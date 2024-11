Tak se má začít na domácím ledě! Rulík vyzdvihl i Kacetla: Ukázal mentální sílu

Jeho svěřenci zahájili Karjalu úplně stejně jako před rokem. Totožný protivník, totožný výsledek. Akorát kulisy se změnily, protože národní tým měl tentokrát výhodu domácího prostředí.

V Karlových Varech sebevědomě vyrazil za tříbodovým ziskem. Vždyť v úvodní dvacetiminutovce přetavil v gól tři pokusy z deseti, Ondřej Kacetl musel zasahovat pouze jednou.

O moc lépe jste začít nemohli, že?

Nástup se nám opravdu povedl! Přesně tak má tým začít v domácím prostředí, hráli jsme skvěle. Určovali jsme tempo, drželi puk a Švédové se jen bránili. Dát na této úrovni tři góly v jedné třetině, to není úplně běžné.

Po přestávce se obraz hry změnil. Soupeř byl najednou aktivnější, na střely ovládl prostřední dějství 16:4.

Přidali, my úplně ne. A začalo se to překlápět. Najednou si počínali jednoznačně lépe, ale bylo důležité, že jsme druhou třetinu neprohráli. Jak se blížil konec utkání, věděli jsme, že budou Švédové víc riskovat a pokusí se nás donutit k chybám.

Petr Kodýtek bojuje po buly o puk s Maxem Fribergem.

Jejich dlouhou hru bez brankáře jste ale zvládli celkem bez problému.

Dobře jsme se pohybovali, moc šancí si nevypracovali. Gól do prázdné branky nás definitivně uklidnil. Ofenziva nám fungovala, ale je třeba pochválit i defenzivu. Byli jsme obětaví, dokázali jsme reagovat na vývoj zápasu. Moc si toho vážím.

Na trénincích jste se pečlivě věnovali přesilovkám, jak jste s nimi spokojený?

Jednu jsme využili, což beru jako dobrý bonus. Jsem rád, že jsme v ní skórovali. Musím kluky pochválit, protože i když spolu nenastupují klubech a tady se potkali teprve před pár dny, velmi dobře si na ledě rozuměli.

Podívejte se na druhý gól Daniela Gazdy:

Tři góly zařídili obránci, dvakrát se trefil Daniel Gazda a poprvé v národním týmu také Filip Pyrochta.

Neřešíme, kdo dává góly. Ale musím říct, že máme kvalitní beky, kteří umí i z těžkých pozic dostat puk na branku. Hlavně Gazda je v tom výborný. Snažíme se je hodně zapojit do útočné fáze, dnes to přineslo ovoce.

Debutant v brance Kacetl podržel ostatní několika povedenými zákroky, celkem jich předvedl sedmadvacet. Co jste říkal jeho výkonu?

Zvládl to výborně, jsem s ním velice spokojený. Neměl to snadné, Švédové nás v přesilovkách zaměstnávali křižnými přihrávkami. Podal opravdu dobrý výkon.

Český hokejista Jiří Ticháček brání Švéda Oskara Langa.

Věřil jste, že premiéru v národním mužstvu ustojí?

Má toho za sebou hodně. Všechna ta play off, čtyři tituly s Třincem, je to až neuvěřitelné. Vybudoval si mentální sílu, jinak by to nemohl zvládnout, proto jsme o něm nepochybovali.

Najde se něco, co byste týmu vytkl?

To řeknu až hráčům v kabině.

Víte, že i před rokem jste zahájili Karjalu výhrou 5:2 nad Švédskem?

Vzpomínám si, hráli jsme u nich. Byla to pro nás premiéra, poskládali jsme nově složený tým. Za minulou sezonou ani za mistrovstvím světa už se neohlížíme, koukáme dopředu. Vítězství v prvním zápase pomůže i atmosféře v kabině.