Galvasův zápis do historie. Překonal letitý rekord, ale přiznal: I já měl trochu obavy

Autor:
  11:30
Když se potkali před zápasem, Patrik Augusta od něj slyšel: „Tak co, jste nervózní?“ Trenér hokejové dvacítky se jen pousmál: „Já jsem na rozdíl od tebe vždycky!“ Z výkonu Tomáše Galvase ve čtvrtfinále mistrovství světa opět sálal klid a obrovské sebevědomí. Proti Švýcarsku (6:2) jeden český rekord vyrovnal, další dokonce překonal. Největší radost ale měl z vítězství.

„Chci medaili, ta je pro mě nejdůležitější,“ hlásil s úsměvem na tváři po postupu do semifinále, kde se národní tým v pondělí ráno (2.30 SEČ) střetne s Kanadou.

Stejnou větu ještě několikrát zopakoval. Ať už přišla řeč na to, zda se hlásí o pozornost z NHL, kde zatím ani nadvakrát neprošel draftem, nebo na jeho zápisy do historických statistik.

Výkon bez hloupostí a lehkovážnosti. Augustu těšilo: Konec byl vyspělý, bez chyb

Na turnaji stihl posbírat osm bodů (3+5), což se mezi beky od roku 1993 podařilo jen Jakubu Jeřábkovi (2011, 1+7), Liboru Hájkovi (2018, 1+7) a Stanislavu Svozilovi (2023, 1+7).

Aby toho nebylo málo, Galvas se zároveň vyhoupl do čela celkové tabulky produktivity českých obránců na mistrovství světa, kde se čtrnácti body přeskočil Marka Malíka (4+9) a Davida Jiříčka (4+9).

Ve zbývajících dvou duelech se od nich může ještě vzdálit.

„Od té doby, co s námi začal hrát, je pořád stejně velký. Skvělý byl už před třemi lety, ale neskutečně mu roste sebevědomí. Je to hráč bez nervů, velmi důležitý článek týmu,“ smekl Augusta.

Tomáš Galvas se v souboji s Joelem Grossniklausem snaží odpálit kotouč.

Abyste s trenérem juniorů souhlasili, stačí devatenáctiletého mladíka jen chvíli sledovat v akci.

Výborně se pohybuje, na tuzemské poměry působí, v dobrém slova smyslu, až abnormálně drze. Odvážné manévry na modré čáře jsou mu vlastní, velmi snadno si jej na ledě spletete s útočníkem.

Obdivuhodnou lehkost předváděl i proti Švýcarům. Mužstvu navíc znovu pomohl ve chvíli, kdy se to náramně šiklo.

Čtvrtfinálová trefa Tomáše Galvase:

V jednadvacáté minutě, krátce po návratu z kabiny, si na hranici kruhu našel volný puk, zakvedlal s ním a nekompromisní ranou do horního růžku branky zajistil Čechům vyrovnání na 1:1.

„Gólem jsem nás trochu nastartoval. Oni sice zase šli do vedení, ale naštěstí nám tentokrát fungovala koncovka.“

Obrat z 1:2 na 4:2 během prostředního dějství národní tým nabudil. Utkání stále bezpečněji kontroloval, nepříjemnému soupeři po zdařilé úvodní pasáži postupně docházela energie.

Malí, ale zatraceně šikovní. Benák a Galvas tým táhnou, i tak jim ve světě chybí uznání

„Začátky musíme mít lepší. V první třetině jsme nehráli dobře, neměli jsme pohyb, Švýcaři mohli dát i další gól. Dokonce i na mě to dolehlo, byl jsem nervózní a měl trochu obavy,“ přiznal flegmatik Galvas.

S parťáky Jiříčkem, Mrtkou, Fibigrem a spol. patří k největším zbraním Augustova výběru. Dává naději, že český hokej znovu dokáže vychovávat obránce, kteří si odvedou práci vzadu a zvládají podpořit i ofenzivu.

„Jsme šikovný ročník, medaile by mohla klapnout,“ líčil odhodlaně hráč extraligového Liberce a druhý nejproduktivnější zadák turnaje za Zaynem Parekhem (4+6) z Kanady.

Jistotu, že junioři se i počtvrté za sebou umístí mezi nejlepší trojicí, přinese vítězství nad zámořskou velmocí, případná odveta za týden starou porážku 5:7.

Když se oba celky potkaly ve skupině, Galvas zapsal gól a asistenci. I v semifinále se jeho příspěvek bude hodit.

