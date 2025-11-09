Hlavně nebýt bez výhry! Češi v novém hávu zabrali. Dal bych i Spartu, žertoval Chlapík

Jeho svěřenci do závěrečného duelu na do té doby bídném turnaji vyjeli netradičně v novém hávu, oblékli modré dresy. V průběhu brzkého nedělního odpoledne je pokřtili na výbornou, čtyřmi góly, s nulou vzadu, dominantní hrou.
„Hlavním cílem bylo napravit předešlá dvě utkání, chtěli jsme prostě zabrat, nechtěli jsme odjíždět s tím, že nevyhrajeme ani zápas. A to byla velká motivace,“ líčil Rulík s odkazem na zasloužené porážky od Švédska (1:3) i Finska (2:4).
|
Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje
Ani nemusel nic říkat, nabuzení hokejisté v promíchaném složení protentokrát zachytili start a na ledě názorně předvedli, jakou mají chuť.
Kondelíkův gól po kontaktu s brankářem Berrou, který vyvolal dorážející obránce, ještě rozhodčí sporně neuznali.
„Měl to být gól,“ prohodil Chlapík.
Právě on ale zahnal možný pocit křivdy. Jednou z hranice kruhu vyslal v rychlosti kotouč ke vzdálenější pravé tyči, podruhé zblízka zase k té levé. A to ze zápasu neuběhlo ani šest minut!
Podívejte se na trefy Filipa Chlapíka:
Chlápa na druhou ✌️ Který gól se vám líbí víc? 🔥 pic.twitter.com/5pjGn1FEpJ— Český hokej (@czehockey) November 9, 2025
„Byl produktivní, zároveň se do šancí dostával dobrým pohybem a bruslením. Tohle od něj potřebujeme a snad ho to zvedne,“ chválil Rulík.
Předtím měl totiž střelec úvodních branek na akci v zápisu jen čtyři minusové body při účasti na ledě.
„Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli a dokázal jsem tomu nějak pomoct,“ přitakával. „Snažím se plnit, co mám a jestli to byl můj nejlepší zápas v reprezentaci? To těžko říct. Góly jsou jen třešnička.“
|
Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi
Stejně hovořil gólman Josef Kořenář o bonusu v podobě vychytané nuly. Proti slabě vystupujícímu protivníkovi si vystačil s pouhými třinácti zákroky: „Kluci mi to hodně ulehčili.“
Přitom na odpočinek dostali méně času než Švýcaři, kteří po sobotním debaklu 3:8 od Švédska měli zhruba o čtyři hodiny více času na regeneraci.
„Ale nemyslím si, že by tohle mělo hrát nějakou významnou roli,“ zareagoval hlavní kouč. „Brzký odpolední zápas je těžký pro oba týmy a spíš jde o to, kdo se jak nastaví v hlavě.“
V tomhle ohledu měli Češi navrch. Po Baechlerově drsném krosčeku do Zohornovy hlavy a dalších švýcarských faulech ještě dostali ideální pozici ke třetí a čtvrté trefě.
Čtvrtý gól vstřelil po Chlapíkově přihrávce Marian Adámek:
Čtvrtý kotouč ve švýcarské síti! 💥— Český hokej (@czehockey) November 9, 2025
Na pokračující tlak z přesilové hry navazuje Marián Adámek střelou z první! 🏒
🇨🇿 ⚔️ 🇨🇭 4:0#CZESUI #narodnitym #ceskyhokej pic.twitter.com/NsG83Y5w1X
„Pak už byl cíl, abychom hráli dobře do obrany a pomohli Kořenovi udržet nulu, gól by byl navíc,“ pravil Chlapík, který nevyužil další šance k dovršení hattricku.
Tím se ale netrápil. Teď už jen bude spolu s Kořenářem přihlížet, jak si povedou jejich kluboví spoluhráči ze Sparty, kteří kvůli nabitému programu hrají doma s Libercem, reprezentační pauze navzdory.
„Klidně bych dal i Spartu a zahrál si,“ smál se útočník po skvělém výkonu. „Ne, věděli jsme dlouho s předstihem, jaká je situace, bavili jsme se o tom i s kluky z Liberce (obránce Radim Šimek a brankář Petr Kváča) a oběma týmům chybí gólmani, důležití hráči a kapitáni. Je to vyrovnané.“
V hlavě se teď nezaobírá ani únorovými olympijskými hrami, byť do jejich startu už zbývá jen prosincový turnaj na švýcarské půdě.
„Kdyby se to náhodou povedlo, bylo by to úžasné, ale snažím se jít postupně jako v normálním životě. A hlavně chci hrát dobře.“
Rulík už stejně prozradil, že nominaci do Milána má v hlavě víceméně „namíchanou“ a zastávky v rámci Euro Hockey Tour mu slouží i pro určení sestavy na květnové mistrovství světa.
Nic víc ale neřekne. Ani ohledně toho, co mu první akce v olympijské sezoně ukázala. Ještě si ji vyhodnotí, hokejisty vybere podle formy a jejich vhodnosti při zasazení do systému.
Teď je pro něj hlavní, že národní tým nezůstal bez výhry. A v součtu s uplynulým ročníkem zastavil sérii porážek na čtyřech utkáních.