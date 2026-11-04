Starost o Červenku, chyběl i na dalším tréninku. Teprve se rozhodne, řekl Gross

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  13:43
Roman Červenka a Jan Košťálek míří na první trénink reprezentace.

Roman Červenka a Jan Košťálek míří na první trénink reprezentace. | foto: ČTK

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.
Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.
Trenér Zdeněk Moták uděluje pokyny na prvním tréninku reprezentace.
Trenér Zdeněk Moták uděluje pokyny na prvním tréninku reprezentace.
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První duel pod novým realizačním týmem se blíží, jen necelých 30 hodin před utkáním se Švédy se však čeští hokejisté musí vyrovnat s nepříjemnou zprávou. Na tréninku národního týmu totiž opět chyběl kapitán posledních let a nejzkušenější hráč Roman Červenka.

„Teď ještě nevíme, ale rozhodne se to buď večer, nebo ve čtvrtek ráno,“ uvedl asistent Pavel Gross.

Červenka s předstihem opustil už úterní trénink, toho středečního se nezúčastnil vůbec. Důvodem byl měly být zdravotní komplikace.

„Nemělo by jít o nic velikého,“ uklidnil posléze Gross s ohledem na čtvrteční zápas, který startuje v 18.30.

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Společně s hlavním koučem Zdeňkem Motákem a další asistentem Richardem Králem se ve středu zaměřili na další ladění spolupráce mezi hráči.

„Všechny ty tři tréninkové jednotky jsme řešili systémové věci. V úterý spíše z ofenzivní zóny, nyní jsme se věnovali defenzivě, neutrální zóně a přesilovkám,“ líčil Gross.

Právě složení speciálních týmů už má trenérský štáb dané, jasno je také o sestavě pro čtvrteční i sobotní duel. Se zveřejněním chce ale ještě vyčkat.

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.

Příliš nepřekvapí, že kolem středečního poledne se při tréninku v O2 areně pilovala spolupráce pardubických útočníků či spoluhráčů ze Sparty.

„Samozřejmě je vidět, že se kluci znají z klubu. I v tréninku je ta souhra z patrná, takže se na to bude sázet,“ tušil Matěj Blümel.

Sparťanský útočník odcházel ledu mezi posledními, v závěru ještě ladil zakončení. Právě absenci gólů zmiňoval trenér Moták na pondělním tréninku.

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Blümel se v reprezentačním dresu pokusí navázat na formu z extraligy. V posledních čtyřech kolech se prosadil třikrát, postupně se dostává do větší pohody.

A před utkáním se Švédskem se tradičně hodlá konkrétně zaměřit i na brankáře soupeře. „Kam dostávají nejvíce gólů, kde mají slabiny a takové věci,“ nastínil Blümel.

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Zároveň vyjádřil souhlasný názor s verdiktem českého svazu, který se během úterý přidal k bojkotu případných zápasů s Rusy na světových šampionátech v příštím roce.

„Myslím, že to vnímáme všichni úplně stejně. Nechtěl bych být ani v situaci pořadatelů, máme dvacítky už v prosinci, v květnu seniorský šampionát... Není to jednoduchá situace, my ji přímo neovlivníme, ale řeklo se k tomu dost a za tím stojíme,“ potvrdil také Gross.

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