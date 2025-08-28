Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Autor:
  10:26
Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští hokejisté do dvaceti let uštědřili Slovákům debakl 10:2. „Parádní vstup do turnaje, zasloužené vysoké vítězství,“ těšilo trenéra Patrika Augustu.
Čeští junioři se radují z jednoho z deseti gólů proti Slovensku.

Čeští junioři se radují z jednoho z deseti gólů proti Slovensku. | foto: Petr BílekMAFRA

Domácí tým slaví gól, zleva Jakub Fibigr, Tomáš Poletín a Adam Titlbach.
Manažer českého týmu Otakar Černý předává ceny nejlepším hráčům, vlevo Michal...
Nejvýše draftovaný český hokejista z roku 2025 Radim Mrtka odehrál zápas proti...
Asistent trenéra Robert Reichel, za ním hlavní kouč české dvacítky Patrik...
34 fotografií

Naposledy dvouciferný balík nadělovali čeští junioři na posledním šampionátu v kanadské Ottawě, deset gólů stihli proti Kazachstánu už do půlky zápasu, nakonec se zastavili na skóre 14:2.

Ale pořád šlo o outsidera, to od Slováků se očekával větší vzdor.

Stačil jeden nešťastný odraz ve čtvrté minutě, kdy si slovenský bek srazil Novotného přihrávku do vlastní branky, a východní sousedé se začali postupně sesypávat.

Po třech gólech střídal brankáře Michala Prádela záložní Roberto Leonardo Henríquez, ale palbu nezastavil. Dalších pět branek inkasoval ve druhé části, ta třetí už přinesla vyrovnané skóre 2:2.

Domácí tým slaví gól, zleva Jakub Fibigr, Tomáš Poletín a Adam Titlbach.

„Hráli jsme dobře, měli jsme výborný pohyb, byli silnější na kotouči. Podařilo se nám vstřelit hezké góly a vytvořit si náskok. Zápas jsme od začátku do konce kontrolovali,“ hlásil Augusta.

V Chomutově má k dispozici kvalitní kádr. Nechybí obránci Mrtka, Jiříček, Galvas nebo Dravecký, v útoku Benák, Jecho, Novotný či Titlbach. Právě posledně jmenovaný se blýskl čtyřmi body (2+2).

Žemlička mladší na scéně: Finsko jsme s tátou vybrali, ať se oprostím od jména

Augusta ale vyzdvihl celý tým, netroufal si tipovat, který z hráčů se v budoucnu promění ve hvězdu. Každopádně portfolio má slušné, naopak jeho protějšek Petr Frühauf se musel obejít bez opor ze zámořských juniorek, také proto musel skousávat tak vysoký příděl.

Nešetřila ho ani slovenská média. Třeba portál sportnet.sk titulkoval: „Dvadsiatka nezvládla derby. Od Česka schytala desaťgolový výprask.“ Ještě ostřejší pak byl server šport.sk: „Totálna deštrukcia. Slovenská dvadsiatka schytala proti Čechom hanebný dvojciferný výprask.“

Když si Frühauf podával ruce s Augustou, podotkl s lehkým úsměvem: „Nemohli jste v půlce zápasu přestat?“

Reprezentační trenér Radim Rulík sleduje utkání dvacítky v Chomutově.

Čechům zápas vyšel parádně. Podali přesvědčivý výkon, což se jistě pozdávalo také trenérovi seniorské reprezentace Radimu Rulíkovi, jenž duel z hlediště sledoval a několikrát vytahoval poznámkový blok.

„Hráčům jsem pogratuloval, je hezké turnaj začít takto. Ale zároveň jsem jim řekl, že utkání skončilo a už bychom se měli soustředit na to další s Finskem, které máme i ve skupině na mistrovství,“ podotkl Augusta.

Druhý zápas na turnaji pěti zemí hrají Češi ve čtvrtek od 18.30 opět v chomutovské Rocknet aréně. V sobotu je poté čekají Švýcaři, víkend zakončí duelem se Švédskem.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. Banská BystricaHokej - - 28. 8. 2025:Třinec vs. Banská Bystrica //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:00
  • 1.33
  • 5.52
  • 6.25
Vítkovice vs. ZlínHokej - - 28. 8. 2025:Vítkovice vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 1.35
  • 5.56
  • 6.37
Litvínov vs. Mladá BoleslavHokej - - 28. 8. 2025:Litvínov vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 2.24
  • 4.21
  • 2.54
Motor ČB vs. Black Wings LinzHokej - - 28. 8. 2025:Motor ČB vs. Black Wings Linz //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 1.30
  • 5.98
  • 7.06
Jihlava vs. MAC BudapešťHokej - - 28. 8. 2025:Jihlava vs. MAC Budapešť //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 1.27
  • 6.28
  • 7.49
Slavia vs. LitoměřiceHokej - - 28. 8. 2025:Slavia vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 2.05
  • 4.32
  • 2.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

Čaloun o Slovanu: Co se stalo, je zemětřesení. Nejsme ani v sezoně nula

Děsil se amatérských podmínek, teď je za ně vlastně rád. Znamená to totiž, že ústecký hokej žije. Byť tedy spíš přežívá. „Co se tady stalo, je zemětřesení,“ rozhlédl se ústecký patriot Jan Čaloun po...

