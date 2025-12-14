ONLINE: Česko - Švédsko. Duel o prvenství, národní tým čelí suverénnímu soupeři

Národní tým turnajové tabulce vévodí s šesti body, Tre Kronor jsou o bod zpět. V případě rovnosti rozhoduje vzájemné utkání, a tak je jasné, že vítěz nedělního klání opanuje také Švýcarské hry.
ONLINE: Česko vs. Švédsko
Závěrečné vystoupení národního týmu na turnaji sledujeme podrobně
Olympijské sezoně ale zatím jasně vládnou suverénní Švédové. Jen ve čtvrtek s nimi domácí Švýcaři utkání dotáhli do nájezdů (2:3N), připravili jim tak vůbec úplně první – jednobodovou – ztrátu. V sobotu Finové od svých sousedů schytali porážku 2:4.
Seveřané jsou tak ještě se stoprocentní bilancí z listopadových Finských her odskočení. A český kouč Radim Rulík se proti nim rozhodl stáhnout prověřenou elitní lajnu ve složení Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Ondřej Kaše. Pouze centr Sedlák hraje i nyní.
Sestava ČR
„My na turnaj nejedeme s tím, že ho chceme vyhrát,“ upozorňuje hlavní trenér. „Priority máme malinko jiné, řešíme, jakým výkonem se chceme prezentovat. Tak to platí i teď. Jsme ale samozřejmě strašně rádi, že jsme první dva zápasy se silnými soupeři vyhráli.“
Vítězné duely proti Finsku (3:1) a Švýcarsku (5:3) odchytal Dominik Pavlát, teď jej nahrazuje Petr Kváča, který na turnaj ani neměl jet, zastoupil ale nemocného Nicka Malíka.
Hala v Miláně? Nevím, jak si to představují, řekl Rulík k táhlé stavbě. Je ale optimista
Do sestavy se vrací také obránci Jiří Ticháček s Janem Ruttou a útočníci Matěj Stránský, Dominik Kubalík a Lukáš Rousek. Volno dál dostávají ještě zadáci Jakub Krejčík a Marian Adámek s forvardem Michaelem Špačkem.
To jeho parťák z pražské Sparty Filip Chlapík, který v sobotu dvěma góly sestřelil Švýcary, nechybí a hlásí: „Chceme zvítězit i v turnaji. Porazit tak silné týmy by pro náš nároďák i zemi byla skvělá vizitka.“
Jak si reprezentanti povedou proti tomu zatím nejsilnějšímu?
Kváča (Pavlát) – Rutta, Ticháček, Gazda, Pyrochta, Ščotka, Kučeřík, Zábranský, Král – Stránský (C), Rousek, Kubalík – Chlapík, Sedlák, Voženílek – Kantner, Kodýtek, Kousal – Flek, Černoch, Beránek.
Lars Johansson (Holm) – Larsson, Brännström, Heed, Carlsson, A. Andersson, Hägg, Heens – Sörensen, de La Rose, Nilsson – Petersson, Lindholm, Hedqvist – Friberg, Wingerli, Hugg – Sylvegård, Rasmussen (C), Ehn – L. Andersson.
Rozhodčí: Hebeisen, Ströbel – Schlegel, Cattaneo