Asi nejlepších šedesát minut na turnaji, mínil Jalonen i přes porážku se Švédy

„Bylo to asi nejlepších šedesát minut na turnaji, jenže jsme neproměnili šance,“ pokračoval Jalonen a důvod porážky hledal i v brankáři soupeře Magnusi Högbergovi. „Někdy vám gólmani nic nepovolí. A nám nedovolil vůbec nic.“

„Můžeme si říct, že to byl kvalitní zápas. Přesně se to otočilo, asi nemůžeme mít pořád štěstí,“ narážel útočník Lukáš Radil na paradoxní výsledky v průběhu turnaje.

Zatímco při vítězných duelech proti Finsku (3:2) a Švýcarsku (2:1) se národní tým dostal pod tlak, ve druhých třetinách těžce zaostával a skvělé výkony gólmanů mu zachránily tři body, tentokrát s třiatřiceti zákroky a vychytanou nulou exceloval Högberg.

Navrch Češi sami snášeli nepříjemnou situaci ve vlastním brankovišti, kdy Marek Langhamer v šesté minutě nahradil zraněného Šimona Hrubce.

„Brankáři se mentálně připravují, den dopředu jsou ve svém tunelu a řeší utkání. Pro Langoše to muselo být strašně těžké. Ne, že by druhý gólman něco podceňoval, ale málokdy se stává, že jde do branky. A skoro nikdy, že už v šesté minutě,“ myslel si navrátilec Radil, který si reprezentační dres ve Švýcarsku oblékl znovu po roce a půl.

„Jsem za to šťastný. Hraje se hodně systém, který Kari vyžaduje. Člověk se musí přizpůsobit a potlačit ofenzivní choutky. Proti Švédsku jsem si nicméně zaútočil docela slušně a cítil se dobře,“ dodal pardubický forvard.

„Měli jsme zkušené hráče i ty mladší – včetně tří nováčků, což jsou vždy pozitiva, dobře si spolu sedli. Líbilo se mi to,“ bilancoval s úsměvem Jalonen a ocenil debutující trio útočníků z extraligy Daniela Voženílka s Adamem Najmanem a Kryštofem Hrabíkem.

„Tým má teď o tři reprezentanty navíc a po celý turnaj velmi dobře pracoval. Všechno ještě zanalyzujeme a dáme hráčům zpětnou vazbu.“

Času má nyní realizační tým poměrně dost. Další reprezentační sraz se chystá v první polovině února, kdy Jalonenova družina vyrazí ke třetímu podniku Euro Hockey Tour do Švédska.

Aktivního finského kouče nyní místo vánočního klidu čeká cesta na blížící se juniorský šampionát, kde vypomůže výběru Radima Rulíka.

„Bavil jsem se s Jiřím Kalousem (Rulíkův asistent a sportovní manažer všech mládežnických reprezentací) a on to probíral s Radimem. Chci jim pomoct, jak jen budu umět. Možná si řeknu o větší kus práce. Můžu pomoci skautovat soupeře, dělat statistiky během zápasu. Pojedu 23. prosince z Helsinek do Frankfurtu, následně do Montrealu a do Halifaxu. Na místě budu 24. prosince a s týmem zůstanu po celou dobu,“ přiblížil Jalonen.

„Mám možnost vidět budoucnost českého hokeje. Sleduju hodně extraligu, teď budu dva týdny pryč. Až se vrátím, tak v polovině ledna budeme vybírat tým pro Švédské hokejové hry. Teď je tedy ideální čas jet na dvacítky,“ doplnil s tím, že některé hráče pro únor vyhlédnuté má.

Místo mladších hokejistů do pětadvaceti let, které plánoval vzít původně, nastřelil jiná jména: „Rád bych viděl hráče jako Kovář, Klok, Zachar a dvojčata (Kevin a Kelly) Klímova či bratry (Ondřej a Michal) Kovařčíky.“