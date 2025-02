ONLINE: Česko - Švédsko. Hokejisté vyzvou domácí výběr, v brance chytá Kořenář

„Určitě budou ze začátku trošku nervózní,“ poznamenal k pětici noviců asistent trenéra Tomáš Plekanec. „Věřím, že se ale rychle oklepou a dobře to dopadne.“

ONLINE: Česko vs. Švédsko Utkání hokejové reprezentace na Švédských hrách sledujeme podrobně.

Nezvykle obměněný výběr hlavního kouče Radima Rulíka čeká na úvod nelehký test. Švédové sází na vesměs osvědčený tým složený z hráčů domácí soutěže a krajánků ze Švýcarska. Ve čtvrtek se poprvé představí v nově zrekonstruované hale Globen proslulé díky kulové konstrukci. Ještě donedávna největší na světě.

„Myslím, že pro kluky je to super zážitek zahrát si v téhle hale proti výbornému týmu. Snad úspěšný,“ přeje si Plekanec, který zde sám v letech 2012 a 2013 hrál na mistrovství světa. Trenéři nechali prozatím z nováčků mimo sestavu jen forvarda Filipa Přikryla.

Předpokládaná sestava ČR Kořenář (Pavlát) - Košťálek, Ticháček, Knot, J. Galvas, Cibulka, J. Zbořil, Hájek, Kučeřík - Flynn, R. Zohorna, Chlapík - Koblasa, Filip, Kantner - P. Kousal, Kodýtek, Lenc - Kunc, Hradec, K. Reichel.

V modrých dresech pro náhradníky se na rozbruslení rozhýbávali také útočníci Luboš Horký s Petrem Fridrichem a obránci Filip Pyrochta s Liborem Zábranským.

Do Stockholmu národní tým zamířil z Prahy ve středu odpoledne. Právě zde se odehrají medailové zápasy nadcházejícího světového šampionátu. Do švédské metropole se Češi coby zlatí obhájci pokusí dostat ze základní skupiny v dánském Herningu.

Švédské hry 2025 Příloha iDNES.cz

A jak to na severu bývá, zápolit se bude na širokém kluzišti o maximálních rozměrech šedesát na třicet metrů.

„Je to jiný hokej. Na mistrovství to bude stejné, svým způsobem to pro nás nic nového není,“ poznamenává Plekanec. „Systém je podobný, jedná se o malé detaily, nejde tu úplně bezhlavě napadat a všude lítat, protože síly rychle ubývají a všude je to daleko. V určitých věcech musíme zůstat trpěliví.“