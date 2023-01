Hrdina Kulich: Gól si ani nepamatuji. Jiříčkova rána? Jako od Rachůnka!

Na šampionátu se prosadil už pošesté, lépe si v tomto ohledu vede pouze nedostižný kanadský fantom a suverénní lídr tabulky produktivity (9+14) Connor Bedard.

„Určitě to byla moje životní trefa. Popravdě si ji ani nepamatuji, budu se muset kouknout na záznam. Jsem rád, že jsme to dokázali. Připadám si jako ve snu,“ vyprávěl český útočník pro hokej.cz.

Švédové národní tým pořádně prověřili. Velmi dobře bránili, svědomitě dodržovali nastavený systém, zblokovali celou řadu střel a mezi třemi tyčemi měli sebevědomého Carla Lindboma.

Švédský brankář téměř celých šedesát minut odolával. „Měli jsme strašně moc šancí, Eda Šalé trefil tyčku. Byl to zatím nejtěžší zápas, už nás docela bolely kecky. Fakt jsme si sáhli na dno,“ přiznal střelec vítězné trefy.

Čekání na gól ukončil až v čase 59:21 David Jiříček. „Zavřel jsem oči, plácl jsem do toho. Jsem rád, že to tam spadlo a mohli jsme se radovat, ale horší gól jsem snad v životě nedal,“ smál se devatenáctiletý mladík.

„Neskutečná úleva, všichni jsme z toho byli hotoví. Připomnělo mi to ránu Karla Rachůnka z roku 2010,“ vybavil si Kulich památný gól bývalého reprezentačního obránce ze čtvrtfinále mistrovství světa proti Švédsku.

Svěřenci Vladimíra Růžičky tehdy v Německu získali zlato, o němž teď sní i jejich hokejoví následovníci. Ve finále se utkají s favorizovanou Kanadou, kterou na začátku základní skupiny přetlačili 5:2.

Domácí výběr porazil mezi nejlepší čtyřkou Spojené státy americké. Zdařilý obrat z 0:2 na 6:2 opět táhla úderná první formace. Bedard posbíral gól a asistenci, Logan Stankoven taktéž a Joshua Roy bodoval hned třikrát (2+1).

K zopakování překvapení ze začátku turnaje potřebuje národní tým posbírat všechny zbývající síly a předvést další mimořádný výkon. Hodně záležet bude také na Tomáši Suchánkovi, který v semifinále opět zazářil.

„V životě jsem ho neviděl takhle chytat. Má sebevědomí, je skvělý, drží nás celý turnaj. Chválabohu, že pustil jen jeden gól, Švédové měli dost šancí na to, aby jich vstřelili víc,“ pochválil spoluhráče Jiříček.

Brankář Tomáš Suchánek s útočníkem Jiřím Kulichem slaví postup české dvacítky do finále mistrovství světa.

Češi postupovou euforii náležitě oslavili, ale v hlavách velmi rychle přepnuli k poslednímu a nejdůležitějšímu zápasu turnaje.

„Ukázali jsme, jaký jsme tým. Máme výjimečnou partu. Finále je pro nás nová zkušenost. Dáme do toho všechno a uvidíme, jak to dopadne,“ prohlásil bývalý zadák extraligové Plzně.

A Kulich ho s velkým odhodláním doplnil: „Užijeme si to jen do půlnoci. Musíme zase zpátky do montérek a šlapat. Jsme pokorní, ale věříme si, že to vyjde.“