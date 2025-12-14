Na střídačce české reprezentace prožil výsledkově nejhorší zápas od svého nástupu. Šlo o nejvyšší porážku od loňské Karjaly, kde nároční tým nestačil na domácí Finy 0:4.
„Švédové byli jednoznačně lepší v pohybu, kombinaci i rychlosti. Celý zápas jsme tahali za kratší konec,“ uznal Rulík.
Hokejisté si jistě představovali, že generálku na olympijské hry zvládnou lépe.
Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem
V úvodu zápasu ještě hýřili aktivitou, snad i působili o něco živěji než soupeř, jenže svou převahu nedokázali přetavit v gól. Naopak Tre Kronor z první větší šance udeřili a od té doby měli duel ve svých rukou.
„Pak už byli lepší. Ale dvě třetiny jsme ještě drželi přijatelný výsledek, se kterým se dalo něco dělat. Bohužel nám pak odešly síly,“ hodnotil Rulík.
Zatímco v prvních dvou zápasech se jeho svěřencům dařilo, proti Švédům jako by se jim sečetly všechny strasti, se kterými se museli od začátku týdne vypořádávat.
Po Kondelíkovi s Malíkem těsně před zápasem nezvládl boj s virózou Michael Špaček, jenž měl původně nastoupit. Rozpadla se tak fungující formace s Chlapíkem a Voženílkem, která proti Švýcarům obstarala hned čtyři góly.
„Měl horečky, musel místo něj naskočit Lukáš Sedlák. Nechci se na to vymlouvat, ale zdravotní stránka nebyla ideální. Kluci jsou nemocní, hrají pod prášky, ani my trenéři na tom nejsme úplně nejlépe,“ popisoval Rulík.
Rozdíl mezi oběma celky byl nejvýraznější ve třetím dějství. Švédové ho načali rychlým gólem, poté přidali ještě další tři a z původně těsného utkání se zrodil debakl.
Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat
„Do třetí třetiny jsme šli s tím, že chceme vyrovnat a uvidíme, co bude dál. Gól jsme ale nedali, naopak nám to tam napadalo. Málo jsme se drželi na puku, Švédové byli celý zápas lepší, ve třetí třetině ještě o něco více,“ věděl Sedlák.
„Nebylo to tak, že by se na to kluci vykašlali,“ upozornil Rulík.
Nyní si jistě vyhodnotí výkony všech hráčů, které měl na seznamu směrem k olympijským hrám. Švýcarské hry totiž byly poslední možností, kdy mohli hokejisté zabojovat o pozvánku do Itálie na mezinárodní úrovni.
Nominaci by měl realizační tým oznámit na začátku ledna.