ONLINE: Druhý zápas na mistrovství světa, hokejistky hrají proti Švýcarsku

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Sledujeme online   18:50
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České hokejistky slaví gól v zápase mistrovství světa proti Rakousku | foto: AP

Na úvod základní skupiny zapsaly povinné vítězství. Ve druhém, velmi důležitém utkání už stojí proti těžším soupeřkám. České hokejistky opět nastupují na světovém šampionátu, tentokrát hrají se Švýcarkami. Zápas začíná v 19 hodin, sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Češky nezahájily páteční souboj s Rakušankami nejlépe, dokonce prohrávaly 0:1. Pak ale zavelely k úspěšnému obratu a po vítězství 4:1 započítaly do tabulky první tři body na letošním mistrovství světa.

ONLINE: Česko - Švýcarsko

Utkání hokejového MS žen sledujeme od 19 hodin podrobně.

„Vytvořily jsme si tlak, náš výkon byl postupně lepší a lepší. Do dalších zápasů ale musíme hru trošku zjednodušit, víc střílet a jít si za tím,“ řekla Kateřina Mrázová.

Vstup do turnaje vyšel nejzkušenější člence národního týmu také z individuálního hlediska, ke dvěma brankám přidala ještě asistenci u rozdílové trefy Natálie Mlýnkové.

Dva góly, asistence a výhra. I tak Mrázová na MS velí: Příště musíme hru zjednodušit

Češky v souboji se Švýcarkami velmi pravděpodobně hrají o druhé místo ve skupině.

S bronzovými medailistkami z olympiády v Miláně, které na úvod schytaly debakl 0:7 od výběru Spojených států, se svěřenkyně amerického kouče Briana Idalského dobře znají.

V aktuální sezoně je porazily dvakrát ze tří soubojů, posledně minulý pátek vysoko 7:2 v rámci přípravného turnaje Euro Hockey Tour. Kdo bude úspěšnější tentokrát?

Mistrovství světa žen
Skupina A 8. 11. 2026 19:00
zápas probíhá
Česko Česko : Švýcarsko Švýcarsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Peslarová (Nováková) – Neubauerová (A), Tejralová (C), Čajanová, Pejšová, Seroiszková, Jarabková, Radová – Hymlárová, Kaltounková, Pejzlová – Mlýnková, Mrázová, Šapovalivová – Vocetková, Přibylová (A), Čabelová – Juříčková, Pištěková, Gildainová – Plosová.
Sestavy:
Maurerová (Brändliová) – Vallariová (A), Rosselová, Mériguetová, Baechlerová, Wetliová, Nina Harjuová, Freyová, Tenenbaumová – Zimmermannová, A. Müllerová (C), Weyová – Enzlerová, Herzigová, Leemannová – N. Müllerová, Balzerová, Martiová (A) – Waserová, Leibundgutová, Nora Harjuová.

Rozhodčí: Bahlová, Berezowskiová – Fischerová, Johnstonová

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  • 4.20
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Živě0:0
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  • 3.00
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Živě1:0
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  • 30.00
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Výsledky

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