Pro Slováky jsme jako hadr na býka. Augusta chválil obětavost i zakončení

K výsledku 4:2 nevedla snadná cesta, soupeř ji národnímu týmu dokázal výrazně znepříjemnit. Nejen závěrečným náporem, ale také různými strkanicemi, tvrdostí a dotěrností v osobních soubojích.

„Máme to tak s nimi celou sezonu. Přijde mi, že jsme pro ně jako červený prapor na býka. Od začátku jsme ale byli velmi dobře srovnaní v hlavách,“ těšilo pětapadesátiletého trenéra v rozhovoru pro česká média.

Zatím může být s výkony svých svěřenců velice spokojený. Tři utkání, devět bodů, skóre 23:5. A spousta pozitiv, na kterých se dá před klíčovou fází turnaje stavět.

„Ustáli jsme těžké chvíle, poučíme se z nich, ale pořád tam jsou věci, které v nejdůležitějších zápasech tohle dělat nemůžeme. Dneska to byly dva fauly v útočném pásmu,“ popisoval Augusta.

Jinak ale po souboji se Slovenskem chválil. Vyzdvihl obětavost, dvacet zablokovaných střel či spolehlivost Michaela Hrabala, jenž pochytal pětadvacet ran soupeře, přičemž ve třetím dějství musel zasahovat patnáctkrát.

Tři trefy padly po rychlém přechodu do útoku, Češi dokázali perfektně využít občasných okének ve slovenské obraně.

Vojtěch Hradec zakončil v oslabení přečíslení dvou proti jednomu, zaznamenal už sedmý bod na šampionátu (4+3) a společně s Jakubem Štanclem a švédským bekem Axelem Sandinem-Pellikkou se dělí o první místo v tabulce produktivity.

Ještě před úvodní přestávkou předvedl Pavel Šimek v samostatném úniku sebevědomý bekhendový blafák, na konci dalšího úspěšného ofenzivního výpadu stál Eduard Šalé.

Kapitánův gólový účet se znovu rozrostl v devětačtyřicáté minutě po nechytatelné ráně pod horní tyč, junioři využili na turnaji teprve druhou přesilovku z dvanácti.

„Šalina byl dneska výborný. Góly vychází z kvality hráčů. Nebojí se zakončit, umí to. Buďme rádi, že nám to tam teď padá,“ hlásil Augusta.

Před soubojem o první místo ve skupině proti Švédům musí řešit i nepříjemnosti. Dominik Petr bojuje s nevolnostmi, Šimek ze hry předčasně odstoupil.

„Má lehké zranění v horní části těla. Byl natěšený, plný energie, vyndali jsme ho ze sestavy z bezpečnostních důvodů. Uvidíme, co řeknou doktoři. Doufám, že bude v pořádku,“ líčil kouč českého týmu.

V úterý se musí obejít bez Čihaře. Sedmnáctiletý útočník z Karlových Varů narazil zezadu na mantinel Miroslava Šatana, kvůli vyššímu trestu automaticky inkasoval stopku na jeden zápas.

„Z jeho pohledu to bylo trochu nešťastně, hráč se před ním otočil v momentě, kdy byl rozjetý do forčeku. Kdyby do toho nešel tak aktivně, tak to dopadlo jinak. Teď to necháme na rozhodčích,“ uvedl klidně Augusta.

Po třetím vítězství v řadě naordinuje hráčům krátký odpolední trénink, pak začne příprava na zatím největší test před blížícím se čtvrtfinále.