Češi si dokázali dobré tempo udržet i přes kratší čas na regeneraci, naopak soupeř občas působil až příliš pasivně. „Hrát tři zápasy ve čtyřech dnech není vůbec žádná legrace. Švýcaři se zřejmě včera vydali se Švédy a dneska jim to chybělo. Nevím, jak to prostřídávali. Na této úrovni to není jednoduché, prověří to kondici hráčů,“ podotkl Rulík.

Náročnost programu potvrdil také Kondelík: „Nás bolely nohy taky. Co se týče taktického hlediska, hráli jsme fakt dobře, jednoduše, rychle jsme střídali. Prostřídávali jsme v útočném pásmu, což si myslím, že byl hlavní důvod vítězství,“ prohlásil Kondelík.

„Náš výkon byl zlepšený, podpořený výborným gólmanem (Ondřejem Kacetlem) a šli jsme od začátku za vítězstvím. A za stavu 3:2 pak byly klíčové góly na 4:2 a 5:2. Také jsme si pomohli přesilovkou, což včera nevyšlo. Byl to obětavý výkon,“ shrnul Rulík.

Český útočník Radan Lenc bojuje o puk se Švýcarem Inakim Baraganem.

Právě z početní výhody vstřelil první branku v reprezentačním dresu Michal Kunc, jeden ze tří nováčků, kteří se na turnaji představili. „Mně se zdálo, že nikdo z nich nepropadl. O něco víc byl vidět Kunc než Marek Kalus, který hrál ale obětavě a jednoduše. Nebylo to pro ně nic jednoduchého. Nejsou zvyklí na takovou rychlost, zvlášť ten včerejší zápas měl extrémní tempo, takže pro ně to byla skvělá zkušenost,“ zhodnotil trenér národního týmu, který může Finsko opouštět spokojený.

„Šlo nám o to, abychom odjížděli s pozitivní bilancí. A kdybychom dneska prohráli, tak jsme neúspěšní. Teď to můžeme uzavřít jako turnaj s úspěšnou bilancí,“ těšilo devětapadesátiletého kouče letošních mistrů světa.

„Není jednoduché tady vyhrát s kýmkoliv. Občas lidi koukají na Švýcary, že to není úplně top mužstvo, ale je rovnocenné nám, Finům i Švédům. Vyhrát dva zápasy není špatné. V obou jsme se prezentovali i dobrou hrou,“ dodal Kondelík.

Ten se svojí výškou soupeři přidělával starosti, podobně se dařilo i Danielu Voženílkovi nebo Radimu Zohornovi. „Pokud jsou ti hráči těchto parametrů a jsou šikovní na ruce, tak je to obrovský bonus. Jakmile ubruslí velké hřiště a ještě jim puk neutíká z hokejky, tak je to dvojnásob znát. Vždy, když budeme takové hráče mít, tak se je budu snažit nepřehlédnout,“ ujistil Rulík.