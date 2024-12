ONLINE: Česko - Švédsko 0:0. Souboj o první místo, do branky se vrací Kořenář

Národní tým zatím na druhém turnaji nového ročníku Euro Hockey Tour předvádí sebevědomé a soustředěné výkony, ze dvou zápasů vydoloval plný počet šesti bodů.

Proti Finsku (3:1) i Švýcarsku (2:0) vycházel především z pevné a spolehlivě fungující defenzivy, v sobotu se první nuly v reprezentaci dočkal litvínovský gólman Šimon Zajíček.

ONLINE: Česko - Švédsko Utkání národního týmu sledujeme od 11.30 podrobně.

„Už jsem věděl, do čeho jdu. Zároveň jsem přijel v trochu lepším rozpoložení, protože se daří týmu i mně. Díky prvním dvěma zákrokům jsem se dostal do zápasu. Nevypadlo mi to, takže jsem nebyl nervózní,“ popisoval klíčový muž utkání.

Pochvalu si vysloužil také od kouče Rulíka: „V podstatě neudělal jedinou chybu, byl všude a přesně. Všechno se odvíjelo od něj, pak se k tomu přidala obětavost hráčů.“

Sestava národního týmu proti Švédsku Kořenář (Zajíček) - Pyrochta, Gazda, Vála, Košťálek (A), Sirota, Kundrátek, Zábranský, Knot - Zadina, Sedlák (C), Smejkal - Beránek, Špaček, Chlapík - Voženílek, Kondelík, Flek (A) - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kaut

Zajíček tentokrát zůstává jen na střídačce, v brance se opět objevuje Josef Kořenář. Z obránců dostává volno Jakub Krejčík, z útočníků David Tomášek, Dominik Kubalík a Matěj Stránský, jeden z přesných sobotních střelců.

Zpět do sestavy se naopak vrací Daniel Gazda, Filip Chlapík, Daniel Voženílek a Lukáš Sedlák, jenž má stejně jako ve čtvrtek v Pardubicích na dresu kapitánské „céčko“.

Češi zapsali další úspěch na turnaji až ve večerních hodinách, na odpočinek tentokrát neměli tolik času. Mají nakročeno k prvnímu místu, k definitivní jistotě potřebují jediný bod.

Ohrozit je mohou pouze Švédové, kteří přehráli domácí výběr 4:1, ale v sobotu nestačili na Finsko (0:3).