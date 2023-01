Dvacítku nasměrovala k postupu čtvrtá lajna. Plnili jsme úkoly, těší Hausera

Zatímco kanonádu v posledním zápase ve skupině proti Německu (8:1) řídila především druhá řada Chmelaře, Szturce a Brabence, ve čtvrtfinále se o slovo přihlásili i netradiční střelci.

Jinak většinou specialisté na černou práci tentokrát v nejdůležitější pasáži zápasu dodali spoluhráčům klid na holích a dvěma góly otočili v první třetině nepříznivý stav.

Marcel Marcel ve vlastním oslabení vstřelil vítězný gól a v osmé minutě poslal Čechy do vedení 2:1, za dvě a půl minuty se prosadil další člen čtvrté formace Petr Hauser.

„První třetina byla asi trošku divočejší, než jsme chtěli. Ale nakonec se povedla, po jejich gólu jsme se s klukama semkli. Nesesypali jsme se, bylo to teprve na začátku zápasu. A pak jsme ukázali, co v nás je,“ řekl Hauser po zápase pro hokej.cz.

Právě trefa hráče Sparty nepatřila mezi ty nejhezčí, zato padla přesně z akce pro toto formaci charakteristickou. Marcel využil své síly, natlačil se před obránce a i přes držení protihráčem zvládl puk nasměrovat před brankoviště. Tam brzdil Hauser, od jehož brusle se puk dostal za čáru.

Český útočník Petr Hauser (17) dává gól do branky, kterou v pádu při souboji se švýcarským obráncem vysouvá z kolíků jeho spoluhráč Marcel Marcel (16).

„Trenéři nám říkali, že právě odtud přijdou góly. Z důrazu do brány. Plnili jsme to a taky to tam napadalo,“ mínil Hauser.

Nakonec se národní tým nemusel bát o výsledek. Od druhé třetiny opět řádili tradiční opory v čele s Kulichem, Jiříčkem nebo Szturcem a za švýcarské brankáře nasázeli devět gólů.

„Zápas se nám povedl. Padaly nám tam góly, plnili jsme, co jsme měli. A taky to tak vypadalo, prostě paráda,“ neskrýval Hauser nadšení.

Opět se tak ukázala vyrovnanost českého kádru. O góly se zkrátka může postarat jakýkoliv hráč. Produktivitu táhne s osmi body obránce Stanislav Svozil, v závěsu o jeden méně doposud zapsali Kulich se Szturcem a Brabencem. Hned třináct hráčů má na kontě čtyři body, k nim patří i brankář Tomáš Suchánek. Jediným hráčem bez zápisu do statistik je Tomáš Hamara.

„Je super, že to trenéři takhle seskládali. Funguje to, jak má,“ komentoval Hauser rozložení formací.