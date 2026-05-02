ONLINE: Česko - Švédsko 0:1, národní tým prohrává, skóre otevírá Stenberg

Švédové dosud v rámci seriálu Euro Hockey Tour ztratili jediný bod, všech sedm dosavadních zápasů vyhráli.
Naposledy přemohli Švýcarsko jasně 8:1, přestože ve výběru tentokrát sází na několik mladých tváří.
Také národní tým vstoupil do Českých her úspěšně, Finy zdolal 3:2. Jenže v utkání přišel o Michaela Špačka, pro něhož skončil i boj o místo v nominaci na mistrovství světa.
Na konci zápasu navíc odstoupil i Filip Hronek, jeho stav je zatím nejasný, duel se Švédskem však vynechává.
Sestava Česka
Patera (Kváča) – Kempný, Cibulka, Ticháček, Ščotka, Pyrochta, Jandus, Král, Zábranský – Voženílek, Tomášek, Flek – Kunc, Černoch, Beránek – Klapka, Melovský, Chmelař – Marcel, Sikora, Pavlík – Filip.
Tým naopak narychlo posílil třinecký útočník Petr Sikora, který v seniorské reprezentaci debutuje. „Viděl jsem, že Švédové dali 8:1 Švýcarům, takže tam bude asi velká kvalita. Moc se ale těším,“ hlásí.
Premiéru v národním týmu absolvuje i brankář Jiří Patera, který proti Finům seděl na střídačce a kryl záda Josefu Kořenářovi.
V obou vzájemných zápasech během sezony měli navrch Švédové, kteří porazili Čechy už čtyřikrát za sebou, včetně výhry 5:2 ve čtvrtfinále loňského MS. V listopadu na Finských hrách se radovali Seveřané po vítězství 3:1, v prosinci na Švýcarských hrách vyhráli 5:0.
05:20 Stenberg (Persson)
Patera (Kváča) – Kempný, Cibulka, Ticháček, Ščotka, Pyrochta (A), Jandus, Král, Zábranský – Voženílek, Tomášek (C), Flek – Kunc, Černoch, Beránek (A) – Klapka, Melovský, Chmelař – Marcel, Sikora, Pavlík – Filip.
Hellberg (Härenstam) – Brännström, Persson, Larsson, Heed (A), Hägg (A), Andersson, Boumedienne – Stenberg, Björck, Karlsson – Hedqvist, Henriksson, Sylvegård – Öhgren, Frondell, Petersson – Berglund, Niederbach, Silfverberg (C).
Rozhodčí: Piechaczek, Stolc – Zíka, Šimánek