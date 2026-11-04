„Teď ještě nevíme, ale rozhodne se to buď večer, nebo ve čtvrtek ráno,“ uvedl asistent Pavel Gross.
Červenka s předstihem opustil už úterní trénink, toho středečního se nezúčastnil vůbec. Důvodem byl měly být zdravotní komplikace.
„Nemělo by jít o nic velikého,“ uklidnil posléze Gross s ohledem na čtvrteční zápas, který startuje v 18.30.
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Společně s hlavním koučem Zdeňkem Motákem a další asistentem Richardem Králem se ve středu zaměřili na další ladění spolupráce mezi hráči.
„Všechny ty tři tréninkové jednotky jsme řešili systémové věci. V úterý spíše z ofenzivní zóny, nyní jsme se věnovali defenzivě, neutrální zóně a přesilovkám,“ líčil Gross.
Právě složení speciálních týmů už má trenérský štáb dané, jasno je také o sestavě pro čtvrteční i sobotní duel. Se zveřejněním chce ale ještě vyčkat.
Příliš nepřekvapí, že kolem středečního poledne se při tréninku v O2 areně pilovala spolupráce pardubických útočníků či spoluhráčů ze Sparty.
„Samozřejmě je vidět, že se kluci znají z klubu. I v tréninku je ta souhra z patrná, takže se na to bude sázet,“ tušil Matěj Blümel.
Sparťanský útočník odcházel ledu mezi posledními, v závěru ještě ladil zakončení. Právě absenci gólů zmiňoval trenér Moták na pondělním tréninku.
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Blümel se v reprezentačním dresu pokusí navázat na formu z extraligy. V posledních čtyřech kolech se prosadil třikrát, postupně se dostává do větší pohody.
A před utkáním se Švédskem se tradičně hodlá konkrétně zaměřit i na brankáře soupeře. „Kam dostávají nejvíce gólů, kde mají slabiny a takové věci,“ nastínil Blümel.
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Zároveň vyjádřil souhlasný názor s verdiktem českého svazu, který se během úterý přidal k bojkotu případných zápasů s Rusy na světových šampionátech v příštím roce.
„Myslím, že to vnímáme všichni úplně stejně. Nechtěl bych být ani v situaci pořadatelů, máme dvacítky už v prosinci, v květnu seniorský šampionát... Není to jednoduchá situace, my ji přímo neovlivníme, ale řeklo se k tomu dost a za tím stojíme,“ potvrdil také Gross.