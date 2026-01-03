Výkon bez hloupostí a lehkovážnosti. Augustu těšilo: Konec byl vyspělý, bez chyb

Výsledek 6:2 naznačuje jednoznačnou záležitost. Ale snadné to se Švýcary rozhodně nebylo. „Na začátku jsme možná byli trochu nervózní,“ uznal Patrik Augusta. Jak čtvrtfinále plynulo, nabíral dojem, že zase bude úspěšné. Dvacítka potvrdila roli favorita, na hokejovém šampionátu si popáté v řadě zahraje o medaile. A trenéři na hráče před další bitvou s Kanadou apelují: Hlavně nelétejme na obláčku.
Zadumaný kouč české dvacítky Patrik Augusta

foto: iihf.com

Tomáš Galvas se raduje z přesné trefy proti Švýcarsku.
Jamiro Reber překonává Michala Oršuláka, nepomohl ani Adam Jiříček.
Čeští junioři slaví první gól ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.
Český útočník Tomáš Poletín odjíždí po ostré srážce na střídačku vedle lékaře.
Stejnou zprávu vysílali směrem do kabiny i před klíčovým utkáním turnaje. Augustovi se nelíbil přístup v tréninku. Na tým cíleně zadupal, rozladěnost se rozhodl neskrývat ani před médii.

Zabralo to. Ve čtvrtfinále až přílišné sebevědomí, ošemetné spoléhání na individuální dovednost ani lajdáctví neviděl.

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

„Nikdo nebyl lehkovážný, nedělali jsme žádné hlouposti. Ani jsem po první přestávce nezvyšoval hlas, nebyl k tomu důvod,“ popisoval v rozhovoru s novináři.

Za nepříznivého stavu 0:1 jen připomněl věci, které národnímu týmu v předchozích zápasech fungovaly, ale proti urputným, zataženějším a dobře se pohybujícím Švýcarům zprvu mírně drhly.

„Z druhé střely jsme dostali gól, což v utkání se soupeřem, na kterého obvykle nechodí tolik střel, není nic jednoduchého. Malinko nás to přibrzdilo, ale pak jsem ukázali sílu.“

Jamiro Reber překonává Michala Oršuláka, nepomohl ani Adam Jiříček.
Tomáš Galvas se v souboji s Joelem Grossniklausem snaží odpálit kotouč.

Individuální akce Tomáše Galvase se ještě neobešla bez odpovědi druhé strany. Až slepené zásahy Samuela Drančáka s Adamem Jiříčkem v rozmezí 44 vteřin přinesly Čechům nejen obrat ve skóre a první vedení v zápase, ale i potřebný klid.

„Ty góly nám hrozně pomohly! Najednou cítíte energii na střídačce, hráči po ní začnou chodit, sami se plácají po zádech. Pak už víte, že to máte ve svých rukách,“ pochvaloval si šestapadesátiletý kouč.

Ještě více se mu zamlouval výkon v závěrečném dějství. Do něj šli junioři po zásahu kapitána Petra Sikory v čase 35:32 už s pohodlnějším vedením 4:2.

Podívejte se na gól Petra Sikory:

Žádné drama nepřipustili. Švýcarům, kteří ve skupinové fázi potrápili Švédy i Američany, nedovolili, aby se pod hrozbou vyřazení z turnaje vzchopili a vrátili do zápasu.

Za dvacet minut je pustili jen ke třem střeleckým pokusům. Nenechali se rozhodit ani občasnými pokusy o provokace a k postupu dokráčeli takřka bez komplikací.

„Třetí třetina byla pro mě největším pozitivem. Opravdu jsme hráli tak, abychom vyhráli. Prakticky jsme neudělali chybu, počínali jsme si velice vyspěle a počkali si na šance,“ neskrýval spokojenost Augusta.

Kanadští junioři přejeli na MS Slováky 7:1, Finové vyřadili z boje o medaile Američany

Kromě tradičních opor tentokrát vyzdvihl i čtvrtou formaci.

Neúnavně pracující trojice Klíma (1+2), Drančák (1+0), Kubiesa (0+2) dodala hře nejen energii, prosadila se i bodově: „Odvedli výbornou práci, přesně tohle po nich chceme. Ale není to o jedné lajně, vyhráváme i prohráváme jako tým.“

V tu chvíli ještě Augusta nevěděl, že v semifinále dojde na další dostaveníčko s Kanadou. Dobře známým sokem, kterému jeho svěřenci na předchozích dvou šampionátech pokazili medailové sny.

Čeští junioři se radují z gólu.

Dá se očekávat ostrá a vyhrocená bitva, na ledě to jiskřilo už v prvním duelu skupinové fáze. Průběh i výsledek 5:7 navíc naznačily, že hlavní favorit na zlato je znovu k poražení.

Před deseti lety by šlo o velice troufalé prohlášení bez jakýchkoliv reálných základů, ale teď se zdá, že doba strádání tuzemského hokeje v kategorii dvacetiletých pominula.

Vždyť junioři už popáté v řadě nechybí na mistrovství světa mezi elitní čtyřkou!

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Navíc mají příležitost si už počtvrté odvést medaile, což se v minulosti podařilo pouze jednou. Úspěšná série mezi lety 1982 a 1985 přinesla Československu tři stříbra a jeden bronz.

„O tomhle vůbec nepřemýšlím. Jsme hrozně rádi, že se nám to povedlo a zase budeme hrát až do konce. Teď nás čeká hrozně důležité semifinále, na které se potřebujeme přichystat,“ burcoval Augusta.

Sám si uvědomuje, že poskládal dohromady celek s obřím potenciálem. Zřejmě ještě větším než u předchozích dvou výběrů, které neodjížděly ze šampionátu s prázdnou.

Také díky vítězství nad Kanadou v klíčové chvíli. Zvládnou nejtěžší překážku odvalit z cesty i tentokrát?