Tomáš Galvas se raduje z přesné trefy proti Švýcarsku.
Jamiro Reber překonává Michala Oršuláka, nepomohl ani Adam Jiříček.
Čeští junioři slaví první gól ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku. Zleva Tomáš Galvas, Petr Sikora a Tomáš Poletín.
Český útočník Tomáš Poletín odjíždí po ostré srážce na střídačku vedle lékaře.
16 fotografií
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Detroit vs. PittsburghHokej - - 3. 1. 2026:Detroit vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
3. 1. 18:00
  • 2.16
  • 4.13
  • 2.94
Columbus vs. BuffaloHokej - - 3. 1. 2026:Columbus vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
3. 1. 21:00
  • 2.49
  • 4.13
  • 2.50
New Jersey vs. UtahHokej - - 3. 1. 2026:New Jersey vs. Utah //www.idnes.cz/sport
3. 1. 21:00
  • 2.32
  • 4.05
  • 2.73
Edmonton vs. PhiladelphiaHokej - - 3. 1. 2026:Edmonton vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
3. 1. 21:30
  • 1.96
  • 4.19
  • 3.38
San Jose vs. TampaHokej - - 3. 1. 2026:San Jose vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
3. 1. 22:00
  • 3.66
  • 4.35
  • 1.84
St. Louis vs. MontrealHokej - - 3. 1. 2026:St. Louis vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
3. 1. 22:00
  • 2.84
  • 4.07
  • 2.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

Galvasův zápis do historie. Překonal letitý rekord, ale přiznal: I já měl trochu obavy

Tomáš Galvas se raduje z přesné trefy proti Švýcarsku.

Když se potkali před zápasem, Patrik Augusta od něj slyšel: „Tak co, jste nervózní?“ Trenér hokejové dvacítky se jen pousmál: „Já jsem na rozdíl od tebe vždycky!“ Z výkonu Tomáše Galvase ve...

3. ledna 2026  11:30

Hokej je krásný i krutý. Olomouc ukončila s Libercem černou sérii, ukázal se Vitouch

Hráči Olomouce se radují z gólu do sítě Pardubic.

Olomouc ve svém prvním zápase roku 2026 porazila Liberec 5:3. Ve 37. kole hokejové extraligy se na Hané očekával souboj bratří Najmanů. Na Nový rok se však uskutečnil trejd, v rámci kterého se právě...

3. ledna 2026  9:50

Hronek asistoval za Vancouver, Rangers uspěli v duelu pod širým nebem

Filip Hronek u puku v utkání se Seattlem.

Hokejový obránce Filip Hronek se jednou asistencí připomněl v zápase Vancouveru se Seattlem 3:4 po sam. nájezdech. Do krize se propadající Anaheim padl už popáté v řadě. Naposledy tým českého...

3. ledna 2026  7:42,  aktualizováno  9:08

Výkon bez hloupostí a lehkovážnosti. Augustu těšilo: Konec byl vyspělý, bez chyb

Zadumaný kouč české dvacítky Patrik Augusta

Výsledek 6:2 naznačuje jednoznačnou záležitost. Ale snadné to se Švýcary rozhodně nebylo. „Na začátku jsme možná byli trochu nervózní,“ uznal Patrik Augusta. Jak čtvrtfinále plynulo, nabíral dojem,...

3. ledna 2026  8:15

Kanadští junioři přejeli na MS Slováky 7:1, Finové vyřadili z boje o medaile Američany

Kanadský brankář Jack Ivankovic slaví výhru nad Slovenskem.

Švédští hokejisté přehráli ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů Lotyšsko 6:3 a popáté v řadě postoupili do bojů o medaile. V nedělním semifinále se utkají s Finskem, které porazilo Spojené státy...

2. ledna 2026  23:08,  aktualizováno  3. 1. 7:38

Plekanec si comeback na brněnský led osladil výhrou. Zazářil Ojamäki

Tomáš Bartejs z Komety (vlevo) sleduje Samuela Vigneaulta z Kladna

I druhý zápas v roli hlavního trenéra Tomášovi Plekancovi vyšel. Kladno v rámci 37. kola hokejové extraligy porazilo v Brně Kometu 4:2. „Po inkasovaných brankách jsme nebyli schopní se nastartovat,...

3. ledna 2026  6:59

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

3. ledna 2026  6:08

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

3. ledna 2026,  aktualizováno  5:37

KVÍZ: Otestujte si tenisové znalosti. Co víte o začínající sezoně?

Carlos Alcaraz ve finále Turnaje mistrů

V pátek nad ránem českého času odstartovala v Austrálii nová tenisová sezona. Opět přinese lítá zápolení a s mnoha turnaji procestuje takřka celý svět. Na nejcennější úspěchy budou chtít dosáhnout i...

vydáno 3. ledna 2026

Pro fanoušky je derby svátek, lepší než silvestr a Vánoce, těší Mazance výhra

Třinecký brankář Marek Mazanec zasahuje v utkání proti Vítkovicím

V parádní atmosféře před vyprodanou arénou se hokejisté Vítkovic marně pokoušeli překonat gólmana třineckých Ocelářů Marka Mazance. Ve 37. kole extraligy zvítězili hosté i díky Mazancovu čistému...

2. ledna 2026  21:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeňský Filip po prvním hattricku a dvou gólech v oslabení: Nevím, co se děje

Plzeňský Matyáš Filip (druhý zleva) nasázel Litvínovu hattrick.

Jak důležité je míti Filipa, poznává po Kladnu i Plzeň. Páteční večer v Litvínově si bude pětadvacetiletý útočník pamatovat navždy: prvním hattrickem extraligové kariéry vypráskal domácí Litvínov,...

2. ledna 2026  21:31

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.