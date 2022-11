Oslava Nagana s Jágrem, Eliášem a spol. proti Slovensku. A Winter Games budou

Utkání bude hostit 10. února pražská O2 aréna, půjde o odvetu zápasu s názvem Legendy jsou zpět.

Kromě Jágra, Eliáše a Reichela český dres navléknou také Petr Nedvěd, David Výborný, Jaroslav Bednář, Petr Klíma, Jiří Tlustý, Jan Hlaváč, Jaroslav Hlinka, Tomáš Vlasák, Zbyněk Irgl, Jaroslav Nedvěd, Lukáš Krajíček, Jakub Nakládal a Libor Procházka. Na lavičku se postaví pětice Martin Ručinský, Martin Straka, Josef Beránek, Pavel Patera, Jaroslav Špaček.

„Bohužel zdraví mi nedovolí hrát, mám vyhřezlou ploténku, takže bych potřeboval tak měsíční přípravu, než bych se mohl postavit na led. Ale uvidíme v lednu,“ říká Ručinský.

„Těším se na odvetu v Praze a věřím, že českým hokejistům oplatíme prohru z našeho domácího ledu,“ doufá Ľubomír Višňovský. Reaguje tak na záříjové utkání v Bratislavě, kde se na stadionu Ondreje Nepely radoval po výsledku 5:4 český tým.

„Pamatuju si, že jsme asi půlku zápasu nedali gól a fanoušci byli takoví utlumení. Naštěstí Češi pak vyměnili gólmana a my třikrát skórovali, takže si nakonec diváci přišli na své,“ vzpomínal Višňovský na první zápas a nepřímo chválil výkon Ondřeje Pavelce.

„Do toho zápasu jsme vlétli poměrně zostra, což asi slovenští hokejisté nečekali,“ dodal s úsměvem Eliáš.

Patrik Eliáš na zápase New Jersey Devils a Minnesota Wild, které zahájil slavnostním buly.

Pavelec tentokrát kvůli reprezentačním povinnostem (trénuje brankáře dvacítky) zřejmě bude chybět, naopak slovenská sestava bude podle Višňovského z devadesáti procent stejná.

„Jak tak poslouchám kluky, budu muset složit nejlepší možnou sestavu z těch slovenských hokejových důchodců, co doma máme,“ vtipkoval.

Kromě něj účast potvrdili Mariánové Gáborík s Hossou, také Richard Zedník, Richard Lintner, kapitán týmu rovněž komunikuje s Miroslavem Šatanem, Michalem Handzušem, Peterem Pucherem, Tomášem Kopeckým, Žigmundem Pálffym a v neposlední řadě také s velikánem Zdenem Chárou.

Řadu už bývalých hokejistů doplňuje ještě hrající Hlaváč, který obléká dres třetiligového Vrchlabí. A stále zaznamenává bod na zápas.

„Asi bych měl být nejlepší,“ prohodil Hlaváč s úsměvem. „Pošleme na tebe Cháru!“ reagoval pohotově Višňovský.

„Trochu jsem na sebe uvalil tlak, ale na akci se i tak moc těším. Snad přijde hodně lidí, protože vidět tolik skvělých hráčů na jednom místě - sice už v pokročilejším věku, ale stále hokej hrát umí -, se nepoštěstí každý den,“ přeje si Hlaváč.

„Opravdu se moc těším, zvlášť, pokud je to v kontextu výročí největšího úspěchu našeho hokeje. Pro nás všechny je to bezvadná příležitost se sejít. Ale neznamená to, že se nepopereme o vítězství. Rivalita tam bude, byť v současnosti už spíše taková kamarádská. Nedáme klukům ze Slovenska nic zadarmo a naši fanoušci budou jistě spokojeni,“ tvrdí Ručinský.

V logu akce figuruje také nápis Winter Hockey Games, které už několikrát zmařil covid. Ani letos se konat nebude, přesto organizátoři tvrdí, že zápas legend není jeho náhradou.

„Winter Hockey Games se uskuteční v prosinci roku 2023. Kvůli drahým energiím a po vyhodnocení rozpočtu by akci zorganizovat bylo až příliš nákladné,“ uvedla Andrea Barsóny z pořadatelské agentury.

„Pátého prosince pošleme držitelům vstupenek zprávu, kde budou mít na výběr ze tří variant. Buď jim převedeme vstupenku na příští rok, nebo ji vyměníme za lístek na utkání legend, nebo - pro nás nejhorší scénář - mohou žádat vrácení peněz,“ doplnil organizátor Tomáš Janků.

Vstupenky na utkání v O2 aréně jsou už v prodeji, zájemci za ně zaplatí od 790 do 2990 korun.