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

Vynechal jsi MS? Olympiáda tě mine. Američané přehlíží vycházející hvězdu NHL

Už teď, pět a půl měsíce před startem olympijských her, lze předpokládat, že některé nominace hokejových reprezentací vyvolají alespoň mírné pozdvižení. Zase přijdou na řadu diskuze, kdo v nich komu...

Litvínov ukázal nové dresy. Doma obleče žluté, orlice na hrudi ještě zůstala

Hokejový Litvínov představil dresy pro novou sezonu, mluví o inspiraci zámořskou NHL. Ponesou i speciální logo k osmdesátému výročí extraligového klubu. Barvy jsou tradiční, avšak kontrastnější než...

Dynamo upravilo program přípravy. Červenka je zpět a mohl by stihnout generálku

Kromě tradičního souboje s „béčkem“ chtěli pardubičtí hokejisté v přípravě původně měřit síly výhradně se zahraničními soupeři. Nakonec ale Dynamo musí od záměru upustit a na seznam přátelských...

28. srpna 2025  10:48

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

28. srpna 2025  10:26

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Mobilizace pokračuje. Fanoušci hokejových chemiků se před sezonou potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v areálu Loučky. Uvidí i stejnojmenné dojemné video od scénáristy a režiséra...

28. srpna 2025  8:34

Žemlička mladší na scéně: Finsko jsme s tátou vybrali, ať se oprostím od jména

Jeho táta působil na mimosparťanské fanoušky jako rudý hadr na býka, teď se na scéně objevuje Richard Žemlička mladší. Odchovanec pražské Sparty, který však už dvě sezony hokejově roste ve Finsku a...

27. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  22:11

Dal pět gólů, přesto prohráli. Na Slovensku válí Kanaďan s poskvrněnou minulostí

Jen si to představte. Od začátku zápasu značně ztrácíte, dokonce prohráváte výraznějším rozdílem, ale vy se postavíte na hlavu a začnete úřadovat. Jeden, druhý, třetí. Dokonce ještě čtvrtý a pátý. Ze...

27. srpna 2025  13:03

Víc peněz pro účastníky, méně pro vítěze i další změny. Vše důležité o Lize mistrů

Měření evropských hokejových klubů je opět tady. Ve čtvrtek 28. srpna startuje jedenáctý ročník Ligy mistrů, nechybí ani trojnásobné české zastoupení. Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější...

27. srpna 2025  10:25

V extralize zůstanu, dokud mě někdo bude chtít, usmívá se plzeňský bek Percy

V české nejvyšší soutěži se chystá už na pátou extraligovou sezonu. Po dvou letech v Českých Budějovicích a poté ve Vítkovicích vyztužil v létě obránce Stuart Percy defenzivu plzeňské Škody.

27. srpna 2025  9:34

Litvínov vyzrál na Vary, Kladno počtvrté v řadě prohrálo. Třinec rozhodl v závěru

Hokejisté Litvínova zdolali v přípravě na extraligu Karlovy Vary 3:1 a oplatili jim porážku z předešlého vzájemného zápasu. Liberec vyhrál na ledě Kladna 3:1 a připravil Rytířům čtvrtý nezdar za...

26. srpna 2025  20:05,  aktualizováno  20:53

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

26. srpna 2025  19:56

Vynechal jsi MS? Olympiáda tě mine. Američané přehlíží vycházející hvězdu NHL

Už teď, pět a půl měsíce před startem olympijských her, lze předpokládat, že některé nominace hokejových reprezentací vyvolají alespoň mírné pozdvižení. Zase přijdou na řadu diskuze, kdo v nich komu...

26. srpna 2025  16:04

Bitva o evropský trůn začíná. Ve hře jsou tři české celky, narazí na trpaslíky i giganty

Už ve čtvrtek startuje hokejová Liga mistrů. Její jedenácté sezony se zúčastní také tři české týmy (Kometa, Sparta, Hradec), které se ji pokusí vůbec poprvé ovládnout. Doposud ji dominovaly celky ze...

26. srpna 2025  14:45

Hokejová dvacítka se v Chomutově naladí na MS, fanouškům se předvede i Mrtka

Poslední společný test před mistrovstvím světa. Hokejová dvacítka se pod vedením trenéra Patrika Augusty představí od středy do neděle v Chomutově na Turnaji pěti zemí a domácí sestava je...

26. srpna 2025  14:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.