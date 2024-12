Nervózní úvod, vyhráli jsme jako tým, chválí Augusta juniory. Vyzdvihl Hrabala

8:51

Ačkoliv konečný výsledek (5:1) hovoří jinak, čeští junioři svého prvního soupeře na mistrovství světa v Kanadě nikterak nedrtili. „Bylo to nervózní, vůbec ne jednoduché. O to radši jsem, že to hráči takhle zvládli,“ pochvaloval si trenér Patrik Augusta po výhře nad Švýcarskem.