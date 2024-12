Rulík po Švédsku: Slepené góly? Měl jsem strach. Týmu roste sebevědomí

Zkrácený čas na odpočinek a nabrání nových sil nebyl na jeho svěřencích znát. Vždyť v první třetině jasně určovali tempo, vypracovali si hned několik slušných příležitostí.

Mezi střelce se před přestávkou stihl zapsal jen Filip Chlapík, který našel prostor mezi Johanssonovými betony, ale rozdíl ve skóre mohl být ještě výraznější.

Rulík přiznal, že vstup do druhé dvacetiminutovky jej mírně znervózněl: „Měl jsem strach, aby nás to nepoznamenalo. Byl to direkt, ale zvládli jsme to, srovnali a zase šli do vedení.“

V kabině se vytváří parta, která drží při sobě. Hokejisté se do reprezentace těší, zásadní roli hraje i mimořádný úspěch z Prahy. Atmosféra ze zlatého mistrovství světa pořád přetrvává.

A podle zkušeného kouče je to vidět také na ledě.

„Ve všech zápasech jsme podali týmový výkon. Těší nás, že jsme porazili i Švédy, protože to není lehký soupeř, naopak jsou individuálně velice silní a zdatní.“

Malte Strömwall se snaží protáhnout kolem Ronalda Knota.

„Sedli jsme si, šlapali jsme od prvního do posledního zápasu. Nějaké chybičky tam byly, ale vždycky jsme se postavili jeden za druhého a dobojovali jsme to do vítězného konce,“ doplnil Filip Zadina (1+1).

Češi se po dvou turnajích nového ročníku drží na čele průběžného pořadí. Z šesti utkání ztratili jediné, akci Euro Hockey Tour ovládli poprvé od loňského listopadu, kdy triumfovali na Karjale.

„Pro kluky je důležité, když v mezinárodní konfrontaci uspějí. Pomůže to sebevědomí, pak mají i větší chuť do další práce v klubu, určitě jde také o velkou motivaci, aby se dostali do nominace i příště,“ popisoval Rulík.

Rozdílovou trefu obstaral v přesilovce Ondřej Kovařčík:

S výkony na Švýcarských hrách panovala mezi ním a zbytkem realizačního týmu spokojenost, v závěrečném vystoupení došlo i na trefu v přesilovce, které v předchozích duelech příliš nefungovaly.

Reprezentace se mohla spolehnout na oporu v brance, ať už stál mezi třemi tyčemi Šimon Zajíček, nebo Josef Kořenář, jenž pomohl k vítězství nad Švédskem osmatřiceti zásahy.

Soupiska tentokrát působila opravdu kvalitně, což turnaj pouze potvrdil. Šanci dostali individuálně velmi zdatní hráči, kteří patří na klubových adresách k tahounům a oprávněně si mohou dělat zálusk na účast na příštím šampionátu.

Rozprava českých hokejistů během utkání se Švédskem.

„To je nejvíc, co se dá v sezoně s národním týmem dokázat. Budu dělat všechno pro to, abych o místo zabojoval. I kdyby to nedopadlo, je mi teprve pětadvacet a nějaké příležitosti snad ještě přijdou,“ uvedl Zadina.

Dařilo se také Dominiku Kubalíkovi a dalším, z patnácti útočníků se gólu ani asistence nedočkal pouze Michael Špaček, nejnovější posila pražské Sparty.

Rulík nezapomněl zmínit, že hráči s ofenzivní nadstavbou navíc velice zodpovědně pracovali i směrem dozadu: „Chceme být komplexní, nebezpeční v útoku, ale také držet pohromadě v defenzivě. Na této úrovni je to potřeba.“

Další turnaj přijde na řadu na začátku února. Trenéři mohou dát prostor dalším jménům, nebo upevňovat již zaběhlé a fungující vazby. Členové výběru pro Švýcarské hry každopádně ukázali, že je na ně spoleh.