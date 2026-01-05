O zlato se suverény MS, Češi opět nejsou favority. Bude to ještě větší, ví Oršulák

  16:01
V Minnesotě se chystají na neobvyklé finále. Souboj dvou letitých čekatelů na zlato. Týmů, co se v posledním rozhodujícím zápase juniorského hokejového šampionátu ještě nikdy neutkaly. Česká dvacítka proti švédským mladíkům. A zdánlivě lehčí souboj než v semifinále s Kanadou. Ale jen zdánlivě.
Český brankář Michal Oršulák se rychle přesouvá proti letícímu kotouči.

Český brankář Michal Oršulák se rychle přesouvá proti letícímu kotouči.

Český brankář Michal Oršulák a obránce Jakub Fibigr slaví postup do finále MS...
Kanadský útočník Cole Reschny se vytáčí před českého brankáře Michala Oršuláka...
Kanadský útočník Cole Reschny se vytáčí před českého brankáře Michala Oršuláka...
Český brankář Michal Oršulák zastavuje kanadského útočníka Michaela Hage při...
„Čekáme něco podobného jako proti Kanadě,“ tuší i český útočník Adam Titlbach, který se v noci poprvé na turnaji bodově prosadil v pravou chvíli.

Právě výběr Tre Kronor ale může v lecčems představovat ještě složitější překážku než zdolaný zámořský celek. Nemá totiž tak viditelnou slabinu jako měl předpokládaný největší favorit turnaje v obraně.

Švédové jsou více všestranní.

Se čtrnácti obdrženými brankami disponují tou nejlepší defenzivou v čele s gólmanem Lovem Härenstamem. Ten sice se zhruba 90,5% úspěšností zákroků a 2,5 inkasovanými góly na zápas nemá nejlepší statistiky na MS, spolu s finským brankářem Rimpinenem ale ze všech účastníků play off čelil nejvyššímu počtu střel.

Vyhrajou čeští hokejisté MS hráčů do 20 let?

Navíc ani vepředu Seveřané rozhodně nestrádají. Na šampionátu nasázeli už 31 branek, ještě o trefu víc než Češi. A oslnili výkonem proti domácím Američanům, které ve skupině hladce přejeli poměrem 6:3.

Už před turnajem byli hlavními adepty na zlato hned po Kanadě. Teď tedy přebírají roli favorita, byť kurzy jsou i vzhledem k poslednímu výkonu národního týmu logicky takřka úplně vyrovnané.

Čeští hokejoví junioři slaví gól proti Švédsku.

„Bude to ještě větší zápas, však je to finále mistrovství světa,“ těší se gólman Michal Oršulák, který do finále tým „potahal úplně nejvíc“, jak pravil útočník Maxmilian Curran.

Svěřenci kouče Patrika Augusty mají výhodu, že elitního evropského protivníka daleko lépe znají a pravidelně se s ním utkávají také v průběhu sezony.

„Máme je naskautované,“ hlásí hlavní trenér. „Ale to stejně jako oni nás. Uvidíme, jak to dopadne, čeká nás šedesát minut muž proti muži.“

Vděčnost za trenéra. Augusta naučil mladíky disciplínu. Vrátí se do extraligy?

Soupeř může taky cítit silnější tlak. Češi sice na zlato čekají čtvrt století, proti zatím suverénním Švédům ale hovoří snad ještě negativnější čísla. Úvodní fází prolétli, jak bývá jejich zvykem, proto se jim také někdy přezdívá mistři skupin.

Jenže šampiony se stali naposledy v roce 2012. Od té doby prohráli ve čtyřech finále, celková historická úspěšnost ze čtrnácti nejsledovanějších duelů až děsí bilancí 2-12.

Napravit se ji pokouší tým, jehož největší hvězdou je patrně osmnáctiletý Anton Frondell. Útočník Djurgårdenu, který ve švédské lize nasázel už deset branek, na turnaji se pyšní bilancí 5+3, v nájezdech proti Finsku trefil finále a byl trojkou červnového draftu NHL.

Tři nejvýše postavení hokejisté na draftu NHL Jednička Matthew Schaefer (uprostřed) míří do NY Islanders, Druhý Michael Misa jde do San Jose a třetího Antona Frondella si vybralo Chicago.

Navíc zosobňuje to, co je švédskému hokeji vlastní. Kromě střely vyniká rychlostí, šikovností, herní inteligencí, tvrdostí i směrem do obrany. To je ta komplexnost.

Po jejím vzoru se také těžce vypichují nejvýraznější postavy, jelikož sestava vyniká úžasnou „hloubkou“, jak se říká v zámoří. Je to znát i na produktivitě, v top 20 bodování figuruje hned pětice zástupců Tre Kronor.

Ale stejně jsou na tom i Češi. Pakliže zopakují výkon z poslední noci, mají obrovskou šanci získat historicky třetí celkový triumf. Poprvé po letech 2000 a 2001.

JE TO TAM! Čeští hokejisté slaví postup do finále na světovém šampionátu do dvaceti let.

„Pokud budeme hrát stejně jako proti Kanadě, tak to pro nás dopadne dobře,“ říká dokonce Titlbach. „Bude to největší zápas naší dosavadní kariéry.“

Utkání začíná za brzkého úterního rána, znovu od 2.30. Švédsko do něj vstupuje se zhruba čtyři hodiny delším odpočinkem. Ve vzájemných duelech tradičně mívá výsledkově navrch, národní tým má ale hezké nedávné vzpomínky z loňského utkání o bronz či ze tři roky starého semifinále.

„S kluky budeme dělat všechno pro to, abychom zlato vyhráli,“ slibují útočníci Vojtěch Čihař s Adamem Benákem.

Motor je marod. V neděli to ještě uhrál, úterní cesta do Liberce se ale odkládá

Dán Nick Olesen z Českých Budějovic v utkání proti Mladé Boleslavi

Zápas 39. kola hokejové extraligy mezi Libercem a Českými Budějovicemi se v úterý neuskuteční. Severočeši na klubovém webu oznámili, že kvůli rozsáhlé marodce v týmu Motoru bylo utkání přeloženo o...

4. ledna 2026  21:38

Slavia jasně podtrhla vedení první ligy, ze dna se odlepil Zlín

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Vedoucí Slavia Praha zvítězila ve 37. kole první hokejové ligy 6:1 nad Přerovem. V čele tabulky má osmibodový náskok na Jihlavu, která odehrála o dva zápasy méně. Kolín podlehl 1:4 Pardubicím B a...

4. ledna 2026  20:33

