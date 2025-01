Odveta, kterou musí zvládnout. Čeští junioři si věří: Ten bronz chceme!

Mladíci semifinálovou prohru se Spojenými státy nesli těžce. Věřili si, i proti velkému favoritovi a papírově nejspíše nejsilnějšímu celku na turnaji skutečně mysleli na postup.

„Američané byli hratelní, jako každý další tým. Ale pokazili jsme si to vlastními chybami, je to velké zklamání,“ mrzelo obránce Tomáše Galvase.

Právě po jeho vyloučení zámořský soupeř podruhé udeřil, nakonec šlo o branku vítěznou. Po zbytek zápasu hrál dobře do obrany, vyspěle. A Češi už skórovat nedokázali.

Navíc po nepovedeném střídání Američané přidali třetí gól, v závěru pak po fauly Sikory do prázdné branky čtvrtý.

Dvě drobné chybky, jaké špičkové týmy potrestají. A mezi ně se řadí také Švédové, kteří i přes převahu v semifinále proti Finům padli v prodloužení a sen o zlatu jim rovněž náhle zmizel.

A tak se o třetí nejcennější medaili poperou právě s českým výběrem. O něco odpočatější, na oddych měli totiž o zhruba čtyři hodiny více než svěřenci Patrika Augusty.

Drew Fortescue zastavuje průnik Jakuba Štancla.

„Stále máme ještě kde brát. Dobře zregenerujeme a nachystáme se. Prohru sice bude složité vytěsnit, ale motivaci máme. Vždycky chcete medaili. Bohužel už to nebude zlato nebo stříbro, ale teď prostě chceme ten bronz,“ vyhlašuje Štancl.

Se spoluhráči se musí poučit. Nejen ze semifinále, ale také z posledního zápasu ve skupině, který svedli právě se Švédy.

Ne že by snad hráli špatně, v první třetině byli rovnocenným celkem. Ale druhá dvacetiminutovka byla v českém podání vůbec tou nejhorší na celém turnaji. Inkasovali čtyřikrát, z toho dvakrát během výpadku na konci periody, kdy brankář Michael Hrabal lovil puk ze sítě ve dvou případech jen půl minuty od sebe.

Navíc čeští hráči nabídli Švédům sedm přesilovek. Podobné přešlapy by výrazně zkomplikovaly šance na zisk bronzu, vždyť právě tým Tre Kronor vstřelil v početních výhodách nejvíce gólů na turnaji (9) a v úspěšnosti jejich využití (34,62 %) jim patří druhá příčka za Američany.

„Budeme do toho muset dát maximum a zbytečně jim to nedarovat. Máme proti nim druhou šanci a my si věříme na každého soupeře,“ říká Galvas.

Ale i Češi mají jednu výjimečnou sílu. Konkrétně ve finální fázi útočných akcí. Drží si nejvyšší úspěšnost zakončení mezi všemi deseti zeměmi, téměř 17 % všech střeleckých pokusů končí za zády gólmanů soupeře.

Švédský brankář Melker Thelin si hledá kotouč, který se vynořuje zpoza clonícího českého útočníka Vojtěcha Hradce.

Štancl se trefil už šestkrát, kapitán Eduard Šalé pětkrát, se čtyřmi góly následují Vojtěch Hradec a Petr Sikora.

Švédové jsou favoritem, ale Češi rozhodně nejsou bez šance. Jen zkrátka musí předvést při nejlepším dokonalý výkon.

„Mají vážně hodně dobrý a šikovný tým, zároveň ale umí hrát i fyzický hokej. Ale myslím, že si medaili zasloužíme, uděláme pro ni všechno. Byla by škoda odsud odjet s prázdnou,“ hlásí Štancl.