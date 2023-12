Domácí ligy vadnou, Čechům i Slovákům chybí kvantita. Přesto cílí na medaile

Naposledy se na draftu do NHL objevilo více než deset Čechů v roce 2018 – konkrétně jedenáct. Dvouciferný počet Slováků bychom hledali ještě o mnoho déle, než bychom narazili na rok 2004.

I přesto však v posledních letech vzbuzují oba sousední státy ve světě spíše pozitivní dojem.

Češi na posledních dvou juniorských šampionátech proklouzli pokaždé mezi nejlepší čtyřku, v lednu si dokonce zahráli finále, kde na Kanadu nestačili až v prodloužení.

Také Slováci naposledy sahali ve čtvrtfinále proti Kanadě po vítězství, většího úspěchu se dočkali na mistrovství do osmnácti let, kde rovněž padli se zámořským favoritem v semifinále až v prodloužení.

„Mám pocit, že se neustále zlepšuje kvalita tréninků. Koučové jezdí do zahraničí, vzdělávají se. Výchova mladých jde nahoru a měli by dostávat více šancí, samozřejmě pokud si je zaslouží. Jen mládí není garance,“ poodkrývá pro iDNES.cz Tomáš Vošvrda, jenž má zkušenosti jak s českým, tak z posledních let i se slovenským prostředím.