Náhoda, utrpení, hrdost. Švédové reagují na porážku a hledají motivaci pro bronz

Švédové se v semifinále mistrovství světa hokejistů do 20 let proti Česku snažili ubránit těsný náskok ze všech sil, dlouho se národní tým nemohl dostat do výraznější šance. Pak ale 39 vteřin před koncem srovnal David Jiříček, 50 vteřin před koncem prodloužení rozhodl Jiří Kulich. Nejkrutější porážka, kterou si lze pro Švédsko představit,“ píše novinář Hans Abrahamsson z deníku Aftonbladet.