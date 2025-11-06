ONLINE: Česko - Švédsko 0:0. Národní tým zahajuje olympijskou sezonu

Národní tým zahajuje Finské hokejové hry, od 19 hodin hraje proti Švédsku. Do české branky se staví Josef Kořenář, kapitánské céčko má na dresu Lukáš Sedlák. Zápas můžete sledovat v podrobné reportáži online.

Čeští útočníci Lukáš Sedlák (vlevo) a Jakub Flek se baví na tréninku reprezentace. | foto: ČTK

Do utkání v Ängelholmu vyráží trenér Radim Rulík se čtyřmi kompletními pětkami, k sobě zařazuje třeba produktivní dvojici Kubalík - Stránský ze Švýcarska nebo extraligové duo Flek a Chlapík.

Nejen oni se chtějí předvést v té nejlepší formě, právě teď totiž začíná boj o místenky do olympijské nominace.

Zároveň mohou mít Češi do prvního zápasu turnaje speciální motivaci. Právě proti Švédsku zakončili uplynulou reprezentační sezonu, když na výběr Tre Kronor nestačili ve čtvrtfinále posledního mistrovství světa 2:5.

Česká sestava

Kořenář - Košťálek, Kempný, Šimek, Cibulka, Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta - M. Stránský, Sedlák, Kubalík - Flek, R. Zohorna, Chlapík - O. Beránek, Černoch, O. Kovařčík - Kurovský, Kondelík, Lauko.

V pátek se národní tým přesune do Tampere, kde Finské hry o víkendu skončí. V sobotu Rulíkovi svěřenci vyzvou Finsko, v neděli pak Švýcarsko.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Martin Nečas (88) v dresu Colorado Avalanche

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Martin Nečas z Colorado Avalanche se raduje z gólu v utkání s New Jersey Devils.

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí

Jevgenij Kuzněcov z Caroliny slaví gól.

Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

6. listopadu 2025  18:45

Excelentní forma a druhá Košťálkova šance. Rulík mu odpustil, chce ho v týmu

Pardubický obránce Jan Košťálek (třetí zleva) slaví se spoluhráči Jakubem...

Když začal trenér národního týmu Radim Rulík číst nominovaná jména na turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku, málokterý z přítomných novinářů mohl čekat, co bude následovat. Po deseti zvolených obráncích...

6. listopadu 2025  15:38

Litvínov posiluje defenzivu, přichází lotyšský reprezentant Komuls

Lotyšský obránce Markuss Komuls nahazuje puk v utkání se Slovenskem.

Nejslabší tým hokejové extraligy posiluje defenzivu, Litvínov získal lotyšského reprezentačního obránce Markusse Komulse, který si zahrál i na letošním mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku.

6. listopadu 2025  15:27

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...

6. listopadu 2025  13:53

Další krok k pardubické aréně. Hala podle úřadu nemusí mít důležité razítko

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Podle krajského úřadu nemusí majitel Dynama Pardubice Petr Dědek žádat o posouzení vlivu jeho zamýšlené arény na životní prostředí. Investor tak přeskakuje těžkou překážku na cestě k největší hale...

6. listopadu 2025  13:14

Rulíkův rébus: Vlevo prázdno, kdo se nezalekne hvězd? Koreis by hleděl i do AHL

Premium
Radim Rulík během zápasu české reprezentace proti Švýcarsku. (4. května 2025)

Těžký úkol to bude pro všechny hráče. Hned v prvním zápase na olympiádě na ně vlétne McDavid, MacKinnon nebo Makar. Kanadští rychlíci, jedni z nejlepších hokejistů na světě. Někteří Češi zažívají...

6. listopadu 2025

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Trenér Radim Rulík na tréninku reprezentace před Českými hrami v Brně.

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od 6. do 9. listopadu předvedou na Finských hrách (dříve Karjala Cup). Program zápasů, výsledky, soupisky i kde turnaj sledovat...

6. listopadu 2025  10:15

Jako první v dějinách. Ovečkin vstřelil gól číslo 900, soupeř mu chtěl ukrást puk

Alex Ovečkin z Washington Capitals s pukem, kterým trefil svůj 900. gól v...

Historický rekord NHL i nadále posouvá. V nočním duelu proti St. Louis (6:1) se vyhoupl na kulaté číslo 900. Ruský útočník Alexandr Ovečkin zapsal jubilejní trefu, zastavit se na ní ale nehodlá....

6. listopadu 2025  8:37

Vaněček čelil ofenzivě Toronta, Ovečkin vstřelil jubilejní 900. gól

Alex Ovečkin z Washington Capitals pálí na bránu.

Středeční zápasy hokejové NHL přinesly jeden český gól a start jednoho tuzemského gólmana. Dlouhán v útoku Calgary Adam Klapka jednou trefou podpořil triumf kanadského celku 5:1 nad Columbusem....

6. listopadu 2025  6:32,  aktualizováno  7:34

České hokejistky prohrály s domácími Švédkami, jedinou branku dala Přibylová

Česká hokejistka Aneta Tejralová v šanci před švédskou brankářkou Emmou...

České hokejistky vstoupily do turnaje ve švédském Ängelholmu porážkou s domácí reprezentací 1:4. O jediný gól svěřenek kanadské trenérky Carly MacLeodové se postarala Vendula Přibylová. Švédky se...

5. listopadu 2025  22:01

Slavia nezastavuje, první ligu vede už o deset bodů. Lídr doma smetl Sokolov

Jiří Průžek a Tomáš Trunda se radují z branky Slavie v Maxa lize.

Hokejisté pražské Slavie vyhráli v 19. kole první ligy doma nad Sokolovem 5:1 a zvýšili svůj náskok v čele tabulky před druhými Litoměřicemi na rozdíl 10 bodů. Druhý Stadion na vlastním ledě podlehl...

5. listopadu 2025  21:36

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

5. listopadu 2025

