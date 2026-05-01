Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

  18:50aktualizováno  22:09
Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a v prodloužení jim postup do finále vystřelil v čase 69:18 kapitán Bosse Meijer. Národní tým tak v neděli poprvé od roku 2022 odehraje od 15:00 duel o bronz, ve kterém bude proti Lotyšsku usilovat o cenný kov po dvanácti letech.
Český výběr nastoupil ve stejném složení jako ve čtvrtfinále a v úvodu se dostal pod mírný tlak. Švédové začali aktivněji a brankář Psohlavec musel svůj tým několikrát podržet. V osmé minutě se ale Češi dostali do vedení, pohotovou dorážkou se prosadil kapitán Tomek a připsal si první gól na turnaji. Tomajkův tým tak i pošesté na šampionátu skóroval jako první.

Následně trefil Hartl tyč, ale místo navýšení vedení přišlo vyrovnání. Ve 12. minutě bezprostředně po buly překonal Psohlavce tečovanou střelou Hermansson. Nejproduktivnější švédský hráč ale v 15. minutě fauloval a Češi přesilovku využili. Po závaru a sérii dorážek se prosadil Tománek.

Do druhé třetiny vstoupil český tým po šarvátce na konci první části s přesilovkou pět na tři a zásluhou Vaněčka ji dokázal využít. Švédové navíc hned poté opět faulovali, tentokrát se ale ve třech dokázali ubránit. I proto, že Huk trefil tyč.

Jakub Vaněček slaví se spoluhráči gól na 3:1 ve druhé třetině semifinálového utkání na mistrovství světa proti Švédsku.

I díky tomu mohli Seveřané opět snížit na 2:3, když po českém zaváhání překvapil Psohlavce přesnou střelou Command. Češi se pokusili změnit verdikt rozhodčích trenérskou výzvou na postavení mimo hru, jenže neuspěli. V následném oslabení se sám před Törnblomem zjevil Šichtař, čtvrtý gól ale přidat nedokázal.

Po sérii dalších českých šancí Švédové ve 44. minutě vyrovnali, po samostatné akci se prosadil Sörensson. Nordmark poté mohl v rychlém sledu dvakrát posunout svůj tým do vedení, nejprve ale trefil tyč a poté předvedl vydařený zákrok Psohlavec. Při Šebestově vedení mohl Česku vrátit vedení z brejku Řípa, Törnblom se překonat nenechal.

Zápas tak dospěl do prodloužení. V jeho úvodu měly oba týmy slibné šance, rozhodnout však nedokázaly. Klíčový moment přišel v závěru nastavené desetiminutovky, kdy přišel Řehák o hokejku a Švédové toho dokázali využít. Šanci Hermanssona ještě Psohlavec zastavil, 42 sekund před možným koncem prodloužení jej ale prostřelil Meijer.

Radost švédských hokejistů z postupu do finále mistrovství světa hráčů do 18 let.

Slováci porazili v semifinále Lotyšsko

Slovenští reprezentanti v semifinále přehráli Lotyšsko 1:0 a podruhé si zahrají o zlaté medaile. Utkání rozhodl v čase 39:43 trenčínský rodák Michal Jakubec, čisté konto udržel Samuel Hrenák.

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Slovensko v domácím prostředí ovládlo základní skupinu A, ve čtvrtfinále vyřadilo Dánsko a v semifinále splnilo roli papírového favorita proti Lotyšsku, které ve čtvrtfinále senzačně vyřadilo tým USA. Slováci, kteří v předešlých třech letech obsadili na MS osmnáctek 4. místo, se do finále dostali jen v roce 2003. Před třiadvaceti lety v boji o zlato prohráli s Kanadou.

Mistrovství světa do 18 let
1. 5. 2026 19:00
Česko Česko : Švédsko Švédsko 3:4P (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly:
07:57 Tomek (Tománek, Cífka)
14:45 Tománek (Vaněček, Ruml)
20:45 Vaněček (Tomek)
Góly:
11:51 Hermansson (Command)
27:19 Command (Zirath)
43:20 Sörensson (Gudmundsson, Meijer)
69:18 Meijer (Hermansson, Gustafsson)
Sestavy:
Psohlavec (Sklenička) – Vaněček, Michálek, Ruml (A), Nedorost, Byrtus, Cífka, Hora – Tománek (A), Tomek (C), Šebesta – Klaus, Řehák, Řípa – Katolický, Šichtař, Hartl – Sedláček, Huk, Holejšovský – Trefný.
Sestavy:
Törnblom (Tamm) – Lidén, Elofsson, Gustafsson (A), Gudmundsson, Palme, Cilthe, Eriksson, Bratt – Nordmark, Command, Hermansson – Meijer (C), Sörensson, Bartholdsson – Isaksson, Kim, Nömme – Karlsson (A), A. Andersson, Zirath.

Rozhodčí: Stewart (CAN), Stroebel (SUI) – Knox (CAN), Urfer (SUI)

Počet diváků: 4435

Mistrovství světa do 18 let
1. 5. 2026 15:00
Slovensko Slovensko : Lotyšsko Lotyšsko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Góly:
39:44 Jakubec (Selič, Botka)
Góly:
Sestavy:
Hrenák (Čelko) – Požgay, Goljer (C), Floriš, Botka, Kovalčík (A), Stančík – Matta, Šimko, Kazda (A) – Karšay, Válek, Bernát – Potočka, Hybský, Brath – Šramatý, Jakubec, Selič – Ozogány, Tariška.
Sestavy:
Plūmiņš (Nikitins) – Laugalis, Laganovskis, Luks, Lisovskis, Erdmanis-Hermanis, Klavinš, S. Kruminš – Avotiņš, Murnieks (A), Reidzāns (A) – Upenieks, Tarvids (C), Rots – Obuks, Klaucāns, Rutkis – E. Kruminš, Tamenieks, Losanš – Brakse.

Rozhodčí: Hyvarinen, Pilný – Hnát, Makinen

Počet diváků: 6500

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

29. dubna 2026  20:54,  aktualizováno  1. 5. 22:14

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

1. května 2026  18:50,  aktualizováno  22:09

