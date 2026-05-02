ONLINE: Česko - Švédsko 0:1, národní tým prohrává, skóre otevírá Stenberg

Hokejová reprezentace hraje druhé utkání na domácích Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích. Od 16 hodin čelí v pozměněné sestavě silnému Švédsku, v brance debutuje Jiří Patera. Zápas můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Švédové dosud v rámci seriálu Euro Hockey Tour ztratili jediný bod, všech sedm dosavadních zápasů vyhráli.

Naposledy přemohli Švýcarsko jasně 8:1, přestože ve výběru tentokrát sází na několik mladých tváří.

ONLINE: Česko – Švédsko

Sledujte od 16 hodin utkání národního týmu

Také národní tým vstoupil do Českých her úspěšně, Finy zdolal 3:2. Jenže v utkání přišel o Michaela Špačka, pro něhož skončil i boj o místo v nominaci na mistrovství světa.

Na konci zápasu navíc odstoupil i Filip Hronek, jeho stav je zatím nejasný, duel se Švédskem však vynechává.

Sestava Česka

Patera (Kváča) – Kempný, Cibulka, Ticháček, Ščotka, Pyrochta, Jandus, Král, Zábranský – Voženílek, Tomášek, Flek – Kunc, Černoch, Beránek – Klapka, Melovský, Chmelař – Marcel, Sikora, Pavlík – Filip.

Tým naopak narychlo posílil třinecký útočník Petr Sikora, který v seniorské reprezentaci debutuje. „Viděl jsem, že Švédové dali 8:1 Švýcarům, takže tam bude asi velká kvalita. Moc se ale těším,“ hlásí.

Premiéru v národním týmu absolvuje i brankář Jiří Patera, který proti Finům seděl na střídačce a kryl záda Josefu Kořenářovi.

V obou vzájemných zápasech během sezony měli navrch Švédové, kteří porazili Čechy už čtyřikrát za sebou, včetně výhry 5:2 ve čtvrtfinále loňského MS. V listopadu na Finských hrách se radovali Seveřané po vítězství 3:1, v prosinci na Švýcarských hrách vyhráli 5:0.

Česko Česko : Švédsko Švédsko 0:1 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
05:20 Stenberg (Persson)
Sestavy:
Patera (Kváča) – Kempný, Cibulka, Ticháček, Ščotka, Pyrochta (A), Jandus, Král, Zábranský – Voženílek, Tomášek (C), Flek – Kunc, Černoch, Beránek (A) – Klapka, Melovský, Chmelař – Marcel, Sikora, Pavlík – Filip.
Sestavy:
Hellberg (Härenstam) – Brännström, Persson, Larsson, Heed (A), Hägg (A), Andersson, Boumedienne – Stenberg, Björck, Karlsson – Hedqvist, Henriksson, Sylvegård – Öhgren, Frondell, Petersson – Berglund, Niederbach, Silfverberg (C).

Rozhodčí: Piechaczek, Stolc – Zíka, Šimánek

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

ONLINE: Česko - Švédsko 0:1, národní tým prohrává, skóre otevírá Stenberg

Sledujeme online
Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Hokejová reprezentace hraje druhé utkání na domácích Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích. Od 16 hodin čelí v pozměněné sestavě silnému Švédsku, v brance debutuje Jiří Patera. Zápas můžete...

2. května 2026  15:29,  aktualizováno  16:10

