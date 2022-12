Brankářská jistota. Langhamer trápil Švýcary a hlásil: Výhru jsme ukradli!

Zcela oprávněně si odnesl cenu pro nejlepšího hráče utkání. Langhamer navázal na čtvrteční výkon Šimona Hrubce proti Finsku, mezi třemi tyčemi rovněž působil velmi jistě.

O vychytanou nulu přišel až v čase 56:12, kdy jej nekompromisní ranou z první překonal Enzo Corvi. Švýcaři v tu dobu hráli v šesti a stupňovali závěrečný tlak.

„Byli opravdu aktivní, na čisté konto jsem až tak nemyslel. Hlavně jsem chtěl dotáhnout utkání do vítězného konce. Naštěstí se to podařilo, výhru jsme dneska ukradli,“ řekl osmadvacetiletý gólman.

V úvodních minutách měl méně práce než jeho protějšek a debutant ve švýcarské reprezentaci Connor Hughes. Zákroky se ale postupem času nakupily.

„Ze začátku tam bylo pár střel, které mi vypadly. Potom jsem se dostal do rytmu a víc si věřil. Tím to bylo lepší,“ líčil spokojeně Langhamer.

Ve druhé třetině se musel pořádně ohánět, domácí přestříleli národní tým jednoznačně 17:1. A aby toho nebylo málo, v posledním dějství přidali dalších devatenáct pokusů.

Jiří Smejkal v obležení švýcarských hokejistů.

„Nedovolili nám nechat si puk. Párkrát jsme se zasekli, nemohli jsme vystřídat. Ale kluci i tak odvedli super práci. Jak před brankou, tak v celém pásmu.“

„Snažil jsem se, abych viděl puk, protože Švýcaři byli ve dvou třech hráčích přede mnou a dávali si to mezi sebou. Jen jsem čekal, odkud to vyletí,“ popsal Langhamer dlouhou závěrečnou powerplay.

S Corviho prudkou a velmi dobře umístěnou dělovkou nemohl nic dělat: „Hned jsem věděl, že to šlo na první tyč. Nebyl jsem od toho daleko, ale hned mi bylo jasné, že je to gól.“

Ač měli domácí výraznou střeleckou převahu, skóre se pohnulo až v padesáté minutě. Čechy poslal do vedení Jan Košťálek, jehož individuální chyba rozhodla předchozí vzájemný duel obou celků na finské Karjale.

„Minule se mu to nepovedlo, dnešek je pro něj takovou malou odplatou. Je to super pro něj a jsem rád, že jsme to pak dotáhli,“ uvedl Langhamer.

Poslední utkání na Švýcarských hokejových hrách čeká národní tým v neděli od 16:30 proti Švédsku. Pokud svěřenci kouče Kariho Jalonena získají alespoň bod, z turnaje si odvezou trofej pro vítěze.

„Lákadlo to je. Co jsem viděl, Švédsko přestřílelo Finsko. Pokud chceme vyhrát, musíme být aktivnější a trochu se zlepšit,“ dodal hrdina sobotního večera.