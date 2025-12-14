ONLINE: Česko - Švédsko. Duel o prvenství, národní tým čelí suverénnímu soupeři

Kdo zvítězí, ovládne celý turnaj. Souboj českých hokejistů na závěr Švýcarských her se Švédskem zároveň představuje duel o prvenství. Národní tým současně čelí protivníkovi, který v olympijské sezoně ještě neprohrál. V brance s Petrem Kváčou, pozici kapitána si tentokrát vyzkouší Matěj Stránský. Utkání můžete od 11.45 hodin sledovat v podrobných online reportážích.

Lukáš Sedlák na vhazování proti Andreasi Wingerlimu. | foto: ČTK

Národní tým turnajové tabulce vévodí s šesti body, Tre Kronor jsou o bod zpět. V případě rovnosti rozhoduje vzájemné utkání, a tak je jasné, že vítěz nedělního klání opanuje také Švýcarské hry.

ONLINE: Česko vs. Švédsko

Závěrečné vystoupení národního týmu na turnaji sledujeme podrobně

Olympijské sezoně ale zatím jasně vládnou suverénní Švédové. Jen ve čtvrtek s nimi domácí Švýcaři utkání dotáhli do nájezdů (2:3N), připravili jim tak vůbec úplně první – jednobodovou – ztrátu. V sobotu Finové od svých sousedů schytali porážku 2:4.

Seveřané jsou tak ještě se stoprocentní bilancí z listopadových Finských her odskočení. A český kouč Radim Rulík se proti nim rozhodl stáhnout prověřenou elitní lajnu ve složení Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Ondřej Kaše. Pouze centr Sedlák hraje i nyní.

Sestava ČR

Kváča (Pavlát) – Rutta, Ticháček, Gazda, Pyrochta, Ščotka, Kučeřík, Zábranský, Král – M. Stránský, Rousek, Kubalík – Chlapík, Sedlák, Voženílek – Kantner, Kodýtek, P. Kousal – Flek, Černoch, O. Beránek.

„My na turnaj nejedeme s tím, že ho chceme vyhrát,“ upozorňuje hlavní trenér. „Priority máme malinko jiné, řešíme, jakým výkonem se chceme prezentovat. Tak to platí i teď. Jsme ale samozřejmě strašně rádi, že jsme první dva zápasy se silnými soupeři vyhráli.“

Vítězné duely proti Finsku (3:1) a Švýcarsku (5:3) odchytal Dominik Pavlát, teď jej nahrazuje Petr Kváča, který na turnaj ani neměl jet, zastoupil ale nemocného Nicka Malíka.

Hala v Miláně? Nevím, jak si to představují, řekl Rulík k táhlé stavbě. Je ale optimista

Do sestavy se vrací také obránci Jiří Ticháček s Janem Ruttou a útočníci Matěj Stránský, Dominik Kubalík a Lukáš Rousek. Volno dál dostávají ještě zadáci Jakub Krejčík a Marian Adámek s forvardem Michaelem Špačkem.

To jeho parťák z pražské Sparty Filip Chlapík, který v sobotu dvěma góly sestřelil Švýcary, nechybí a hlásí: „Chceme zvítězit i v turnaji. Porazit tak silné týmy by pro náš nároďák i zemi byla skvělá vizitka.“

Jak si reprezentanti povedou proti tomu zatím nejsilnějšímu?

Švýcarské hokejové hry
14. 12. 2025 11:45
Česko Česko : Švédsko Švédsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kváča (Pavlát) – Rutta, Ticháček, Gazda, Pyrochta, Ščotka, Kučeřík, Zábranský, Král – Stránský (C), Rousek, Kubalík – Chlapík, Sedlák, Voženílek – Kantner, Kodýtek, Kousal – Flek, Černoch, Beránek.
Sestavy:
Lars Johansson (Holm) – Larsson, Brännström, Heed, Carlsson, A. Andersson, Hägg, Heens – Sörensen, de La Rose, Nilsson – Petersson, Lindholm, Hedqvist – Friberg, Wingerli, Hugg – Sylvegård, Rasmussen (C), Ehn – L. Andersson.

Rozhodčí: Hebeisen, Ströbel – Schlegel, Cattaneo

