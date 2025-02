Češi plnili taktiku a Švédi zůstali bezradní. Rulík vypíchl Reichela, novicům gratuloval

Jeho výběr s pěti nováčky v sestavě se postavil ozkoušenému celku poskládanému rozhodně z toho lepšího, co mají Tre Kronor k dispozici. Ať už v domácí soutěži nebo ve Švýcarsku.

Také proto se čekala úspěšná otvíračka v proslulé kulovité hale. Seveřané utkání s českým výběrem pojali jako šanci na revanš.

Po porážce v semifinále loňského světového šampionátu (3:7).

I po nezdarech na finské Karjale a na Švýcarských hrách.

Jenže místo toho Švédové pokračují ve špatných výkonech, s českým týmem už mají v rámci Euro Hockey Tour souhrnné skóre 6:14 ze tří vzájemných setkání.

Ronald Knot (vpravo) se opírá do Maxe Friberga.

„Oni jsou velmi nebezpeční, individuálně zruční a zdatní v rychlosti. Pořád roztahují hru, aby si uvolnili slot,“ popisoval Rulík. „Na to jsme byli nachystaní.“

Perfektně! Domácí výběr si počínal nepřesně, marně hledal cestu přes celistvou českou defenzivu. Zůstal bezradný. Navrch sám vlastními chybami nabízel příležitosti soupeři.

Jakmile vyrovnaný stav zlomil v 36. minutě zadák Zbořil, národní tým při hájení náskoku nezaznamenal výraznější problémy.

Švédské hry 2025 Příloha iDNES.cz

„Trénovali jsme systém a bylo to znát! Jedno z témat při přípravě byl pohyb a osobní souboje. Celý realizák jsme byli rádi, jak jsme to všechny tři třetiny zvládli, že to nebylo jen třeba do půlky zápasu,“ oceňoval devětapadesátiletý trenér. „Výborný pohyb, velmi obětavý výkon, postupem času ve vedení hodně zblokovaných střel. Mužstvo si šlo za vítězstvím a hráči tam nechali všechno.“

Výhodu ještě zvýraznili dvěma trefami. Díky Lencově zásahu v přesilovce a závěrečnému úderu Reichela juniora, jenž pohotově z nelehké pozice v obranném pásmu, kousek od mantinelu v blízkosti modré čáry, uklidil kotouč do prázdné branky.

Český obránce Libor Hájek (vlevo) a švédský útočník Simon Ryfors.

„Kristian hrál skvěle a byl za něj odměněný tímhle gólem na 4:1,“ vyzdvihl Rulík úspěšnou premiéru potomka slavného Roberta Reichela. Šestadvacetiletý hráč německého Mannheimu si ještě připsal asistenci.

A že nebývá zvykem, aby současný šéf střídačky někoho sám od sebe takto vypíchl. Naopak mu většinou vadí, když se jedinci „oddělují“ od celku. Zmínil ale také skvělého gólmana Kořenáře a všechny debutanty.

„Můžu jim pogratulovat. Hlavně pro mladíky Cibulku a Hradce to nebylo jednoduché. Tým ale fungoval, kluci byli vedle výborných spoluhráčů,“ pokračoval pozitivně kouč družiny, která úspěšně vkročila také do nového kalendářního roku, vyhrála šesté ze sedmi klání v rámci probíhajícího EHT, kterému vládne. A ještě bere pátý triumf v řadě!

Filip Chlapík dává první branku utkání Česko vs. Švédsko.

„Jsem strašně rád, že si hráči pomáhali komunikací v defenzivní zóně. Využili jsme přesilovku a útok se dobře doplňoval s obranou,“ doplnil Rulík k hodnocení utkání na širokém kluzišti v hale, která pohostí i medailové zápasy nadcházejícího MS.

První mezinárodní hokejové klání si tu podmanili takticky disciplinovaní Češi, kteří doufají, že se pod stockholmskou kupolí ukážou i na jaře.